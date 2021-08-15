Berlin E-Prix: 3 şampiyonluk adayı kaza yaptı, de Vries ve Mercedes şampiyon oldu!

Formula E'nin 7. sezonunun son yarışı öncesinde hâlâ 13 pilotun şampiyon olma ihtimali vardı. Startta ise şampiyonluğun en büyük adaylarından ikisi yarışa veda etti.

3. cepte yer alan Mitch Evans, çizgiden kalkamadı ve diğer pilotların Evans'ın yanından geçmesi gerekti.

Çoğu pilot, Evans'ın aracına çarpmamayı başarsa da Edoardo Mortara, Evans'ın aracından kaçamadı ve kaza yaşandı. Bu kazanın ardından iki pilotun durumu da iyiydi.

Evans, sabah sıralama turlarında gösterdiği güçlü performansla şampiyonadaki rakiplerinin önünde yer alıyordu ve şampiyon olma ihtimali yüksekti ancak bu kazayla yarışa veda etti ve şampiyonluk hayalleri de suya düşmüş oldu.

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı ve yarış durduruldu.

Araçların pistten kaldırılmasının ve piste savrulan parçaların toplanmasının ardından yarış yeniden başlatıldı.

Yarışın yeniden başlatılmasından birkaç saniye sonra ise Jake Dennis, ilk viraj için frenlediğinde aracın arkasını kaybederek duvara çarptı ve yarışa veda etti. Dennis, yüksek ihtimalle arka lastiklerini kilitledi.

Çaylak pilot da şampiyonluğa oldukça yakındı ve yaptığı hatanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21 after the crash Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Böylelikle, 4 dakikalık yarış süresinde şampiyonada 3, 4 ve 5. sırada yer alan pilotlar yarış dışı kaldılar ve şampiyonluğun en büyük adaylarından 3'ü yarışa veda etti.

Bu kazanın ardından Stoffel Vandoorne, Oliver Rowland, Alexander Sims, Norman Nato, Tom Blomqvist, Andre Lotterer, Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein, Nyck de Vries ilk 9'u oluştu.

Yarış böyle biterse, de Vries ve Mercedes şampiyonluğa ulaşacaktı.

İlk atak modu kullanımlarının ardından Nyck de Vries, 7. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Stoffel Vandoorne ise sıralar kaybetti. Daha iyi stratejiler uygulayan Norman Nato ilk sırayı alırken; Oliver Rowland ikinci ve Alexander Sims üçüncü sıraya yükseldi.

Vandoorne ise 4. sıraya geriledi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sims, birkaç dakika sonra ikinci sıradaki Rowland'ı arkasında bıraktı ve 2. sıraya yükseldi. Ancak Sims, iki atak modunu da kullanmıştı ve diğer pilotların da atak modlarını almasıyla pozisyonlar kaybetti.

İkinci atak modları alınmaya başladığında ise de Vries, 4. sıraya kadar yükselmişti ki Antonio Felix da Costa ve Lucas di Grassi arasında temas yaşandı ve güvenlik aracı piste girdi.

Di Grassi, da Costa'yı duvara doğru iterek; da Costa'nın yarış dışı kalmasına neden olmuştu. Bu kazanın ardından da Costa'nın aracının kaldırılması için güvenlik aracı çıktı.

Yarışın bitimine 12 dakika kala, yarış yeniden başlatıldı ve 2. sıradaki Rowland hemen lider Nato'ya atak yapmaya başladı.

Bu ikilinin arkasında 4. sıradaki de Vries de 3. sıradaki Sims'e atak yaptı. İkili ilk virajda mücadele edip yavaşlayınca, Lotterer de mücadeleye katıldı ve bu üçlü 2. viraja yan yana girdiler. De Vries, bu üçlünün ortasında yer aldı ve pistten biraz taştı. De Vries taşınca Vandoorne da de Vries'i yakaladı.

Viraj çıkışında Vandoorne, Lotterer ve de Vries yan yana geldiler ve temas yaşadılar. Lotterer'in çamurluğu kırılsa da iki Mercedes pilotu hasar almadan yollarına devam edebildi.

Yaşanan bu mücadelenin ardından Vandoorne; Lotterer, de Vries ve Sims'i geçerek 3. sıraya yükseldi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

3. sıra için yaşanan bu mücadelenin ardından Nato, Rowland, Vandoorne, Sims, Lotterer, Wehrlein ve de Vries sıralaması oluştu.

De Vries, son turda 8. sıraya gerilese de kariyerinin ilk Formula E şampiyonluğuna ulaştı. Bugün, FE'den ayrılacağına dair haberler çıkan Mercedes ise markalar şampiyonu oldu.

Norman Nato, akıllı atak modu kullanımlarının ardından aldığı liderliği kaybetmedi ve yarışı kazanmayı başardı. Bu, Fransız pilotun kariyerindeki ilk FE galibiyetiydi.

Oliver Rowland, yarışı ikinci sırada tamamlarken; Vandoorne 3. oldu.

Yarış içinde birkaç kez podyum pozisyonlarına çıkmayı başaran Lotterer, damalı bayrağı 4. sırada görebildi. Yarışta ikinci sıraya çıkmayan Alexander Sims ise 5. olabildi.

Diğer Porsche pilotu Wehrlein, sezonunun son yarışında 6. olurken; de Vries'i son turda geçen Sam Bird 7. sırayı aldı.

Bird, Londra'da iki kere yarış dışı kalmasının ardından şampiyonada büyük darbe almıştı. Bird'ün takımı Jaguar ise Evans'ın startta yolda kalmasıyla şampiyonada hasar almıştı.

Şampiyon de Vries, çizgiyi 8. sırada geçti. NIO333 pilotu Blomqvist, Rene Rast'ın arkasında günün son puanlarını alan isim oldu.

Jean-Eric Vergne, puan barajının dışında kalan ilk isim oldu. DS Techeetah, hafta sonundan markalar şampiyonu olarak ayrılmak istiyordu ancak takım, hafta sonu boyunca istediği sonuçları alamadı.

Yarışı 12. sırada noktalayan Robin Frijns, hafta sonu öncesinde şampiyonluğun büyük adaylarındandı ancak Hollandalı pilot, hafta sonu boyunca yavaş kaldı.

Formula E'nin 7. sezonu da böylelikle sona ermiş oldu.

Yarış sonucu: