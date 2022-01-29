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Formula E / Diriyah ePrix II Sıralama turları raporu

Diriye E-Prix II: De Vries, 0.005 saniye farkla pole pozisyonunda

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes pilotu Nyck de Vries, Diriye'deki ikinci yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Edoardo Mortara'nın 0.005 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Diriye E-Prix II: De Vries, 0.005 saniye farkla pole pozisyonunda
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Dünyanın ek rekabetçi serilerinden biri olan FE'nin 8. sezonu, Diriye'de gerçekleştirilen seanslarla başladı. 22 pilot ve 11 takımla başlayan FE'nin 8. sezonu hakkında bilgi edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Formula E'nin 8. sezonu başladı :

Diriye Cadde Pisti'nde dün gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını son şampiyon de Vries kazanmıştı. 

Diriye E-Prix I yarış raporu :

Bugün ise Diriye'de şampiyonanın ikinci yarışı gerçekleştirilecek.

Sıralama seansı öncesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman seansını Pascal Wehrlein ilk sırada tamamlamıştı. 

3. antrenman raporu :

Bugünkü sıralama seansında finale kalan isimler Mortara ile de Vries oldular. 

Final turlarında piste ilk çıkan isim Mortara'ydı. Mortara, ilk sektörde de Vries'e zaman kaybetse de turun geri kalanında aradaki farkı azaldı. 

De Vries, iyi bir ilk sektör geçirmesinin ardından, 0.3 saniye kadar öndeydi ancak son iki sektördeki kötü performansının ardından sadece 0.005 sn ile pole'ü alabildi. 

De Vries, kendisine pole pozisyonunu getiren turunun en iyi turlarından biri olmadığını ve bu turuyla "hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti. 

Sezon 7 şampiyonu de Vries, yarı finalde Lucas di Grassi'yi yenerek finale yükselmişti. Hollandalı pilot, çeyrek finalde ise Jean-Eric Vergne'ü elemişti. 

Diğer finalist Mortara ise Andre Lotterer ve Robin Frijns'ı eleyerek finale yükseldi. 

Frijns'ın turu, diğer yarı finalist di Grassi'nin turundan daha hızlı olduğundan, Frijns yarışa 3. sıradan başlayacak. Di Grassi ise 4. sıradan start alıyor. 

Lotterer beşinci olurken; Jean-Eric Vergne altıncı. Antonio Felix da Costa, takım arkadaşının hemen arkasında yedinci, Jake Dennis ise 8. oldu. 

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Yarışa 3. sıradan başlayacak olan Frijns, çeyrek finalde Oliver Rowland'la eşleşmişti. Frijns, 3 sektörde de ufak bir farkla olsa da Rowland'dan daha hızlıydı ve Rowland'ı elemeyi başardı.

Dün gerçekleştirilen yarışta Frijns ile yaşadığı temasın ardından 3 sıra grid cezası alan Rowland, yarışa 10. sıradan başlayacak. 

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Sıralama turlarının grup aşamaları Grup A ile başladı. Şampiyona lideri de Vries, Grup A'daydı ve bu grubu ilk sırada tamamladı. 

De Vries, seansın ilk dakikalarında tempoyu belirledi ve grupta ilk sırayı aldı. Sonraki dakikalarda ise ilk 4 sıra mücadelesi kızıştı. 

Çaylak pilot Oliver Askew, De Vries'in 0.1 saniye arkasında ikinci sıraya yükselse de diğer pilotlar çizgiyi geçtikçe ilk 4 içinde kalamadı. 

Sergio Sette Camara, Askew'in ardından hızlı bir tur ile ilk sırayı aldı. Sonra sırasıyla Jake Dennis, Pacal Wehrlein ve Andre Lotterer, zirveye çıktılar. 

Oliver Rowland, ardından Lotterer'i 0.1 saniye ile geçse de De Vries son sözü söyledi ve seansı ilk sırada tamamladı. Di Grassi ise ikinci oldu. Oliver Rowland üçüncü ve Andre Lotterer dördüncü olarak grup aşamasından çıkmayı başardılar. 

Dünkü yarışta podyuma çıkan Dennis, bugün ise grup aşamasında elendi ve yarışa 8. sıradan başlayacak. 

Grup A'nın sonuncusu ise 3. antrenman seansında kaza yapan Nick Cassidy idi. Cassidy'nin aracı sıralama turlarına yetişmediğinden, Cassidy yarışa sonuncu sıradan başlayacak. 

Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07, 3. antrenman seansında kaza yapıyor

Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07, 3. antrenman seansında kaza yapıyor

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Grup B'deki ilk turların ardından ise Stoffel Vandoorne ilk sıradaydı. Ancak sonrasında Antonio Felix da Costa, Vandoorne'u geçmeyi başardı. 

Pistin gelişmesiyle birlikte Mortara ve Vergne de Vandoorne'un önüne geçti. Pilotlar son turlarını atmadan önce Vandoorne, 4. sırada yer alıyordu ve elenme bölgesindeydi. 

Vandoorne, son turunda gelişim kaydedemedi ve 4. sırada kaldı. Bu da arkasındaki pilotların gelişmesi durumunda eleneceği anlamına geliyordu. 

Vandoorne'u ilk olarak Alexander Sims geçti. Sonrasında ise Robin Frijns, Sims'i de arkasında bırakmayı başardı. 

Böylelikle Vandoorne, 6. sıraya gerilemiş oldu ve grup aşamasında elendi. Vandoorne, yarışa 12. sıradan başlayacak. 

Mortara, da Costa, Vergne ve Frijns ise çeyrek finale yükseldiler. 

Jaguar pilotu Sam Bird, zaman turunda bariyere değmesinin ardından sağ arka süspansiyonuna hasar verdi ve grubunda sonuncu oldu. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes      
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi      
3 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing      
4 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi      
5 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team      
6 France Jean-Eric Vergne China Techeetah      
7 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah      
8 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport      
9 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing      
10 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing      
11 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team      
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes      
13 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing      
14 Germany Maximilian Gunther France DAMS      
15 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport      
16 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing      
17 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS      
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team      
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team      
20 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing      
21 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing      
22 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing      
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