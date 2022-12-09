Andretti yeni Formula E aracını tanıttı
Avalanche Andretti Formula E, 2023 sezonu öncesinde yeni renk düzenini tanıttı.
Uzun süre BMW ile çalışan fakat Alman üreticinin spordan çekilmesinin ardından yeni bir tedarikçi arayışına giren Andretti, ilkbahar aylarında Porsche ile anlaştığını açıklamıştı.
2023 sezon öncesi testlerine kısa bir süre kaldı ve takımlar yeni renk düzenlerini yavaş yavaş tanıtıyorlar.
Yoğun geçen son birkaç günün ardından Andretti, 2023 Formula E aracının örtüsünü bugün itibariyle kaldırdı. Yeni aracın büyük oranda kırmızı ve siyah renkleri taşıdığı görülüyor.
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
Andretti yeni sezonda Porsche güç ünitesi kullanacak ve takımın yarış koltuğunda da son birkaç yılı Porsche'de geçiren Andre Lotterer ve Jake Dennis olacak.
Lotterer, 2022 sezonunun ardından normalde spor otomobil yarışlarına odaklanacaktı fakat bir yıl da seride kalma kararı aldı.
Lotterer, "Benim için çok duygusal bir an çünkü Mario Andretti'nin ve takım tarihinin çok büyük bir hayranıyım. Bence başardıkları şey inanılmaz." dedi.
Dennis'in takımla yaptığı yeni anlaşma ise 2022 sezonunun bitiminden kısa bir süre sonra duyuruldu.
Bu süreçte Dennis, yeni McLaren FE takımıyla görüşme halindeydi ancak İngiliz ekip, Rene Rast ile anlaştı.
Porsche'nin güçlü bir test ve gelişim dönemi geçirdiği, ancak batarya da dahil olmak üzere çeşitli kısımlarda bazı aksaklıklar yaşadığı söyleniyor.
Hem Dennis hem de Lotterer, Porsche test aracını Varano ve Mallorca gibi pistlerde test etti.
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
Fotoğraf: Andretti Autosport
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