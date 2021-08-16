Berlin'deki kazada Mortara'nın omurgası kırılmış

Venturi sürücüsü, sezonun son yarışına şampiyona lideri Nyck de Vries'ın üç puan ardında ikinci sırada girmişti ancak hem Mortara hem bir başka şampiyonluk adayı Evans, daha ilk düzlükte büyük bir kaza yaşayarak yarışa veda ettiler.

Evans, bir şaft arızası yaşadı ve 1 metre gittikten sonra durdu. Fakat arkadan gelen Mortara, o anda Evans'ın gridde kaldığını görmedi ve büyük bir süratle kendisine arkadan çarptı.

Temasın etkisiyle Evans'ın aracının arkasında, Mortara'nın ise ön tarafında büyük bir hasar oluştu. Darbe çok sert olduğu için başlangıçta kaza korkutucuydu.

Her ikisi de araçtan çıkarıldı ve Mortara daha fazla kontrol için hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde, dördüncü omurgasında kırık olduğu tespit edildi.

Motorsport.com'a konuşan Mortara, bu kırığın ameliyat gerektirmediğini ancak altı hafta boyunca çalışma yapamayacağını belirtti.

Mortara, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Kendimi harika hissetmiyorum ve omurgamda bir kırık var."

“Bu, gerçekten büyük bir darbeyi. Gerçekten acı vericiydi fakat çok, çok büyük bir yaralanma değildi."

"Yine de iyileşmem neredeyse altı haftamı alacak. Zaten kendime vakit ayıracaktım çünkü bu son yarıştı. Planım bu olacak."

"Ameliyat gerekmediği veya daha ciddi bir sakatlık olmadığı için gerçekten minnettarım."

Edoardo Mortara, Venturi Racing, 2nd position, in the Press Conference Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bazıları, Mortara'nın sakatlığının büyümemesi için sedyeyle taşınmak yerine, pit yoluna yürüyerek dönmesine izin verilmesinden rahatsızdı.

Fakat Mortara, duygusal olarak yaşadığı acının, fiziksel sakatlığından daha fazla olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a şunları söyledi: "Muhtemelen tüm bunları sindirmek için biraz zamana ihtiyacım var."

"Sakatlık aslında en kötü şey değil. Daha kötüsü, hayal kırıklığına uğramış hissediyorum."

Mortara ayrıca darbeye hazırlanmak için zamanı olmadığını da ekledi.

Çarpışma anını anlatan Mortara, "Hatırladığım kadarıyla iyi bir başlangıç ​​yaptım ve Jake [Dennis] önümdeydi. Orada son dakikada hamle yaptı, muhtemelen son anda gördü."

“Bu şeyler yaşandığında, Mitch'in hemen arkasındaki adamların tepki verecek zamanları olduğunu söyleyebiliriz."

"Her biri hareket ediyor, herkes giderek geç tepki veriyor ve hız giderek artıyor. Bir noktada, önünüzdeki adam gerçekten çok geç hareket ediyor, fakat bu onların hatası değil ama bu yaşanınca hiçbir şey görmüyorsunuz."

Mortara bu sonuçlarla şampiyonayı ikinci sırada tamamlamış oldu.