FE, antrenman seanslarını kısalttı ve lastik seçimi kurallarını değiştirdi

19 Haziran 2020'de yapılan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi görüşmesinin ardından sportif kurallar, serinin "sportif ve finansal" değerlerini koruma üzerine kabul edildi.

Bu kuralların arasında her sürücünün yarış hafta sonu boyunca üç tane arka ve ön lastik (antrenmanlar, sıralama ve yarış), çifte yarış hafta sonunda ise dört set lastik alma hakları vardı.

Ancak 15 Ekim 2021 tarihinde yapılan Dünya Motor Sporları Konseyi en güncel oturumunda, yarış boyunca yeni dört arka ve ön lastik kuralı getirildi ve çifte yarış hafta sonunda ise altı arka ve ön lastik kuralı getirildi.

Getirilen yeni kurallardan bir diğeri ise antrenman seanslarının kısalması oldu. Antrenman seansları, 45 dakikadan yarım saate düşürüldü.

Daha öncesinde çifte yarışların açılış gününde bir tane 45 dakikalık, bir tane de 30 dakikalık antrenman seansı, organizasyonun ikinci gününde ise 45 dakikalık bir antrenman yapılıyordu.

Ancak 2022'de antrenman seansları, yenilenen çizelgeye uygun olunması ve araçların şarj edilme gereksinimlerine dayanılarak tüm antrenman seansları en fazla 30 dakika olarak yapılacak.

Bu aynı zamanda McLaren üretimi olan standart bataryaları, artan güç seviyelerine karşı korumaya da yardımcı olacak.

FIA ayrıca, 24 otomobilden sadece dokuzunun yarışı tamamlayabildiği 2021 Valencia E-Prix'sinde olan olayların tekrarlanmasını önlemek için Formula E'nin aldığı önlemleri de destekledi.

Motorsport.com'un da Ağustos ayında açıkladığı üzere, Formula E Takımları ve Üreticileri Derneği, güvenlik aracı ve pist boyunca uygulanan sarı bayrak prosedürlerini değiştirmek için FE ve FIA ile görüşme hâlindeydi.

Bu durum, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin Haziran 2019 toplantısında, yarışın etkisiz hale getirildiği her dakika için 52 kWh'lık toplam batarya gücünden 1 kWh kullanılabilir enerjinin düşüleceğinin onaylanmasıyla ilgiliydi.

Yapılması planlanan bu değişiklik, yarış kontrol tarafından yapılan bir müdahale sırasında yavaşlatılan hızın ve daha sonra tasarruf edilen enerjinin düz sprint yarışlarına yol açmamasını, bunun yerine Formula E'deki verimlilik ve yazılım mücadelesini şampiyonanın ön saflarında tutmaya sağlamaya çalışmakla ilgiliydi.

Ancak seri, geçen sezon Ricardo Tormo Pisti'nde yapılan kaotik yarışın ardından, cadde pisti olmayan ilk yarışta işlerin ters gitmesi ile beraber güvenilirliğine büyük bir darbe yedi.

Islak zemin nedeniyle piste pek çok kez güvenlik aracının girmiş olması, yarış direktörünün yönetiminde toplam 19kWh'lık enerji kesintisine neden oldu ve bu durum nedeniyle pek çok araç, finiş öncesinde bataryalarının bitmesi nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Bu nedenle tamamen elektrikli seri, aynı futbol maçlarında olduğu gibi ekstra zaman sistemine geçiş yapacak.

Bu sistem altında enerji kesintisi yapılması yerine 45 dakika + 1 turluk yarış mesafesi, yerini güvenlik aracı veya pistin tamamında uygulanan sarı bayraklarda kaybedilen kadar vaktin bir kısmının geri eklenmesine bırakacak.

Güvenlik aracı veya pist üstü sarı bayrak koşullarında geçirilen her bir dakika için - yarışın 40. dakikasından sonra olmadığı sürece, ki böyle bir durumda hiçbir değişiklik yapılmayacak - 45 saniye, yarış mesafesine eklenecek.