Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı!
2023 Diriye E-Prix öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Envision Racing pilotu Sebastien Buemi'ye gitti. İsviçreli pilot, FE kariyerindeki 15. pole pozisyonuna ulaşarak bu alandaki rekoru egale etti.
2023 Formula E sezonunun Diriye'de gerçekleştirilecek ikinci yarışı öncesinde pole pozisyonu Sebastien Buemi'ye gitti.
2016 FE şampiyonu Buemi, böylelikle yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Onun yanında ise McLaren pilotu Jake Hughes yer alacak.
Diriye E-Prix, TSİ 20.03'te start alacak.
Yarış gridi:
Grup A
Sıralama turlarına her zaman olduğu gibi A grubuyla başlangıç yaptık. Bu grupta Jake Hughes, Oliver Rowland, Dan Ticktum, Lucas di Grassi, Nick Cassidy, Jake Dennis, Antonio Felix da Costa, Norman Nato, Sacha Fenestraz, Edoardo Mortara ve Maximilian Günther mücadele ettiler.
İlk 4'te yer alan pilotların çeyrek finallere yükseleceği bu seansta, Maserati kabus yaşadı. Seansın neredeyse orta noktasına gelirken Maserati pilotu Günther bariyerlere girdi ve aracına büyük hasar verdi.
Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıkarken, Günther'in sıralama turları da sona ermiş oldu. Günther'in aracının kaldırılması ve pistin temizlenmesiyle birlikte, yeşil bayraklar sallandı ve seans devam etti.
Pilotların yeniden piste çıkmalarının ardından, bu sefer de diğer Maserati pilotu Mortara kaza yaptı. Mortara, aracının arkasını kaybederek arka tarafıyla bariyerlere çarptı ve aracın arkası büyük hasar aldı.
İsviçreli pilot, takım arkadaşının aksine aracı pite getirebildi ancak onun da sıralama turları erken sona ermiş oldu.
Bu kazalarla birlikte Maserati mekanikerlerini yoğun bir mesai bekliyor. Günther'in aracında şasinin tamamen değişmesi gerekebilir, Mortara'nın aracındaki hasar analizi ise devam ediyor. Mortara'nın aracının da arka tarafının yeniden inşa edilmesi gerekebilir.
Maserati pilotları kaza yaparken, grubun ön taraflarında ise liderlik sürekli olarak el değiştirdi ancak 12 dakikalık süre sona erdiğinde, zaman tablolarının zirvesinde 1:10.269'luk derecesiyle McLaren pilotu Jake Hughes yer alıyordu.
Oliver Rowland ikinci olurken, Dan Ticktum ve di Grassi ilk 4'ü tamamladılar. Böylelikle A grubundan çeyrek finallere çıkan 4 isim belli oldu: Hughes, Rowland, Ticktum, di Grassi.
Nick Cassidy beşinci sırayı alarak elenen ilk isim olurken, sezonun ilk yarışının galibi Jake Dennis sadece 6. olabildi ve sıralama turlarına grup aşamasında veda etti.
Porsche pilotu Antonio Felix da Costa yedinci en hızlı zamanı kaydederken, Nissan pilotları arka arkaya dizildiler. Norman Nato sekizinci, Sacha Fenestraz ise dokuzuncuydu. A grubundaki son iki sıra ise kaza yapan Maserati ikilisine gitti.
Grup A sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jake Hughes
|McLaren
|7
|1'10.269
|127.771
|2
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|8
|1'10.600
|0.331
|0.331
|127.172
|3
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|8
|1'10.661
|0.392
|0.061
|127.063
|4
|Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|8
|1'10.784
|0.515
|0.123
|126.842
|5
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|8
|1'10.829
|0.560
|0.045
|126.761
|6
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|8
|1'10.903
|0.634
|0.074
|126.629
|7
|Antonio Felix da Costa
|Porsche Team
|9
|1'10.940
|0.671
|0.037
|126.563
|8
|Norman Nato
|Nissan e.dams
|8
|1'10.985
|0.716
|0.045
|126.483
|9
|Sacha Fenestraz
|Nissan e.dams
|8
|1'11.073
|0.804
|0.088
|126.326
|10
|Edoardo Mortara
|Maserati Racing
|7
|1'11.708
|1.439
|0.635
|125.207
|11
|Maximilian Gunther
|Maserati Racing
|2
|1'32.982
|22.713
|21.274
|96.560
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Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
B grubu
Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein, Jean-Eric Vergne, Sergio Sette Camara, Andre Lotterer, Sam Bird, Stoffel Vandoorne, Mitch Evans, Rene Rast ve Van der Linde piste çıktı.
