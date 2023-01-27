Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı!

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2023 Formula E sezonunun Diriye'de gerçekleştirilecek ikinci yarışı öncesinde pole pozisyonu Sebastien Buemi'ye gitti.

2016 FE şampiyonu Buemi, böylelikle yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Onun yanında ise McLaren pilotu Jake Hughes yer alacak.

Diriye E-Prix, TSİ 20.03'te start alacak.

Yarış gridi:

Grup A

Sıralama turlarına her zaman olduğu gibi A grubuyla başlangıç yaptık. Bu grupta Jake Hughes, Oliver Rowland, Dan Ticktum, Lucas di Grassi, Nick Cassidy, Jake Dennis, Antonio Felix da Costa, Norman Nato, Sacha Fenestraz, Edoardo Mortara ve Maximilian Günther mücadele ettiler.

İlk 4'te yer alan pilotların çeyrek finallere yükseleceği bu seansta, Maserati kabus yaşadı. Seansın neredeyse orta noktasına gelirken Maserati pilotu Günther bariyerlere girdi ve aracına büyük hasar verdi.

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıkarken, Günther'in sıralama turları da sona ermiş oldu. Günther'in aracının kaldırılması ve pistin temizlenmesiyle birlikte, yeşil bayraklar sallandı ve seans devam etti.

Pilotların yeniden piste çıkmalarının ardından, bu sefer de diğer Maserati pilotu Mortara kaza yaptı. Mortara, aracının arkasını kaybederek arka tarafıyla bariyerlere çarptı ve aracın arkası büyük hasar aldı.

İsviçreli pilot, takım arkadaşının aksine aracı pite getirebildi ancak onun da sıralama turları erken sona ermiş oldu.

Bu kazalarla birlikte Maserati mekanikerlerini yoğun bir mesai bekliyor. Günther'in aracında şasinin tamamen değişmesi gerekebilir, Mortara'nın aracındaki hasar analizi ise devam ediyor. Mortara'nın aracının da arka tarafının yeniden inşa edilmesi gerekebilir.

Maserati pilotları kaza yaparken, grubun ön taraflarında ise liderlik sürekli olarak el değiştirdi ancak 12 dakikalık süre sona erdiğinde, zaman tablolarının zirvesinde 1:10.269'luk derecesiyle McLaren pilotu Jake Hughes yer alıyordu.

Oliver Rowland ikinci olurken, Dan Ticktum ve di Grassi ilk 4'ü tamamladılar. Böylelikle A grubundan çeyrek finallere çıkan 4 isim belli oldu: Hughes, Rowland, Ticktum, di Grassi.

Nick Cassidy beşinci sırayı alarak elenen ilk isim olurken, sezonun ilk yarışının galibi Jake Dennis sadece 6. olabildi ve sıralama turlarına grup aşamasında veda etti.

Porsche pilotu Antonio Felix da Costa yedinci en hızlı zamanı kaydederken, Nissan pilotları arka arkaya dizildiler. Norman Nato sekizinci, Sacha Fenestraz ise dokuzuncuydu. A grubundaki son iki sıra ise kaza yapan Maserati ikilisine gitti.

Grup A sonucu:

Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

B grubu

Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein, Jean-Eric Vergne, Sergio Sette Camara, Andre Lotterer, Sam Bird, Stoffel Vandoorne, Mitch Evans, Rene Rast ve Van der Linde piste çıktı.

A grubuna kıyasla çok daha olaysız bir seans geride kaldı ve pistten taşan ya da kaza yapan bir isim olmadı.

Jaguar pilotu Sam Bird, 1:09.924 saniyelik derecesiyle B grubunun en hızlı ismi oldu. Sebastien Buemi, ikinci olarak çeyrek finallere kalırken; Bird'ün takım arkadaşı Mitch Evans en hızlı üçüncü zamanı kaydetti. Rene Rast ise dördüncü olarak çeyrek final bileti alan son isim oldu.

Bu da hem Jaguar hem Mahindra hem de McLaren'ın iki pilotuyla çeyrek finallere kaldığı anlamına geldi.

Pascal Wehrlein beşinci olarak elenirken, Sergio Sette Camara altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Çifte şampiyon Jean-Eric Vergne sadece yedinci olabildi, Vergne'ün takım arkadaşı Vandoorne ise dokuzuncuydu.

DS Penske için tıpkı Meksika'da olduğu gibi kötü bir sıralama seansı geride kaldı. Vandoorne araçtan indiğinde önden kaymadan şikayetçiydi.

