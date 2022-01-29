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Formula E / Diriyah ePrix II Yarış raporu

Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı

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Diriye'deki ikinci yarışta Mercedes pilotu Nyck de Vries kabus yaşarken; Edoardo Mortara zafere ulaşan isim oldu ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Diriye E-Prix II: De Vries kabus yaşadı, Mortara zafere ulaştı
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Dünyanın ek rekabetçi serilerinden biri olan FE'nin 8. sezonu, Diriye'de gerçekleştirilen seanslarla başladı. 22 pilot ve 11 takımla başlayan FE'nin 8. sezonu hakkında bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Formula E'nin 8. sezonu başladı :

Diriye Cadde Pisti'nde dün gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını son şampiyon de Vries kazanmıştı ve Mercedes duble yapmıştı. 

Diriye E-Prix I yarış raporu :

Bugün ise Diriye'de şampiyonanın ikinci yarışı gerçekleştirilecek. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu de Vries'e gitmişti. 

Sıralama raporu :

Temiz taraftan start alan pole adamı de Vries, ilk viraja lider girdi. İkinci sıradaki Edoardo Mortara da ikinci sırada pozisyonunu korudu. 

İlk tur bittiğinde ilk 5 pilot içerisinde değişlik yaşanmadı ve de Vries, Mortara, Robin Frijns, Lucas di Grassi, Andre Lotterer sıralaması korundu. 

10. sıradan start alan Oliver Rowland, ilk turda 7. sıraya yükselmeyi başarırken; sıralama turlarında istediği sonucu alamayan Stoffel Vandoorne bir sıra kazanarak 11.'liğe yükseldi. 

45 dakikalık yarışın ilk 5 dakikasını geride bıraktığımızda, Antonio Felix da Costa sıralar kaybetmeye başladı. İlk olarak Pascal Wehrlein'a geçilen da Costa, sonrasında Vandoorne ve Askew'e de geçildi. 

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk 5 pilot içerisinde atak modu alan ilk isim Frijns oldu. Frijns'dan birkaç saniye sonra ise Lotterer de atak modunu aldı. Lider de Vries, rakiplerinin stratejik hamlelerine yanıt verdi ve bir sonraki turda atak modunu aldı. 

İlk atak modu kullanımlarının ardından ilk 5'te değişim olmadı ve de Vries, Mortara, Frijns, di Grassi, Lotterer sıralaması devam etti. İlk 5'in arkasında Jean-Eric Vergne altıncı ve Jake Dennis yedinci sırada yarışa devam ediyorlardı. 12. sıradan start alan Vandoorne ise 9. sıraya yükselmeyi başardı. 

İkinci atak modu kullanımlarında ise yarışın kaderi değişti. 

45 dakikalık yarışın bitimine 30 dakika kala 4. sıradaki di Grassi, ikinci atak modunu aldı ve erken atak modu stratejisiyle 3. sıradaki Frijns'ı geçmek istedi. 

4. sıradaki di Grassi, erken atak modu stratejisiyle birlikte hem Frijns'ı hem de Mortara'yı arkasında bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi.

Frijns ve Mortara'nın da atak modu almasıyla birlikte, ilk 4 içerisinde sadece lider de Vries atak modu almamıştı. 

İkinci sıradaki Di Grassi, atak modunun avantajını kullanarak yarış lideri de Vries'e atak yaptı. De Vries, henüz ikinci atak modunu almamıştı ve di Grassi, atak modunun getirdiği güç avantajını kullanarak liderliği eline geçirdi. 

Sonrasında üçüncü sıradaki Mortara da de Vries'i arkasında bıraktı. Atak modunu almakta geciken de Vries, bu stratejik hatanın ardından Mortara ve di Grassi tarafından geçildi ve 3. sıraya geriledi. 

Ön tarafta ise Mortara, takım arkadaşı di Grassi'yi arkasında bırakarak liderliği eline geçirdi.  

Böylelikle Mortara, di Grassi, de Vries, Frijns, ilk 4'ü oluştu. Bu dörtlü birbirini yakın bir şekilde takip etmeye devam ettiler. 

