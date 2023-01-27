Diriye E-Prix: Cuma antrenmanlarının lideri Buemi

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Formula E'de sezon bugün ve yarın yapılacak Formula E yarışlarıyla devam edecek.

Bugün gerçekleştirilen antrenman seansının ilk 10 dakikasının ardından Jake Dennis 1:11.376 ile zirvedeydi. Geçen yılki yarışın galibi Edoardo Mortara, kısa bir süre sonra liderliği aldı ve ardından Sebastien Buemi liderliğe yükseldi.

Sergio Sette Camara 1:11.191 yaparken, Dan Ticktum 1:10.924 ile 1:11'in altına inen ilk isim oldu.

Turlar seansın kalan kısmında da gelişmeye devam ederken, Dan Ticktum 1:10.099 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Stoffel Vandoorne, ilk sektörlerde Londralı sürücüyü geçmesinin ardından ilk sırayı almaya çok yakındı fakat son bölümde yaşadığı zorlukların ardından geride kaldı.

Sonuç olarak Sebastien Buemi 0.203 saniye geride ikinci olurken, Mich Evans 0.348 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Vandoorne'un 0.4 saniye geride dördüncü olduğu seansta, Sam Bird ve Pascal Wehrlein ilk altıyı tamamladı.

İlk onu sırasıyla Sergio Cama, Rene Rast, Jake Dennis ve Jake Hughes tamamladı.

Jean Eric Vergne ancak 14. olurken, Lucas di Grassi 17. ve bu hafta sonu Robin Frijns'ın yerine geçen Kelvin van der Linde 21. oldu.

İkinci antrenman seansı sonucu: