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Formula E / Diriyah ePrix I Sıralama turları raporu

Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı!

2023 Diriye E-Prix öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Envision Racing pilotu Sebastien Buemi'ye gitti. İsviçreli pilot, FE kariyerindeki 15. pole pozisyonuna ulaşarak bu alandaki rekoru egale etti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı!
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2023 Formula E sezonunun Diriye'de gerçekleştirilecek ikinci yarışı öncesinde pole pozisyonu Sebastien Buemi'ye gitti. 

2016 FE şampiyonu Buemi, böylelikle yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Onun yanında ise McLaren pilotu Jake Hughes yer alacak. 

Diriye E-Prix, TSİ 20.03'te start alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing      
2 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren      
3 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing      
4 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team      
5 Germany René Rast United Kingdom McLaren      
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing      
7 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing      
8 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing      
9 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team      
10 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing      
11 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team      
12 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport      
13 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing      
14 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team      
15 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport      
16 France Norman Nato Japan Nissan e.dams      
17 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing      
18 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams      
19 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt      
20 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing      
21 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing      
22 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt      
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Grup A

Sıralama turlarına her zaman olduğu gibi A grubuyla başlangıç yaptık. Bu grupta Jake Hughes, Oliver Rowland, Dan Ticktum, Lucas di Grassi, Nick Cassidy, Jake Dennis, Antonio Felix da Costa, Norman Nato, Sacha Fenestraz, Edoardo Mortara ve Maximilian Günther mücadele ettiler. 

İlk 4'te yer alan pilotların çeyrek finallere yükseleceği bu seansta, Maserati kabus yaşadı. Seansın neredeyse orta noktasına gelirken Maserati pilotu Günther bariyerlere girdi ve aracına büyük hasar verdi. 

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıkarken, Günther'in sıralama turları da sona ermiş oldu. Günther'in aracının kaldırılması ve pistin temizlenmesiyle birlikte, yeşil bayraklar sallandı ve seans devam etti. 

Pilotların yeniden piste çıkmalarının ardından, bu sefer de diğer Maserati pilotu Mortara kaza yaptı. Mortara, aracının arkasını kaybederek arka tarafıyla bariyerlere çarptı ve aracın arkası büyük hasar aldı. 

İsviçreli pilot, takım arkadaşının aksine aracı pite getirebildi ancak onun da sıralama turları erken sona ermiş oldu. 

Bu kazalarla birlikte Maserati mekanikerlerini yoğun bir mesai bekliyor. Günther'in aracında şasinin tamamen değişmesi gerekebilir, Mortara'nın aracındaki hasar analizi ise devam ediyor. Mortara'nın aracının da arka tarafının yeniden inşa edilmesi gerekebilir. 

Maserati pilotları kaza yaparken, grubun ön taraflarında ise liderlik sürekli olarak el değiştirdi ancak 12 dakikalık süre sona erdiğinde, zaman tablolarının zirvesinde 1:10.269'luk derecesiyle McLaren pilotu Jake Hughes yer alıyordu. 

Oliver Rowland ikinci olurken, Dan Ticktum ve di Grassi ilk 4'ü tamamladılar. Böylelikle A grubundan çeyrek finallere çıkan 4 isim belli oldu: Hughes, Rowland, Ticktum, di Grassi. 

Nick Cassidy beşinci sırayı alarak elenen ilk isim olurken, sezonun ilk yarışının galibi Jake Dennis sadece 6. olabildi ve sıralama turlarına grup aşamasında veda etti. 

Porsche pilotu Antonio Felix da Costa yedinci en hızlı zamanı kaydederken, Nissan pilotları arka arkaya dizildiler. Norman Nato sekizinci, Sacha Fenestraz ise dokuzuncuydu. A grubundaki son iki sıra ise kaza yapan Maserati ikilisine gitti. 

Grup A sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 7 1'10.269     127.771
2 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 8 1'10.600 0.331 0.331 127.172
3 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 8 1'10.661 0.392 0.061 127.063
4 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 8 1'10.784 0.515 0.123 126.842
5 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 8 1'10.829 0.560 0.045 126.761
6 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 8 1'10.903 0.634 0.074 126.629
7 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 9 1'10.940 0.671 0.037 126.563
8 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 8 1'10.985 0.716 0.045 126.483
9 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 8 1'11.073 0.804 0.088 126.326
10 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 7 1'11.708 1.439 0.635 125.207
11 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 2 1'32.982 22.713 21.274 96.560
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Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3

Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

B grubu

Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein, Jean-Eric Vergne, Sergio Sette Camara, Andre Lotterer, Sam Bird, Stoffel Vandoorne, Mitch Evans, Rene Rast ve Van der Linde piste çıktı. 

A grubuna kıyasla çok daha olaysız bir seans geride kaldı ve pistten taşan ya da kaza yapan bir isim olmadı. 

Jaguar pilotu Sam Bird, 1:09.924 saniyelik derecesiyle B grubunun en hızlı ismi oldu. Sebastien Buemi, ikinci olarak çeyrek finallere kalırken; Bird'ün takım arkadaşı Mitch Evans en hızlı üçüncü zamanı kaydetti. Rene Rast ise dördüncü olarak çeyrek final bileti alan son isim oldu. 

Bu da hem Jaguar hem Mahindra hem de McLaren'ın iki pilotuyla çeyrek finallere kaldığı anlamına geldi. 

Pascal Wehrlein beşinci olarak elenirken, Sergio Sette Camara altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Çifte şampiyon Jean-Eric Vergne sadece yedinci olabildi, Vergne'ün takım arkadaşı Vandoorne ise dokuzuncuydu. 

