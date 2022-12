Formula E 2022-23 takvimini tamamladı, New York yerine Portland'da yarışılacak

Formula E, şu ana kadar COVID-19 tarafından etkilenen 2019-20 şampiyonası dışında tüm sezonlarda Amerika'da bir yarış gerçekleştirmişti. New York'ta yer alan Brooklyn Cadde Pisti, 2016-17 sezonundan bu yana Amerika'daki yarışlara ev sahipliği yapıyordu.

Ancak New York'taki yarışın gerçekleştirildiği Red Hook Cruise Terminalinde yenileme çalışmaları yapıldığından, 2023'te New York'ta yarış gerçekleştirilemeyecekti.

Formula E, 2023'te de Amerika'da en az bir yarış gerçekleştirilmesini istiyordu ve bu yüzden farklı bölgelerle görüştü. Bu hafta gerçekleştirilen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından, New York'tan açılan boşluğun Portland'la doldurulacağı resmileşti.

Portland'da gerçekleştirilecek yarış, sezonun 12. ayağı olacak ve 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Takvimde boş olan bir diğer tarih daha vardı: 20 Mayıs. Bu boşluk doldurulmadı ve takvim 16 yarışa düşürüldü.

The cars in the pits at Seoul circuit

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images