A grubuna kıyasla çok daha olaysız bir seans geride kaldı ve pistten taşan ya da kaza yapan bir isim olmadı.
Jaguar pilotu Sam Bird, 1:09.924 saniyelik derecesiyle B grubunun en hızlı ismi oldu. Sebastien Buemi, ikinci olarak çeyrek finallere kalırken; Bird'ün takım arkadaşı Mitch Evans en hızlı üçüncü zamanı kaydetti. Rene Rast ise dördüncü olarak çeyrek final bileti alan son isim oldu.
Bu da hem Jaguar hem Mahindra hem de McLaren'ın iki pilotuyla çeyrek finallere kaldığı anlamına geldi.
Pascal Wehrlein beşinci olarak elenirken, Sergio Sette Camara altıncı en hızlı zamanı kaydetti. Çifte şampiyon Jean-Eric Vergne sadece yedinci olabildi, Vergne'ün takım arkadaşı Vandoorne ise dokuzuncuydu.
DS Penske için tıpkı Meksika'da olduğu gibi kötü bir sıralama seansı geride kaldı. Vandoorne araçtan indiğinde önden kaymadan şikayetçiydi.
B grubundaki son iki sıra ise ABT CUPRA pilotlarına gitti. Meksika'da bileğini kıran Robin Frijns'ın yerine yarışan Van der Linde 11. olurken, antrenman turlarındaki kazasından dolayı aracında çalışmalar süren Nico Müller piste çıkamadı.
Grup B sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|9
|1'09.942
|128.369
|2
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|8
|1'10.231
|0.289
|0.289
|127.840
|3
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|8
|1'10.245
|0.303
|0.014
|127.815
|4
|René Rast
|McLaren
|7
|1'10.265
|0.323
|0.020
|127.779
|5
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|9
|1'10.407
|0.465
|0.142
|127.521
|6
|Sergio SetteCamara
|NIO Formula E Team
|8
|1'10.598
|0.656
|0.191
|127.176
|7
|Jean-Eric Vergne
|Dragon Racing
|9
|1'10.602
|0.660
|0.004
|127.169
|8
|Andre Lotterer
|Andretti Autosport
|9
|1'10.607
|0.665
|0.005
|127.160
|9
|Stoffel Vandoorne
|Dragon Racing
|9
|1'10.636
|0.694
|0.029
|127.107
|10
|Kelvin vanderLinde
|Audi Sport Team Abt
|8
|1'11.048
|1.106
|0.412
|126.370
|11
|Nico Müller
|Audi Sport Team Abt
|0
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Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Çeyrek final
İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Eşleşmeler şu şekildeydi:
- Dan Ticktum vs. Oliver Rowland
- Lucas di Grassi vs. Jake Hughes
- Sebastien Buemi vs. Mitch Evans
- Rene Rast vs. Sam Bird
Ticktum vs Rowland
Çeyrek finallerin ilk eşleşmesinde Dan Ticktum oldukça rahattı. Rowland'dan yarım saniye kadar daha hızlı bir tur kaydeden Ticktum, rakibini rahat bir şekilde yenerek yarı finallere adını yazdıran ilk isim oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|1
|1'09.593
|129.012
|2
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|1
|1'10.114
|0.521
|0.521
|128.054
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Hughes vs. di Grassi
İkinci eşleşmede ise Jake Hughes'un üstünlüğü söz konusuydu. Sezonun ilk pole'ünü alan Di Grassi'yi geçen Hughes, yarı finallerde Ticktum'un rakibi oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jake Hughes
|McLaren
|1
|1'09.713
|128.790
|2
|Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|1
|1'10.052
|0.339
|0.339
|128.167
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Buemi vs. Evans
