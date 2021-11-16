Sette Camara, Dragon Penske Formula E takımı ile anlaşmasını uzattı

Brezilyalı sürücü, seride ilk kez 2019-20 sezonunda, Brendon Hartley’in yerine geçerek yine Dragon Penske’de yarışmıştı.

Berlin’deki altı yarışlık finalde, sıralama turlarında gösterdiği hızla beraber 2021’de takımla tam zamanlı bir anlaşma yapmayı başarmıştı.

Takım, bataryasını yarış mesafesi boyunca yönetmekte zorlansa da Sette Camara, Suudi Arabistan’daki sezon açılışında dördüncü olmayı başardı.

İkinci Londra E-Prix’sinde de sekizinci olan Brezilyalı sürücü, sürücüler şampiyonasını 22. sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarısında takım için yarışan ancak sonrasında DTM’e odaklanmak için takımdan ayrılan Nico Müller 20. sırada sezonu tamamlarken, takıma sonradan katılan Joel Eriksson 25. oldu.

Dragon Penske Autosport’tan yapılan açıklamaya göre Sette Camara, “sonbahar ayları boyunca yazılım ve diğer kontrol sistemlerinin gelişimini destekleme konusunda önemli bir rol oynamaya devam etti ve 2022 paketini geliştirmek için takımın Silverstone tesislerinde çalıştı.”

Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Takımın, teknik işbirliğinin devam etmesi durumunda Bosch tarafından üretilmesi muhtemel güç aktarma organları ile Gen3 kuralları boyunca seride yarışmaya devam etmesi bekleniyor.

23 yaşındaki Sette Camara, “2022’de Dragon Penske Autosport ile devam edeceğim için çok mutlu ve gururluyum.”

“Formula E, dünyanın en rekabetçi şampiyonalarından biri ve takımın, hak ettiği sonuçları elde etmesi için her yarışta elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

“Güçlü bir şekilde geri dönme konusunda kararlıyım.” dedi.

Takım patronu ve sahibi Jay Penske ise, “Sergio ile yolculuğumuza devam edeceğimiz için çok memnunum.”

“Harika yarış performansını zaten göstermişti. İstikrarlı ve sağlam sonuçlar almasını bekliyorum.”

“Sergio, güçlü bir sürücü ve önümüzdeki sezon, çıtayı beraber yükseltmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

2022 Formula E sürücü kadroları:

Andretti Autosport: Jake Dennis; belli değil

Dragon Penske Autosport: Sergio Sette Camara; Antonio Giovinazzi

DS Techeetah: Antonio Felix da Costa; Jean-Eric Vergne

Envision Racing: Nick Cassidy; Robin Frijns

Jaguar Racing: Mitch Evans; Sam Bird

Mahindra Racing: Alexander Sims; Oliver Rowland

Mercedes: Nyck de Vries; Stoffel Vandoorne

NIO 333: Oliver Turvey; belli değil

Nissan e.dams: Maximilian Guenther; Sebastien Buemi

Porsche: Andre Lotterer; Pascal Wehrlein

Venturi Racing: Edoardo Mortara; Lucas di Grassi