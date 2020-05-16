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eSpor / Ön Bakış

Wehrlein, yakaladığı momentumu Hong Kong'a taşıyabilecek mi?

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Wehrlein, yakaladığı momentumu Hong Kong'a taşıyabilecek mi?
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
16 May 2020 09:38

Maximilian Günther'in domine ettiği Formula E Race at Home Challenge serisinin son galibi olan Pascal Wehrlein, BMW pilotunun bu dominasyonunu bozabilecek mi?

Formula E'nin Motorsport Games ile ortaklaşa yaptığı Formula E Race At Home Challenge, Hong Kong'a geri dönüyor ve seri, Maximilian Günther'in dominasyonu altında başlamıştı. Bir tanesi şampiyona öncesi hazırlık olan, toplam 4 yarışın 3'ünü Maximilian Günther kazanmıştı. Son yapılan Monako yarışında ise galip Pascal Wehrlein olmuştu.  

Gerçek dünyada ise Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird, 2017 yarışını kazanmıştı ve 2019'da da pist üzerinde yarışın galibi olsa da, daha sonrasında beş saniyelik bir zaman cezasına çarptırılmıştı. 

Bird, FE'de katıldığı tüm sezonlarda yarış kazanan tek isim olarak, Motorsport.com'a pist etrafındaki bir turu anlattı.

"İyi bir zaman turuna başlamanız için, bir önceki turun son virajında iyi bir çıkış yakalamalısınız. Asıl zaman turunuz son iki virajda başlıyor. O son iki virajda güçlü bir çizgi yakalamanız lazım ve son virajdan çıkışta iyi bir çekiş yakalayarak düzlüğe doğru ilerlemelisiniz."

İlk viraj

"Uzun bir düzlükten sonra, sağa döndüğünüz bir U virajı için fren yapıyorsunuz. Kendi fren noktanızı kendiniz seçmelisiniz, ki gerçek araçta bu nokta 100 metre panosunun biraz arkasında."

"Buradaki iş tamamıyla aracı viraj ortasında döndürmekle ve Formula E'nin en uzun düzlüklerinden biri öncesinde iyi bir çıkış yakalamakla alakalı."

"Eğer daha fazla minimum hız yakalamaya çalışırsanız ve erken gaz verirseniz, aracın kontrolünü kaybedip dışarı taşabilirsiniz. Veya, viraj çıkışında kötü bir şekilde gaz verebilirsiniz - gücü uygulayıp bırakarak ve daha sonrasında tekrar gaz vererek zaman kaybedebilirsiniz."

Arka düzlük  

"Arka düzlükte ise ayarlarınızı kontrol edip küçük ayarlar yapmak için zamanınız var. Eğer gerçek araçta fren dengesini veya başka bir şeyi değiştirecekseniz, bunu ikinci viraja gelmeden önce yapmalısınız."

İkinci viraj

"Gerçek araçta ilerlerken, gölge olan bir alandan geçiyorsunuz. Bu alan geçen sene, ıslak zeminde çok karmaşıktı, çünkü bu alan çok ıslak kalıyordu."

"Ben ve Andre [Lotterer] bir araya geldik çünkü yarış çizgisinin dışındaki bu alan çok kaygan ve ıslaktı. Lastiklerimi kilitledim ve ona arkadan çarptım."

"Virajın kendisi ise 90 derecelik bir sağa dönüş. Benim için bu viraj tamamen iyi frenleme ile alakalı. Bu viraj, iyi bir minimum hız taşımanız için iyi bir fırsat tanıyor."

"Virajdaki çıkış ise çok önemli değil. Tamamen frenleme ve asgari hız ile alakalı."

Üçüncü viraj 

"İkinci ve üçüncü virajların arasında aracınızı doğru şekilde hazırlamanız lazım. Aracı tamamıyla, pistin sağ tarafına getirmeniz lazım."

