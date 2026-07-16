Alonso: "Bu yıl yarış kazanamayacağız"

Aston Martin, 2026 Formula 1 sezonunun ilk yarısında yeniden tasarlanan AMR26'yı beklediği için gelişim açısından kısıtlı kaldı. Bu yeni paketin yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP'de kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Yaz arasının ardından Zandvoort'ta ise güncellenmiş Honda güç ünitesinin devreye girmesi bekleniyor.

Melbourne'den bu yana aynı teknik paketi kullanan Aston Martin, mevcut AMR26 ile orta grubun gerisinde kaldı. Adrian Newey liderliğinde alınan kararla, sezon içinde küçük ve sık güncellemeler yapmak yerine tek seferde büyük ve kapsamlı bir geliştirme paketi hazırlamaya odaklanıldı.

Alonso, B versiyonu AMR26'nın takımın yeniden yapılanma sürecindeki 'ilk adım' olması gerektiğini, son adım olmaması gerektiğini vurguladı. İspanyol pilot, takımın bundan sonra gelişim yönünü belirleyecek referans otomobilin bu araç olması gerektiğini ifade etti.

Yeni AMR26'nın önemine ilişkin konuşan Alonso şunları söyledi: "Bu çok önemli çünkü seçtiğimiz yönün doğru olup olmadığını göreceğiz. Ayrıca bu süreçte harcadığımız zamanın karşılığını da değerlendireceğiz. Sanırım Bahreyn'den itibaren takım, gerçekten kapsamlı bir geliştirme paketi hazır olana kadar bekleme kararı aldı. Bunun 7. yarışta mı, 12. yarışta mı yoksa sezon sonunda mı geleceğini bilmiyorduk."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Ama şunu biliyorduk: 'Bulunduğumuz nokta yeterince iyi değil. Yere basma kuvveti, motor, şanzıman ve tecrübe gibi birçok alanda eksiklerimiz var. Bu yüzden detaylı bir analiz yapmalı, yeniden organize olmalı ve bir plan hazırlamalıyız.'"

"Bence taraftarlar bizim yarış kazanmamızı ve şampiyonluk mücadelesi vermemizi istiyor. Ancak bu yıl getireceğimiz güncelleme ne kadar iyi olursa olsun tek başına yeterli olmayacak. Her zaman ihtiyaç duyacağımız bir sonraki geliştirme paketi olacak."

"Bunun taraftarlar tarafından da bilinmesi gerekiyor. Aracı geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Daha iyi olacağız ama bu yıl yarış kazanmayacağız. Bu sadece planın ilk adımı. Son adımı olamaz."

"Benim için en önemli şey, Macaristan'da aracın zayıf yönlerini gerçekten anlayabildiğimizi ve bunları çözmeye başladığımızı hissetmek."

"Özellikle aerodinamik paket açısından bu ilk büyük adım olacak. Bu sezon direksiyon başında çok belirgin bazı sorunlar yaşıyoruz. Eğer bunlar Macaristan'da iyileşirse ve aracı gerçekten sınırlarında kullanabilirsek, gelecek yıl için önümüzde çok net bir gelişim yolu ve güçlü bir ivme oluşacaktır. Benim için en önemli konu da bu."