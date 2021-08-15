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Formula E / Berlin E-Prix II Yarış raporu

Berlin E-Prix: 3 şampiyonluk adayı kaza yaptı, de Vries ve Mercedes şampiyon oldu!

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Berlin'de gerçekleştirilen olaylı yarışta şampiyonluğun en büyük adaylarından üçü yarışa veda ederken; Nyck de Vries ve Mercedes Formula E'nin 7. sezonunun şampiyonları oldular.

Berlin E-Prix: 3 şampiyonluk adayı kaza yaptı, de Vries ve Mercedes şampiyon oldu!

Formula E'nin 7. sezonunun son yarışı öncesinde hâlâ 13 pilotun şampiyon olma ihtimali vardı. Startta ise şampiyonluğun en büyük adaylarından ikisi yarışa veda etti. 

3. cepte yer alan Mitch Evans, çizgiden kalkamadı ve diğer pilotların Evans'ın yanından geçmesi gerekti.

Çoğu pilot, Evans'ın aracına çarpmamayı başarsa da Edoardo Mortara, Evans'ın aracından kaçamadı ve kaza yaşandı. Bu kazanın ardından iki pilotun durumu da iyiydi. 

Evans, sabah sıralama turlarında gösterdiği güçlü performansla şampiyonadaki rakiplerinin önünde yer alıyordu ve şampiyon olma ihtimali yüksekti ancak bu kazayla yarışa veda etti ve şampiyonluk hayalleri de suya düşmüş oldu. 

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı ve yarış durduruldu.

 

Araçların pistten kaldırılmasının ve piste savrulan parçaların toplanmasının ardından yarış yeniden başlatıldı.  

Yarışın yeniden başlatılmasından birkaç saniye sonra ise Jake Dennis, ilk viraj için frenlediğinde aracın arkasını kaybederek duvara çarptı ve yarışa veda etti. Dennis, yüksek ihtimalle arka lastiklerini kilitledi.

Çaylak pilot da şampiyonluğa oldukça yakındı ve yaptığı hatanın ardından büyük üzüntü yaşadı. 

Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21 after the crash

Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21 after the crash

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Böylelikle, 4 dakikalık yarış süresinde şampiyonada 3, 4 ve 5. sırada yer alan pilotlar yarış dışı kaldılar ve şampiyonluğun en büyük adaylarından 3'ü yarışa veda etti. 

Bu kazanın ardından Stoffel Vandoorne, Oliver Rowland, Alexander Sims, Norman Nato, Tom Blomqvist, Andre Lotterer, Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein, Nyck de Vries ilk 9'u oluştu. 

Yarış böyle biterse, de Vries ve Mercedes şampiyonluğa ulaşacaktı. 

İlk atak modu kullanımlarının ardından Nyck de Vries, 7. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Stoffel Vandoorne ise sıralar kaybetti. Daha iyi stratejiler uygulayan Norman Nato ilk sırayı alırken; Oliver Rowland ikinci ve Alexander Sims üçüncü sıraya yükseldi. 

Vandoorne ise 4. sıraya geriledi. 

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sims, birkaç dakika sonra ikinci sıradaki Rowland'ı arkasında bıraktı ve 2. sıraya yükseldi. Ancak Sims, iki atak modunu da kullanmıştı ve diğer pilotların da atak modlarını almasıyla pozisyonlar kaybetti. 

İkinci atak modları alınmaya başladığında ise de Vries, 4. sıraya kadar yükselmişti ki Antonio Felix da Costa ve Lucas di Grassi arasında temas yaşandı ve güvenlik aracı piste girdi. 

Di Grassi, da Costa'yı duvara doğru iterek; da Costa'nın yarış dışı kalmasına neden olmuştu. Bu kazanın ardından da Costa'nın aracının kaldırılması için güvenlik aracı çıktı. 

Yarışın bitimine 12 dakika kala, yarış yeniden başlatıldı ve 2. sıradaki Rowland hemen lider Nato'ya atak yapmaya başladı. 