B grubundaki son iki sıra ise ABT CUPRA pilotlarına gitti. Meksika'da bileğini kıran Robin Frijns'ın yerine yarışan Van der Linde 11. olurken, antrenman turlarındaki kazasından dolayı aracında çalışmalar süren Nico Müller piste çıkamadı.

Grup B sonucu:

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Çeyrek final

İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Eşleşmeler şu şekildeydi:

Dan Ticktum vs. Oliver Rowland

Lucas di Grassi vs. Jake Hughes

Sebastien Buemi vs. Mitch Evans

Rene Rast vs. Sam Bird

Ticktum vs Rowland

Çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde Dan Ticktum oldukça rahattı. Rowland'dan yarım saniye kadar daha hızlı bir tur kaydeden Ticktum, rakibini rahat bir şekilde yenerek yarı finallere adını yazdıran ilk isim oldu.

Hughes vs. di Grassi

İkinci eşleşmede ise Jake Hughes'un üstünlüğü söz konusuydu. Sezonun ilk pole'ünü alan Di Grassi'yi geçen Hughes, yarı finallerde Ticktum'un rakibi oldu.

Buemi vs. Evans

Çeyrek finallerin üçüncü eşleşmesinde Buemi ile Evans karşılaştı. Turun ilk bölümünde Evans daha hızlı gözükse de Buemi, turun ikinci bölümünde büyük bir geri dönüşe imza attı ve çeyrek saniye farkla rakibini geçerek yarı finallere kaldı. Daha önce sıralama turlarında hiçbir eşleşmeyi kazanmamış olan Buemi, böylelikle ilk zaferini almış oldu.

Rast vs. Bird

Çeyrek finallerin son eşleşmesinde ise Rene Rast ile Sam Bird mücadele ettiler. B grubunun en hızlı ismi olan Bird, McLaren pilotu Rast'ı yenerek yarı finallere kalan son isim oldu.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s 1 Sam Bird Jaguar Racing 1 1'09.558 129.077 2 René Rast McLaren 1 1'09.729 0.171 0.171 128.761

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarı Final

Yarı final eşleşmeleri şu şekildeydi:

Jake Hughes vs. Dan Ticktum

Sebastien Buemi vs. Sam Bird

Hughes vs. Ticktum

Bu ikili, Meksika'daki sıralama turlarında çeyrek finallerde karşılaştırılmıştı ve Diriye'de de yarı finallerde karşı karşıya geldiler.

İki isim de ilk sektörde oldukça hızlıydı ancak Hughes bariyerlerle ufak bir temas yaşamasının ardından 0.2 saniye kadar zaman kaybetti. Ticktum, Hughes'un bu hatasının ardından finale kalacakmış gibi duruyordu ve son viraj öncesinde 0.1 saniye kadarlık bir avantajı vardı. Fakat Ticktum, son virajda aracın arkasını kaybetti ve çizgiyi neredeyse drift atarak geçti.

Bu hata Ticktum'a neredeyse yarım saniye kaybettirdi ve daha önemlisi, eşleşmeyi de kaybetmesine neden oldu.

Böylelikle Hughes final bileti alan ilk isim oldu.

Buemi vs. Bird

FE tarihinin en tecrübeli isimlerinden ikisinin mücadele ettiği yarı final eşleşmesinde, Sebastien Buemi rakibini geçmeyi başardı. İki isim de oldukça hızlı turlar kaydettiler ve iki isim de ilk eşleşmedeki en hızlı turdan 0.3 saniye kadar hızlılardı.

Böylelikle Buemi, şampiyon olduğu 2016'nın ardından ilk kez ilk çizgiden başlamayı garantiledi.

Sebastien Buemi, Envision Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Final

Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi: Buemi ve Hughes. Hughes, turun ilk bölümünde daha hızlı olsa da Buemi, yine turun ikinci bölümünde ve özellikle de son sektörde arayı kapatarak öne geçti ve 0.060 saniyelik farkla pole pozisyonuna ulaştı.

Buemi, böylelikle kariyerinin 15. pole pozisyonuna ulaşarak bu alandaki rekoru egale etmiş oldu ve 5. sezondaki New York E-Prix'sinden sonraki ilk pole pozisyonunu aldı.

Kendisi için zorlu geçen son iki sezonun ardından yeniden zirveye dönen Buemi, pole pozisyonunun ardından duygusaldı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s 1 Sébastien Buemi Virgin Racing 1 1'09.435 129.306 2 Jake Hughes McLaren 1 1'09.495 0.060 0.060 129.194