"Simülatördeki şikan ise daha hızlı geçiliyor. Daha çok frene küçük bir şekilde dokunarak ayağınızı çekmekle yapacağınız bir şey. Bu yüzden gayet hızlı bir an. Gerçekte ise gerçek bir frenaj gerektiriyor ve aracı çok güçlü bir şekilde sola, daha sonrasında da sağa çevirmeniz gerekiyor."

"Aracı döndürmek için olabildiğince çok kerb kullanmalısınız."

Beşinci viraj

"Sonrasında da kısa bir düzlük bulunmakta ve bu düzlük sonrasında küçük bir sola kıvrılma ile beraber beşinci viraja geliniyor. Burası çok karışık. Duvar sizi biraz kendisine doğru çekiyor. Biraz tırtıklı bir duvar, tamamen düz değil."

"Apekste bulunan duvara karşı dikkatli olmalısınız, çünkü tekerleğinizi kaybedebilirsiniz. Geçtiğimiz senelerde, sıralama seanslarında bu viraja gelen bazı pilotların duvar ile temas ettiğine şahit olmuştuk."

Pist üstündeki rekabet

Pist üstündeki rekabet

Fotoğraf: FIA Formula E

Altıncı viraj 

“Buradaki yolda bir malzeme değişikliği var. Artık Asfalt değil, beton oldu. Yokuş aşağı ilerleyen bir fren bölgesi olarak oldukça pürüzlü. Muhtemelen dördüncü sezonun açılış yarışında Jean-Eric Vergne'e karşı, en iyi geçişlerden birini yaptığım bir bölge."

“Sıkı bir U dönüşü olduğu için burası, iyi frenleme verimliliğine sahip sürücülere karşı biraz zaman kazanabileceğiniz bir alandır. Daha sonrasında, aracı döndürün ve olabildiğince dış tarafa kadar çıkarın."

“Her şey üzerinde çalışmalısınız: frenleme, minimum hızı koruma ve iyi bir çıkış. Çok genişe taşmayın, çünkü orta hızlı çift virajlı sol bölüme girmeden önce arabayı tekrar sağ tarafa dönecek şekilde yerleştirmeniz gerekiyor.”

Yedinci ve sekizinci viraj

"İlk apekse gelirken, tek bir virajmış gibi düşünebilirsiniz. Sola doğru dönerken gazı veriyorsunuz, çıkışta ise elinizde bulunan tüm yolu kullanıyorsunuz ve anında bir sonraki sola dönüşe doğru ilerliyorsunuz, ki zaten o da bir yüksek hızlı viraj olarak karşımıza çıkıyor."

"Çıkışta elinizde bulunan tüm yolu kullanın ve daha sonrası da zaten kalan son iki virajı olabildiğince iyi şekilde geride bırakmak."

Dokuzuncu ve 10. viraj 

"Pistin bu noktasında lastikler gayet ısınmış durumda, özellikle yarış sırasında."

"Önünüzde hâlâ geçmeniz gereken önemli bir frenleme noktası var. Bu yüzden tekrardan düzlükte, sola dönülen 90 derecelik viraj öncesinde frenlemeniz gerekiyor."

For the second-to-last corner, use three quarters of the road at the exit, not all of it because again, you've got to bring the car back as much as you can ready to fire the speed through the last corner across the finish line. 

"Sondan bir önceki virajın çıkışında ise yolun %75'lik kısmını kullanın, hepsini değil, çünkü daha önceden de dediğim gibi aracı, viraj çıkışından finiş çizgisine doğru götürürken olabildiğince gazı erkenden vermek üzerine hazırlamalısınız. 

Race at Home Challenge'un dördüncü yarışı (16 Mayıs Cumartesi) Formula E websitesi, Motorsport.tv, Facebook, YouTube, Twitter ve Twitch'ten izleyebilirsiniz. Yarış, TSİ 17.30'da canlı yayınlanacak. 

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Seri Formula E , eSpor
Editör Matt Kew

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