Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı

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Dünyanın ek rekabetçi serilerinden biri olan FE'nin 8. sezonu, Diriye'de gerçekleştirilen seanslarla başladı. 22 pilot ve 11 takımla başlayan FE'nin 8. sezonu hakkında bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

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Diriye Cadde Pisti'nde dün gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını son şampiyon de Vries kazanmıştı ve Mercedes duble yapmıştı.

Diriye E-Prix I yarış raporu : Diriye E-Prix: De Vries galibiyetle başladı, Mercedes duble yaptı

Bugün ise Diriye'de şampiyonanın ikinci yarışı gerçekleştirilecek. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu de Vries'e gitmişti.

Temiz taraftan start alan pole adamı de Vries, ilk viraja lider girdi. İkinci sıradaki Edoardo Mortara da ikinci sırada pozisyonunu korudu.

İlk tur bittiğinde ilk 5 pilot içerisinde değişlik yaşanmadı ve de Vries, Mortara, Robin Frijns, Lucas di Grassi, Andre Lotterer sıralaması korundu.

10. sıradan start alan Oliver Rowland, ilk turda 7. sıraya yükselmeyi başarırken; sıralama turlarında istediği sonucu alamayan Stoffel Vandoorne bir sıra kazanarak 11.'liğe yükseldi.

45 dakikalık yarışın ilk 5 dakikasını geride bıraktığımızda, Antonio Felix da Costa sıralar kaybetmeye başladı. İlk olarak Pascal Wehrlein'a geçilen da Costa, sonrasında Vandoorne ve Askew'e de geçildi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk 5 pilot içerisinde atak modu alan ilk isim Frijns oldu. Frijns'dan birkaç saniye sonra ise Lotterer de atak modunu aldı. Lider de Vries, rakiplerinin stratejik hamlelerine yanıt verdi ve bir sonraki turda atak modunu aldı.

İlk atak modu kullanımlarının ardından ilk 5'te değişim olmadı ve de Vries, Mortara, Frijns, di Grassi, Lotterer sıralaması devam etti. İlk 5'in arkasında Jean-Eric Vergne altıncı ve Jake Dennis yedinci sırada yarışa devam ediyorlardı. 12. sıradan start alan Vandoorne ise 9. sıraya yükselmeyi başardı.

İkinci atak modu kullanımlarında ise yarışın kaderi değişti.

45 dakikalık yarışın bitimine 30 dakika kala 4. sıradaki di Grassi, ikinci atak modunu aldı ve erken atak modu stratejisiyle 3. sıradaki Frijns'ı geçmek istedi.

4. sıradaki di Grassi, erken atak modu stratejisiyle birlikte hem Frijns'ı hem de Mortara'yı arkasında bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

Frijns ve Mortara'nın da atak modu almasıyla birlikte, ilk 4 içerisinde sadece lider de Vries atak modu almamıştı.

İkinci sıradaki Di Grassi, atak modunun avantajını kullanarak yarış lideri de Vries'e atak yaptı. De Vries, henüz ikinci atak modunu almamıştı ve di Grassi, atak modunun getirdiği güç avantajını kullanarak liderliği eline geçirdi.

Sonrasında üçüncü sıradaki Mortara da de Vries'i arkasında bıraktı. Atak modunu almakta geciken de Vries, bu stratejik hatanın ardından Mortara ve di Grassi tarafından geçildi ve 3. sıraya geriledi.

Ön tarafta ise Mortara, takım arkadaşı di Grassi'yi arkasında bırakarak liderliği eline geçirdi.

Böylelikle Mortara, di Grassi, de Vries, Frijns, ilk 4'ü oluştu. Bu dörtlü birbirini yakın bir şekilde takip etmeye devam ettiler.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

De Vries, bitime 18 dakika kala 2. atak modunu aldı ve 4. sıraya geriledi ancak atak modunun getirdiği güç avantajı vardı. İlk 4 içindeki pilotlar oldukça yakınlardı fakat de Vries, geçiş yapmayı başaramadı.

Hollandalı pilot, atak modunu geç almasıyla birlikte 4. sıraya gerilemesinin ardından Vergne'ün baskısı altında kaldı. Vergne, de Vries'e atak yaptı ve ikili ciddi temas yaşadı.

Bu temasın ardından de Vries, momentum kaybı yaşadı ve temiz yarış çizgisinden taşarak lastiklerini kirletti. Bunun ardından da 10. sıraya kadar geriledi.

Ön tarafta ise 3. sıradaki Frijns, di Grassi'yi geçerek 2. sıraya yükseldi.

Böylelikle; Mortara, Frijns, di Grassi, Lotterer, Dennis, Vergne, Vandoorne, ilk 7'si oluştu.

Bitime 10 dakika kala ise Alexander Sims'in duvara girmesiyle güvenlik aracı piste girdi. Sims'in aracının kaldırılamamasıyla birlikte, yarış güvenlik aracı arkasında bitti.

The Safety Car Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Akıllı atak modu kullanımı ve cesur ataklarla liderliği eline geçiren Mortara, Diriye'de zafere ulaşan isim oldu. Yarışa 3. sıradan başlayan Frijns bir sıra kazanarak ikinci olurken; di Grassi podyumu tamamladı. Bu, di Grassi'nin 36. podyumu oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Venturi Racing iki pilotuyla birden podyuma çıkmış oldu.

Porsche pilotu Andre Lotterer, 4. olarak bu sezonki ilk puanlarını alırken; Dennis yarışı 5. sırada noktaladı.

Jean-Eric Vergne, Vandoorne'un önünde 6. oldu. Oliver Rowland 8. oldu.

İkinci atak modu kullanımında geç kalarak 4. sıraya gerileyen ve sonrasında Vergne'le yaşadığı temasın ardından sıralar kaybetmeye devam eden De Vries, 10. olarak 1 puan alabildi. De Vries, bu sonuçla birlikte şampiyona liderliğini Mortara'ya kaptırdı.

Jaguar Racing, kötü bir hafta sonunu arkasında bıraktı. Mitch Evans 11. olurken, Sam Bird damalı bayrağı 16. sırada gördü. Nissan e.dams de kötü bir hafta sonu geçirdi. Fransız ekibin henüz puanı bulunmuyor.

Eski F2 pilotu Dan Ticktum çizgiyi 20. sırada geçerken, Antonio Giovinazzi 21. oldu.

Formula E, 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Mexico City E-Prix'siyle devam edecek.

Yarış sonucu:

Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, Lucas di Grassi, Venturi Racing, 3rd position, at the podium ceremony Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images