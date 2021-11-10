Bournemouth, Formula E yarışına ev sahipliği yapmak için teklifte bulundu

Wessex Entrepreneurs grubu tarafından oluşturulan teklif ile, iş büyümesini artırmak ve sahil kasabasını "uluslararası bir Dorset" haline getirmek için, Formula E yarışının "arka planının" kullanılması amaçlanıyor.

Teklif, 2023'ten 2026'ya kadar sürecek ve ideal olarak serinin iki yarışını barındıracak deniz kıyısındaki saat yönünde bir sokak pisti için yapılıyor.

Müzik ve kültürel unsurları da kapsayan bir haftalık “festival”in bir parçası olarak, ikili bir iş ortaklığının 250 ila 3000 kadar iş imkanına katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Bournemouth Echo tarafından yayınlanan bir makaleye göre, planlanan yarışın ana destekçisi Tony Williams: “Burayı bir İngiliz Monako'su olarak satıyoruz."

"İşleri korumanın tek yolu, eGrand Prix'lerin de odağı olan, canlı bir yerel ekonomiye sahip olmaktır. Bu sürdürülebilirlik için merkezi olacaktır."

"eGrand Prix, Dorset'in içinde ve aktif olması gereken bir dünyanın kapısını açacaktır."

"Dorset son birkaç yıldır düşüşte."

"Dorset'in geri kalanını gençleştirmek için, Bournemouth'u geçit ve Formula E'yi de dünyaya sallayacağımız bir bayrak olarak kullanarak, bu kuantum sıçramasını yapmaya çalışıyoruz."

"Bu, kamu sektörü ve özel sektörün aynı odada birlikte çalışmasını gerektirecek, ki bu daha önce hiç yapılmamıştı.” dedi.

Wessex Entrepreneurs tarafından ortaya konan ilk pist düzeni, Bournemouth İskelesi ve Royal Bath otelinden geçerek, bir dizi döner kavşağı ve A338'in de bir bölümünü kapsıyor ve yaklaşık 5.5 km'den oluşuyor.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

Bovington askeri üssü, Arjantin ve Brezilya yarışlarının COVID-19 nedeniyle iptalinin ardından, Aralık ayındaki Extreme E sezonunun son turuna ev sahipliği yapmak için adım atmıştı. Bu nedenle Dorset'in zaten elektrikli motor sporlarıyla bağlantısı bulunuyordu.

Londra Formula E yarışının pandemi nedeniyle ertelenmesi ve ExCeL Centre'ın yaptığı "çok yıllı" anlaşmanın 2021'de başlayacak olması nedeniyle, bir Bournemouth etkinliğinin onaylaması durumunda büyük olasılıkla çakışma olacak.

Bournemouth'taki bir Formula E yarışı için ticari bir dava, yerel meclis için geçerli olsa da, şampiyonanın New York, Paris ve Roma gibi "Birince Kademe" şehirlerde yarışma istekleriyle çelişiyor.

Wessex Entrepreneurs grubunun planları ise Robin Frijns ve yeni dünya şampiyonu Nyck de Vries'e bir ev yarışı verecek olan, Hollanda merkezli Formula-Eindhoven teklifi doğrultusunda.