Bu ikilinin arkasında 4. sıradaki de Vries de 3. sıradaki Sims'e atak yaptı. İkili ilk virajda mücadele edip yavaşlayınca, Lotterer de mücadeleye katıldı ve bu üçlü 2. viraja yan yana girdiler. De Vries, bu üçlünün ortasında yer aldı ve pistten biraz taştı. De Vries taşınca Vandoorne da de Vries'i yakaladı. 

Viraj çıkışında Vandoorne, Lotterer ve de Vries yan yana geldiler ve temas yaşadılar. Lotterer'in çamurluğu kırılsa da iki Mercedes pilotu hasar almadan yollarına devam edebildi. 

Yaşanan bu mücadelenin ardından Vandoorne; Lotterer, de Vries ve Sims'i geçerek 3. sıraya yükseldi. 

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

3. sıra için yaşanan bu mücadelenin ardından Nato, Rowland, Vandoorne, Sims, Lotterer, Wehrlein ve de Vries sıralaması oluştu. 

De Vries, son turda 8. sıraya gerilese de kariyerinin ilk Formula E şampiyonluğuna ulaştı. Bugün, FE'den ayrılacağına dair haberler çıkan Mercedes ise markalar şampiyonu oldu. 

Norman Nato, akıllı atak modu kullanımlarının ardından aldığı liderliği kaybetmedi ve yarışı kazanmayı başardı. Bu, Fransız pilotun kariyerindeki ilk FE galibiyetiydi. 

Oliver Rowland, yarışı ikinci sırada tamamlarken; Vandoorne 3. oldu. 

Yarış içinde birkaç kez podyum pozisyonlarına çıkmayı başaran Lotterer, damalı bayrağı 4. sırada görebildi. Yarışta ikinci sıraya çıkmayan Alexander Sims ise 5. olabildi. 

Diğer Porsche pilotu Wehrlein, sezonunun son yarışında 6. olurken; de Vries'i son turda geçen Sam Bird 7. sırayı aldı. 

Bird, Londra'da iki kere yarış dışı kalmasının ardından şampiyonada büyük darbe almıştı. Bird'ün takımı Jaguar ise Evans'ın startta yolda kalmasıyla şampiyonada hasar almıştı. 

Şampiyon de Vries, çizgiyi 8. sırada geçti. NIO333 pilotu Blomqvist, Rene Rast'ın arkasında günün son puanlarını alan isim oldu. 

Jean-Eric Vergne, puan barajının dışında kalan ilk isim oldu. DS Techeetah, hafta sonundan markalar şampiyonu olarak ayrılmak istiyordu ancak takım, hafta sonu boyunca istediği sonuçları alamadı. 

Yarışı 12. sırada noktalayan Robin Frijns, hafta sonu öncesinde şampiyonluğun büyük adaylarındandı ancak Hollandalı pilot, hafta sonu boyunca yavaş kaldı. 

Formula E'nin 7. sezonu da böylelikle sona ermiş oldu. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 France Norman Nato Monaco Venturi 36 1:11'57.152       25
2 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 36 1:11'59.422 2.270 2.270   18
3 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 36 1:11'59.989 2.837 0.567   15
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 36 1:12'04.257 7.105 4.268   12
5 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 36 1:12'05.605 8.453 1.348   10
6 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 36 1:12'05.999 8.847 0.394   8
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 36 1:12'07.625 10.473 1.626   6
8 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 36 1:12'08.260 11.108 0.635   4
9 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 36 1:12'09.341 12.189 1.081   2
10 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 36 1:12'09.831 12.679 0.490   1
11 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 36 1:12'10.589 13.437 0.758    
12 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 36 1:12'10.900 13.748 0.311    
13 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 36 1:12'11.518 14.366 0.618    
14 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 36 1:12'11.844 14.692 0.326    
15 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 36 1:12'12.680 15.528 0.836    
16 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 36 1:12'13.092 15.940 0.412    
17 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 36 1:12'13.458 16.306 0.366    
18 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 36 1:12'14.113 16.961 0.655    
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 36 1:12'18.228 21.076 4.115    
20 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 36 1:12'32.307 35.155 14.079    
21 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 21 52'42.154 15 Laps 15 Laps    
22 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 2 28'45.550 34 Laps 19 Laps    
23 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 0 0.000        
24 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 0 0.000        
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