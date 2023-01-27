Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Vergne: "Yeni Formula E lastikleri beton gibi" Sonraki / Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı!
Formula E / Diriyah ePrix I Haberler

Diriye E-Prix: Cuma antrenmanlarının lideri Buemi

NIO Formula E sürücüsü Dan Ticktum, Diriye E-Prix'sinin ikinci antrenman seansını lider tamamladı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Diriye E-Prix: Cuma antrenmanlarının lideri Buemi
Haberi dinle

Formula E'de sezon bugün ve yarın yapılacak Formula E yarışlarıyla devam edecek.

Bugün gerçekleştirilen antrenman seansının ilk 10 dakikasının ardından Jake Dennis 1:11.376 ile zirvedeydi. Geçen yılki yarışın galibi Edoardo Mortara, kısa bir süre sonra liderliği aldı ve ardından Sebastien Buemi liderliğe yükseldi.

Sergio Sette Camara 1:11.191 yaparken, Dan Ticktum 1:10.924 ile 1:11'in altına inen ilk isim oldu.

Turlar seansın kalan kısmında da gelişmeye devam ederken, Dan Ticktum 1:10.099 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Stoffel Vandoorne, ilk sektörlerde Londralı sürücüyü geçmesinin ardından ilk sırayı almaya çok yakındı fakat son bölümde yaşadığı zorlukların ardından geride kaldı.

Sonuç olarak Sebastien Buemi 0.203 saniye geride ikinci olurken, Mich Evans 0.348 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Vandoorne'un 0.4 saniye geride dördüncü olduğu seansta, Sam Bird ve Pascal Wehrlein ilk altıyı tamamladı.

İlk onu sırasıyla Sergio Cama, Rene Rast, Jake Dennis ve Jake Hughes tamamladı.

Jean Eric Vergne ancak 14. olurken, Lucas di Grassi 17. ve bu hafta sonu Robin Frijns'ın yerine geçen Kelvin van der Linde 21. oldu.

İkinci antrenman seansı sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 22 1'10.099  
2 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 20 1'10.302 0.203
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 21 1'10.447 0.348
4 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 19 1'10.529 0.430
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 19 1'10.597 0.498
6 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 21 1'10.752 0.653
7 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'10.758 0.659
8 Germany René Rast United Kingdom McLaren 21 1'10.771 0.672
9 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'10.777 0.678
10 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 21 1'10.777 0.678
11 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 15 1'10.792 0.693
12 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 20 1'10.858 0.759
13 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 21 1'10.865 0.766
14 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 18 1'10.871 0.772
15 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 18 1'10.881 0.782
16 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 17 1'10.897 0.798
17 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 21 1'10.902 0.803
18 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 20 1'10.990 0.891
19 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 22 1'11.046 0.947
20 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 21 1'11.075 0.976
21 South Africa Kelvin vanderLinde Germany Audi Sport Team Abt 19 1'11.693 1.594
22 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 4 1'12.670 2.571
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Vergne: "Yeni Formula E lastikleri beton gibi"
Önceki haber

Vergne: "Yeni Formula E lastikleri beton gibi"
Sonraki haber

Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı!

Diriye E-Prix: Buemi, Formula E kariyerinin 15. pole pozisyonunu aldı!
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu" Diriyah ePrix I
Formula E

Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"

Diriye E-Prix: Evans, 3. antrenmanda zirveyi Ticktum'dan kaptı Diriyah ePrix II
Formula E

Diriye E-Prix: Evans, 3. antrenmanda zirveyi Ticktum'dan kaptı

Wehrlein, zafere ulaşmasında aslan payını stratejiye veriyor Diriyah ePrix I
Formula E

Wehrlein, zafere ulaşmasında aslan payını stratejiye veriyor

Son Haberler

Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"
Formula E Formula E

Van Der Linde: "Yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğim bir hafta sonu"

Kelvin Van Der Linde, ilk yarış hafta sonunda yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi hissettiğini, ancak tüm zorluklara rağmen hızlı olabileceklerini söyledi.

Vasseur, geçiş sürecinde kendisine yardımcı olan Binotto'yu takdir ediyor
Formula 1 Formula 1

Vasseur, geçiş sürecinde kendisine yardımcı olan Binotto'yu takdir ediyor

Yeni Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, selefi Mattia Binotto'nun geçiş sürecinde kendisine yardımcı olduğunu ve bu nedenle Binotto'yu takdir ettiğini söylüyor.

Grosjean: "Üç takımın pole savaşı vermesi hepimizi çıldırtacak"
Formula 1 Formula 1

Grosjean: "Üç takımın pole savaşı vermesi hepimizi çıldırtacak"

Romain Grosjean, bu yıl Formula 1'de Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in katılımıyla üçlü bir pole pozisyonu mücadelesi olacağı görüşünde.

Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!
Formula E Formula E

Diriye E-Prix II: McLaren pilotu Jake Hughes FE kariyerinin ilk pole'ünü aldı!

2023 Formula E sezonunun 3. yarışı olan Diriye E-Prix II öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Jake Hughes'a gitti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.