DS Penske için tıpkı Meksika'da olduğu gibi kötü bir sıralama seansı geride kaldı. Vandoorne araçtan indiğinde önden kaymadan şikayetçiydi. 

B grubundaki son iki sıra ise ABT CUPRA pilotlarına gitti. Meksika'da bileğini kıran Robin Frijns'ın yerine yarışan Van der Linde 11. olurken, antrenman turlarındaki kazasından dolayı aracında çalışmalar süren Nico Müller piste çıkamadı. 

Grup B sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 9 1'09.942     128.369
2 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 8 1'10.231 0.289 0.289 127.840
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 8 1'10.245 0.303 0.014 127.815
4 Germany René Rast United Kingdom McLaren 7 1'10.265 0.323 0.020 127.779
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 9 1'10.407 0.465 0.142 127.521
6 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 8 1'10.598 0.656 0.191 127.176
7 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 9 1'10.602 0.660 0.004 127.169
8 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 9 1'10.607 0.665 0.005 127.160
9 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 9 1'10.636 0.694 0.029 127.107
10 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt 8 1'11.048 1.106 0.412 126.370
11 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 0        
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Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Çeyrek final

İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Eşleşmeler şu şekildeydi: 

  • Dan Ticktum vs. Oliver Rowland
  • Lucas di Grassi vs. Jake Hughes
  • Sebastien Buemi vs. Mitch Evans
  • Rene Rast vs. Sam Bird

Ticktum vs Rowland

Çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde Dan Ticktum oldukça rahattı. Rowland'dan yarım saniye kadar daha hızlı bir tur kaydeden Ticktum, rakibini rahat bir şekilde yenerek yarı finallere adını yazdıran ilk isim oldu. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1 1'09.593     129.012
2 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1 1'10.114 0.521 0.521 128.054
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Hughes vs. di Grassi

İkinci eşleşmede ise Jake Hughes'un üstünlüğü söz konusuydu. Sezonun ilk pole'ünü alan Di Grassi'yi geçen Hughes, yarı finallerde Ticktum'un rakibi oldu. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1 1'09.713     128.790
2 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 1 1'10.052 0.339 0.339 128.167
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Buemi vs. Evans

Çeyrek finallerin üçüncü eşleşmesinde Buemi ile Evans karşılaştı. Turun ilk bölümünde Evans daha hızlı gözükse de Buemi, turun ikinci bölümünde büyük bir geri dönüşe imza attı ve çeyrek saniye farkla rakibini geçerek yarı finallere kaldı. Daha önce sıralama turlarında hiçbir eşleşmeyi kazanmamış olan Buemi, böylelikle ilk zaferini almış oldu. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1 1'09.790     128.648
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1 1'10.039 0.249 0.249 128.191
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Rast vs. Bird

Çeyrek finallerin son eşleşmesinde ise Rene Rast ile Sam Bird mücadele ettiler. B grubunun en hızlı ismi olan Bird, McLaren pilotu Rast'ı yenerek yarı finallere kalan son isim oldu. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1 1'09.558     129.077
2 Germany René Rast United Kingdom McLaren 1 1'09.729 0.171 0.171 128.761
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Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarı Final 

Yarı final eşleşmeleri şu şekildeydi: 

  • Jake Hughes vs. Dan Ticktum
  • Sebastien Buemi vs. Sam Bird

Hughes vs. Ticktum

Bu ikili, Meksika'daki sıralama turlarında çeyrek finallerde karşılaştırılmıştı ve Diriye'de de yarı finallerde karşı karşıya geldiler.

İki isim de ilk sektörde oldukça hızlıydı ancak Hughes bariyerlerle ufak bir temas yaşamasının ardından 0.2 saniye kadar zaman kaybetti. Ticktum, Hughes'un bu hatasının ardından finale kalacakmış gibi duruyordu ve son viraj öncesinde 0.1 saniye kadarlık bir avantajı vardı. Fakat Ticktum,  son virajda aracın arkasını kaybetti ve çizgiyi neredeyse drift atarak geçti. 

Bu hata Ticktum'a neredeyse yarım saniye kaybettirdi ve daha önemlisi, eşleşmeyi de kaybetmesine neden oldu. 

Böylelikle Hughes final bileti alan ilk isim oldu. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1 1'09.779     128.669
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1 1'10.246 0.467 0.467 127.813
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Buemi vs. Bird 

FE tarihinin en tecrübeli isimlerinden ikisinin mücadele ettiği yarı final eşleşmesinde, Sebastien Buemi rakibini geçmeyi başardı. İki isim de oldukça hızlı turlar kaydettiler ve iki isim de ilk eşleşmedeki en hızlı turdan 0.3 saniye kadar hızlılardı. 

Böylelikle Buemi, şampiyon olduğu 2016'nın ardından ilk kez ilk çizgiden başlamayı garantiledi. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1 1'09.366     129.435
2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1 1'09.462 0.096 0.096 129.256
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Sebastien Buemi, Envision Racing

Sebastien Buemi, Envision Racing

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Final

Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi: Buemi ve Hughes. Hughes, turun ilk bölümünde daha hızlı olsa da Buemi, yine turun ikinci bölümünde ve özellikle de son sektörde arayı kapatarak öne geçti ve 0.060 saniyelik farkla pole pozisyonuna ulaştı.

Buemi, böylelikle kariyerinin 15. pole pozisyonuna ulaşarak bu alandaki rekoru egale etmiş oldu ve 5. sezondaki New York E-Prix'sinden sonraki ilk pole pozisyonunu aldı. 

Kendisi için zorlu geçen son iki sezonun ardından yeniden zirveye dönen Buemi, pole pozisyonunun ardından duygusaldı. 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1 1'09.435     129.306
2 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 1 1'09.495 0.060 0.060 129.194
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