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

De Vries, bitime 18 dakika kala 2. atak modunu aldı ve 4. sıraya geriledi ancak atak modunun getirdiği güç avantajı vardı. İlk 4 içindeki pilotlar oldukça yakınlardı fakat de Vries, geçiş yapmayı başaramadı. 

Hollandalı pilot, atak modunu geç almasıyla birlikte 4. sıraya gerilemesinin ardından Vergne'ün baskısı altında kaldı. Vergne, de Vries'e atak yaptı ve ikili ciddi temas yaşadı. 

Bu temasın ardından de Vries, momentum kaybı yaşadı ve temiz yarış çizgisinden taşarak lastiklerini kirletti. Bunun ardından da 10. sıraya kadar geriledi.

Ön tarafta ise 3. sıradaki Frijns, di Grassi'yi geçerek 2. sıraya yükseldi. 

Böylelikle; Mortara, Frijns, di Grassi, Lotterer, Dennis, Vergne, Vandoorne, ilk 7'si oluştu. 

Bitime 10 dakika kala ise Alexander Sims'in duvara girmesiyle güvenlik aracı piste girdi. Sims'in aracının kaldırılamamasıyla birlikte, yarış güvenlik aracı arkasında bitti. 

The Safety Car Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

The Safety Car Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Akıllı atak modu kullanımı ve cesur ataklarla liderliği eline geçiren Mortara, Diriye'de zafere ulaşan isim oldu. Yarışa 3. sıradan başlayan Frijns bir sıra kazanarak ikinci olurken; di Grassi podyumu tamamladı. Bu, di Grassi'nin 36. podyumu oldu. 

Bu sonuçlarla birlikte Venturi Racing iki pilotuyla birden podyuma çıkmış oldu. 

Porsche pilotu Andre Lotterer, 4. olarak bu sezonki ilk puanlarını alırken; Dennis yarışı 5. sırada noktaladı.

Jean-Eric Vergne, Vandoorne'un önünde 6. oldu. Oliver Rowland 8. oldu. 

İkinci atak modu kullanımında geç kalarak 4. sıraya gerileyen ve sonrasında Vergne'le yaşadığı temasın ardından sıralar kaybetmeye devam eden De Vries, 10. olarak 1 puan alabildi. De Vries, bu sonuçla birlikte şampiyona liderliğini Mortara'ya kaptırdı. 

Jaguar Racing, kötü bir hafta sonunu arkasında bıraktı. Mitch Evans 11. olurken, Sam Bird damalı bayrağı 16. sırada gördü. Nissan e.dams de kötü bir hafta sonu geçirdi. Fransız ekibin henüz puanı bulunmuyor. 

Eski F2 pilotu Dan Ticktum çizgiyi 20. sırada geçerken, Antonio Giovinazzi 21. oldu. 

Formula E, 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Mexico City E-Prix'siyle devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 35 47'02.131        
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 35 47'02.582 0.451 0.451    
3 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 35 47'03.043 0.912 0.461    
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 35 47'03.256 1.125 0.213    
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 35 47'03.777 1.646 0.521    
6 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 35 47'05.297 3.166 1.520    
7 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 35 47'05.699 3.568 0.402    
8 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 35 47'06.366 4.235 0.667    
9 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 35 47'07.093 4.962 0.727    
10 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 35 47'07.425 5.294 0.332    
11 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 35 47'08.003 5.872 0.578    
12 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 35 47'08.863 6.732 0.860    
13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 35 47'10.824 8.693 1.961    
14 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 35 47'11.146 9.015 0.322    
15 Germany Maximilian Gunther France DAMS 35 47'11.595 9.464 0.449    
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 35 47'13.821 11.690 2.226    
17 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 35 47'16.104 13.973 2.283    
18 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 35 47'16.652 14.521 0.548    
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 35 47'17.136 15.005 0.484    
20 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 35 47'18.875 16.744 1.739    
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 35 47'19.812 17.681 0.937    
  United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 29 34'40.969 6 Laps 6 Laps    
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Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, Lucas di Grassi, Venturi Racing, 3rd position, at the podium ceremony

Edoardo Mortara, Venturi Racing, 1st position, Lucas di Grassi, Venturi Racing, 3rd position, at the podium ceremony

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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