Formula E 2022-23 takvimini tamamladı, New York yerine Portland'da yarışılacak

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Formula E, şu ana kadar COVID-19 tarafından etkilenen 2019-20 şampiyonası dışında tüm sezonlarda Amerika'da bir yarış gerçekleştirmişti. New York'ta yer alan Brooklyn Cadde Pisti, 2016-17 sezonundan bu yana Amerika'daki yarışlara ev sahipliği yapıyordu.

Ancak New York'taki yarışın gerçekleştirildiği Red Hook Cruise Terminalinde yenileme çalışmaları yapıldığından, 2023'te New York'ta yarış gerçekleştirilemeyecekti.

Formula E, 2023'te de Amerika'da en az bir yarış gerçekleştirilmesini istiyordu ve bu yüzden farklı bölgelerle görüştü. Bu hafta gerçekleştirilen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından, New York'tan açılan boşluğun Portland'la doldurulacağı resmileşti.

Portland'da gerçekleştirilecek yarış, sezonun 12. ayağı olacak ve 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Takvimde boş olan bir diğer tarih daha vardı: 20 Mayıs. Bu boşluk doldurulmadı ve takvim 16 yarışa düşürüldü.

The cars in the pits at Seoul circuit Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takvimin resmen açıklanmasıyla birlikte, FE'nin Seul'a dönmeyeceği de resmileşmiş oldu. Yarışın gerçekleştirildiği Olimpiyat Stadyumunda tadilat çalışmaları olduğundan, FE 2023'te Güney Kore'nin başkentinde yarışamayacak.

Formula E, 2016-17'den bu yana New York'ta yarışmasından önce Miami ve Long Beach'te de yarış düzenlemişti.

New York yarışının 2023'te düzenlemeyeceğinin öğrenilmesinden bu yana, şampiyonanın organizatörlerinin bir numaralı önceliği, Amerika'da başka bir yarış yapabilmek oldu.

Portland; Haydarabad, Sao Paulo ve Cape Town'dan sonra FE'nin 9. sezonunda yarışacağı 4. yeni şehir olacak.

Buna ek olarak, Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında, sadece antrenman seansları için kullanılacak özel bir lisans onaylandı. Böylelikle FE takımları, antrenman seanslarında başka pilotlara şans tanıyacaklar.

Tıpkı F1'de olduğu gibi, takımlar, kendileriyle tam zamanlı olarak yarışmayan pilotlara 2 antrenman seansında şans vermek zorunda olacaklar.

Bu antrenman seansı lisanları, E-Lisansları olmayan pilotlara verilecek. E-Lisanslar, F1'deki süper lisanslara benziyorlar ancak tamamlanması gereken, kendine özel gereklilikleri var.

Formula E 2022-2023 Takvimi:

14 Ocak 2023 - Mexico City

27-28 Ocak 2023 - Diriye, Suudi Arabistan

11 Şubat 2023 - Haydarabad, Hindistan

25 Şubat 2023 - Cape Town, Güney Afrika

25 Mart 2023 - Sao Paulo, Brezilya

22-23 Nisan 2023 - Berlin, Almanya

6 Mayıs 2023 - Monako

3-4 Haziran 2023 - Cakarta, Endonezya

24 Haziran 2023 - Portland, Oregon, ABD

15-16 Temmuz 2023 - Roma, İtalya

29-30 Temmuz 2023 - Londra, Birleşik Krallık