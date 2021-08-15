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Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!

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Çeviren:
Can Çarpıcı

Motorsport.com, Mercedes'in önümüzdeki günlerde Formula E'den ayrılmak için resmi olarak seriyle iletişime geçeceğini öğrendi.

Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!

Mercedes, Gen3 aracının gelişimine başlamak için ertelemeli bir anlaşma imzalamış ama Gen3 kurallarında FE'de kalacağını resmen açıklamamıştı. 

Birçok takım, FE'nin Gen3 kurallarında yer alacağını açıklamıştı. Mercedes ise "serinin yapısıyla ilgili önemli detaylarla" alakalı "açıklama" istediklerinden bu kararın geciktiğini söylemişti. 

Ancak, Daimler'den gelen kararın ardından Mercedes'in FE'den çekilmesi bekleniyor. 

Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff, Motorsport.com'a Gen3 kurallarıyla alakalı "bir karara varıldığını" söyledi. 

Konu hakkında konuşan Wolff, "Mercedes FE'den ayrılacak olsaydı, ki bunu söylemedik, tabii ki farklı stratejiler üzerinde çalışılması gerekecek."

"Sadece rekabet etmek ve daireler etrafında sürmek için bu sporda değiliz. Burası ayrıca büyük bir pazarlama ve iletişim platformu."

"Bu yüzden de herhangi bir platformun Mercedes-Benz için ne kadar getirisi olacağı sürekli olarak değerlendirme altında oluyor."

"FE'nin bize pazarlama açısından getirisi olmasının dışında, teknoloji transferi de [bu serideki teknolojinin yol araçlarına aktarılması] önemli. Yani teknoloji ve pazarlamayı bir arada değerlendirmeniz gerekiyor."

"Bu yüzden her şey kalıcı olarak değerlendirildi ve 'Bu seri, hâlâ markamıza katkıda bulunuyor mu?' diye soruldu." dedi. 

Mercedes, 2025'ten itibaren sadece elektrikli yol araçları üretmeyi planlasa da Formula E'den çekilecekler. 

Wolff ise sözlerine söyle devam etti: "Karar olarak ne verilirse verilsin, hiçbir zaman sadece burayı sevmediğimizden olmayacak. Burayı %100 seviyoruz ve burada bu yüzden sonsuza dek kalacağız. Olay biraz daha detaylı."

Wolff, Formula E takımının şefinin verilen karardan haberi olduğunu doğruladı.

Ancak padoktaki söylentilere göre, FE takımının personeli, Wolff tarafından kurulacak özel bir FE takımının parçası olacak ve Wolff'un takımının aracı Mercedes güç ünitesi taşıyacak. 

Mercedes FE takımında Nico Rosberg'in eski yarış mühendisi Tony Ross ve eski Renault F1 teknik direktörü Nick Chester gibi isimler var. Wolff, "Toto Racing" diyerek şakalaşsa da takımdaki personeli markanın içinde tutmak istediklerini söyledi. 

Wolff, "Tamamıyla çalışabilen bir takımımız var ve eğlenceli bir seride bununla gurur duyabiliriz. Ayrıca takıma ve seriye karşı belli bir derecede sorumluluğumuz bulunuyor." dedi. 

Bu haber, Mercedes'in FE'deki ikinci sezonunun son gününde geldi. Mercedes pilotu Nyck de Vries, son yarış öncesinde 3 puan farkla şampiyona lideri konumunda ve bugün şampiyon olabilir. 

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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