Çeyrek finallerin üçüncü eşleşmesinde Buemi ile Evans karşılaştı. Turun ilk bölümünde Evans daha hızlı gözükse de Buemi, turun ikinci bölümünde büyük bir geri dönüşe imza attı ve çeyrek saniye farkla rakibini geçerek yarı finallere kaldı. Daha önce sıralama turlarında hiçbir eşleşmeyi kazanmamış olan Buemi, böylelikle ilk zaferini almış oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|1
|1'09.790
|128.648
|2
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|1
|1'10.039
|0.249
|0.249
|128.191
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Rast vs. Bird
Çeyrek finallerin son eşleşmesinde ise Rene Rast ile Sam Bird mücadele ettiler. B grubunun en hızlı ismi olan Bird, McLaren pilotu Rast'ı yenerek yarı finallere kalan son isim oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|1
|1'09.558
|129.077
|2
|René Rast
|McLaren
|1
|1'09.729
|0.171
|0.171
|128.761
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Dan Ticktum, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Yarı Final
Yarı final eşleşmeleri şu şekildeydi:
- Jake Hughes vs. Dan Ticktum
- Sebastien Buemi vs. Sam Bird
Hughes vs. Ticktum
Bu ikili, Meksika'daki sıralama turlarında çeyrek finallerde karşılaştırılmıştı ve Diriye'de de yarı finallerde karşı karşıya geldiler.
İki isim de ilk sektörde oldukça hızlıydı ancak Hughes bariyerlerle ufak bir temas yaşamasının ardından 0.2 saniye kadar zaman kaybetti. Ticktum, Hughes'un bu hatasının ardından finale kalacakmış gibi duruyordu ve son viraj öncesinde 0.1 saniye kadarlık bir avantajı vardı. Fakat Ticktum, son virajda aracın arkasını kaybetti ve çizgiyi neredeyse drift atarak geçti.
Bu hata Ticktum'a neredeyse yarım saniye kaybettirdi ve daha önemlisi, eşleşmeyi de kaybetmesine neden oldu.
Böylelikle Hughes final bileti alan ilk isim oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jake Hughes
|McLaren
|1
|1'09.779
|128.669
|2
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|1
|1'10.246
|0.467
|0.467
|127.813
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Buemi vs. Bird
FE tarihinin en tecrübeli isimlerinden ikisinin mücadele ettiği yarı final eşleşmesinde, Sebastien Buemi rakibini geçmeyi başardı. İki isim de oldukça hızlı turlar kaydettiler ve iki isim de ilk eşleşmedeki en hızlı turdan 0.3 saniye kadar hızlılardı.
Böylelikle Buemi, şampiyon olduğu 2016'nın ardından ilk kez ilk çizgiden başlamayı garantiledi.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|1
|1'09.366
|129.435
|2
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|1
|1'09.462
|0.096
|0.096
|129.256
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Sebastien Buemi, Envision Racing
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Final
Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi: Buemi ve Hughes. Hughes, turun ilk bölümünde daha hızlı olsa da Buemi, yine turun ikinci bölümünde ve özellikle de son sektörde arayı kapatarak öne geçti ve 0.060 saniyelik farkla pole pozisyonuna ulaştı.
Buemi, böylelikle kariyerinin 15. pole pozisyonuna ulaşarak bu alandaki rekoru egale etmiş oldu ve 5. sezondaki New York E-Prix'sinden sonraki ilk pole pozisyonunu aldı.
Kendisi için zorlu geçen son iki sezonun ardından yeniden zirveye dönen Buemi, pole pozisyonunun ardından duygusaldı.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|1
|1'09.435
|129.306
|2
|Jake Hughes
|McLaren
|1
|1'09.495
|0.060
|0.060
|129.194
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