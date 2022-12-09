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Formula E Haberler

CUPRA, 2022-23 sezonundan itibaren Formula E'de mücadele edecek!

Formula E'ye katılacağını resmi olarak duyuran CUPRA, seriye geri dönen Abt ile ortaklık kuracak.

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Çeviren:
Altay Gök
CUPRA, 2022-23 sezonundan itibaren Formula E'de mücadele edecek!
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İlk kez Formula E'de mücadele etmeye hazırlanan CUPRA'nın ortağı Abt, Audi'nin spordan ayrılmasının ardından 2021-22 sezonunu kaçırmıştı.

Son yıllarda motor sporları operasyonlarını çoğunlukla elektrikli serilere kaydıran CUPRA, motor sporları tarihinin %100 elektrikli ilk aracı olan e-Racer ile bir devrime de imza attı. Araç aktif olarak FIA ETCR'de faaliyet gösteriyor.

Geçtiğimiz sezon ikinci kez şampiyonluğa ulaşan CUPRA, ederek elektrikli yarış serilerinin zorlu ve karmaşık dünyasındaki başarılı varlığını sürdürdü.

Bu nedenle Formula E'ye giriş yapmak CUPRA'nın çıkarlarına uygun bir adım; nitekim seri, hiç şüphesiz ki elektrikli otomobil yarışlarının zirvesi.

CUPRA, Abt'nin ortaklık kurulmadan önce anlaşmaya vardığı Robin Frijns-Nico Müller ikilisiyle yarışmaya devam edecek. Güç ünitesi tedarikçisi ise Mahindra Racing olacak.

ABT Cupra racing livery

ABT Cupra racing livery

Photo by: Cupra

CUPRA CEO'su Wayne Griffiths, "Yarış, CUPRA'nın DNA'sının özüdür. CUPRA ailesindeki herkes kazanmak için yola çıkar."

"Bir sonraki adımı atmak ve dünyanın en büyük elektrikli motor sporları yarışmasına katılmak için doğru zamandayız, dolayısıyla Abt CUPRA'nın dünyanın en ikonik şehirlerinden bazılarının kalbinde yarıştığını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Formula E, dünyanın önde gelen üreticilerinin benzersiz duygular yaratması ve elektrikli motor sporlarının sıkıcı olmadığını, aksine diğerleri kadar ekstrem seviyede ilerlediğini kanıtlamaya devam etmesi için eşsiz bir motor sporları platformudur." dedi.

CUPRA ve Abt daha önce Extreme E'de birlikte çalışmış ve birlikte başarılı sonuçlara imza atmışlardı.

ABT, 2017-18 sezonunda sürücüler, 2016-17 sezonunda ise takımlar şampiyonu olarak Formula E'de zirveye ulaşmayı başarmıştı. Takım şimdi bu başarıyı CUPRA ile tekrarlamayı umuyor.

ABT Cupra racing livery

ABT Cupra racing livery

Photo by: Cupra

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