2024 Formula E takvimi açıklandı, Şanghay takvime katıldı

Şanghay Uluslararası Pisti, 25-26 Mayıs tarihlerinde takvimin 12 ve 13. yarışlarına ev sahipliği yapacak. Beş yıl aradan sonra takvime Şanghay ile giriş yapan Çin, daha önce Hong Kong, Pekin ve Sanya E-Prix'leri ile Formula E’ye ev sahipliği yapmıştı. Ancak pandemi tedbirleri nedeniyle 2019’dan beri hiçbir pistiyle takvimde yer almamıştı.

Şanghay Uluslarası Pisti, Dünya Motor Sporları Konseyi’nin geçtiğimiz perşembe günü yaptığı toplantının ardından 2024 Formula E takvimine resmen eklendi. Diğer yandan Hindistan’daki pist Haydarabad’ın da yerini koruyacağı ve yarışın 10 Şubat’ta düzenleneceği açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda Haydarabad E-Prix’sinin geleceğine dair pek çok belirsizlik yaşanmış, yarışı düzenleyen organizasyon ekibinin Ağustos ayında dağılmasıyla yarışın geleceği tehlikeye girmişti.

Ancak Formula E, yarışın takvimde yer alması için pistin bulunduğu Telangana eyaletinin yönetiminden gerekli desteği aldı ve Haydarabad’ı takvimde tutmayı başardı.

Bu haber, Portland yarışını da düşünüldüğünde Formula E’nin önümüzdeki yıl Hindistan, Çin ve ABD gibi nüfus bakımından en kalabalık üç ülkede yarışacağı anlamına geliyor.

Takvime dair kalan tek soru işareti ise Formula E nin Gen3 araçlarının Roma’nın dar sokaklarına sığmadığı sonucuna ulaştığı Roma E-Prix. Formula E’nin İtalya’yı takvimde tutmak için alternatif pistleri düşündüğü söylentisi ise devam ediyor.

İtalya’da 13-14 Nisan’da yapılması planlanan yarışlar takvimin 7 ve 8. yarışlarını oluşturacak.

Daha önce duyurulan 8 Haziran’daki Jakarta yarış ise Endonezya’da yaklaşan başkanlık seçimleri kapsamında aynı alanda başka etkinliklerin düzenleneceği için iptal edildi. Formula E yetkilileri Endonezya’da başka bir şehirde yarış yapma ihtimalini araştırmakta, ancak Endonezya için takvimde boş yer kalmamış gibi gözüküyor.

Fotoğraf: Andreas Beil Rene Rast, McLaren

Açıklanan takvime göre 2024 sezonu 13 Ocak’ta Mexico City’de başlayacak. Bu yarışı 26-27 Ocak’ta Suudi Arabistan’ın Diriye şehrindeki çifte yarış izleyecek. Haydarabad 10 Şubat’ta sezonun dördüncü yarışına ev sahipliği yapacak. Formula E heyecanı 16 Mart yapılacak Sao Paulo yarışı ile devam edecek.

Mart sonunda Tokyo’da yapılacak yarışın ardından İtalya, Monaco ve Berlin'i içeren Avrupa yarışları yapılacak. Şanghay ve Portland yarışlarının ardından sezon Londra’daki ExCel stadyumunda sona erecek.

Jakarta E-Prix’sinin şimdilik iptal edilmesinin ve Şubat ayının sonundaki boşluğun takvimden çıkarılmasıyla beraber takvim değişmiş oldu. 2024 yılı takviminin son halinde başlangıçta planlanan 13 farklı şehirde 17 yarışın yerine 11 şehirde 16 yarış takvimde yerini buldu.

Takvim üzerine düşüncelerini aktaran Formula E şefi Alberto Longo şunları söyledi: “Şüphesiz bu sezonki takvimimiz dünyanın dört bir yanındaki pilotlar, takımlar ve izleyiciler için şimdiye kadarki en ilgi çekici takvim.”

“Formula E’yi ilk kez Şanghay’da izleyeceğiz. Ayrıca Telangana Hükümeti’nin desteğiyle Hindistan’da tekrar yarışacak olmaktan onur duyuyoruz.”

“Gen3 araçları Formula E’nin DNA’sını oluşturan sokak pistleri ile köklü yarış pistlerinin bir araya geldiği, yarışlardaki bol geçişlerin yaşandığı ve kıyasıya geçen şampiyonluğu mücadelesinde iyi bir performans gösterdi. 2024 takvimi Gen3 araçlarının ilk sezonun ardından beklentileri aşan performansını daha da yukarı taşıyacak.”

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, 10. Sezon Takvimi

Etkinlik Yarış Konum Tarih 1 1 Mexico City, Meksika 13 Ocak 2 2 & 3 Diriye, Suudi Arabistan 26-27 Ocak 3 4 Haydarabad, Hindistan 10 Şubat 4 5 Sao Paulo, Brezilya 16 Mart 5 6 Tokyo, Japonya 30 Mart 6 7 & 8 Italya TBD (Belirsiz) 13-14 Nisan 7 9 Monako, Monako Prensliği 27 Nisan 8 10 & 11 Berlin, Almanya 11-12 Mayıs 9 12 & 13 Şanghay, Çin 25-26 Mayıs 10 14 Portland, ABD 29 Haziran 11 15 & 16 Londra, Birleşik Krallık 20-21 Temmuz