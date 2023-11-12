McLaren: “F3 şampiyonu Bortoleto heyecan verici bir yetenek”

McLaren, geçtiğimiz haftalarda 19 yaşına giren Brezilyalı Gabriel Bortoleto’nun geliştirme programına katıldığını duyurmuştu. Genç pilot, eski Formula 1 pilotu ve beş kez Le Mans galibi Emanuele Pirro önderliğinde yönetilen programla bir yıllık sözleşme imzalayarak McLaren bünyesine katılmış oldu.

McLaren geçtiğimiz yıllarda Lewis Hamilton ve Lando Norris gibi genç pilotlarla çalışmış olsa da, genç pilot geliştirme programı resmi olarak geçtiğimiz Nisan ayında hayata geçirildi.

Görece yeni kurulduğu söylenebilecek programda Bortoleto’nun yanı sıra IndyCar pilotu Pato O’Ward, 2024 sezonu için McLaren yedek pilotluğuna hazırlanan Ryo Hirakawa ve bu sezon İtalya F4 şampiyonasını ikinci bitiren Ugo Ugochukwu yer alıyor.

Bortoleto, Trident takımı ile çaylak sezonunun başında iki yarış zaferi alarak flaş bir giriş yaptı ve F3 şampiyonluğunu kazandı.

Gabriel Bortoleto, Andrea Stella, McLaren, Emanuele Pirro, Direktör, McLaren Sürücü Geliştirme programı Fotoğraf: McLaren

Motorsport.com’un Bortoleto hakkındaki sorularına cevap veren Stella, konuya dair düşüncelerini şöyle açıkladı: “Gabriel Bortoleto’yu bir süredir takip ediyorduk”

“Oldukça yeni sayılabilecek bir pilot geliştirme programını yalnızca birkaç ay önce başlattık. Program bünyesine heyecan verici genç yetenekleri katmayı planladık ve kesinlikle Bortoleto da bu heyecan verici gençlerden biri.”

“Bildiğiniz gibi programı Emanuele Pirro yönetiyor ve kendisi programın bizim önceliğimiz olan gelişim konularından sorumlu.”

“Anlaşma imzaladığımız bu genç yetenekler kendi yaş kategorilerinde yarışacaklar. Bizim görevimiz ise onlara direkt müdahale etmek yerine gelişimlerine destek olmak.”

Sözlerine devam eden Stella, genç pilot programının mevcut seviyesinin daha ötesine genişletilemeyeceğini açıkladı sözlerine şöyle devam etti: “Programımıza yeni pilotların katıldığı için oldukça heyecanlıyız. Ancak program mevcut program dahilindeki pilotlarla sınırlı kalacak.”

McLaren’daki geliştirme programına katılmak için Formula 1’deki FIA komiserlik görevini bırakan Pirro ise Borteleto’nun yeteneğinden etkilendiğini şöyle açıkladı: “Onu motor sporları kariyerinin başından beri tanıyorum ve büyük bir pilot olmak için aranan tüm özelliklere sahip bir pilot.”

“Ayrıca McLaren’daki ekibimize de çok iyi uyum sağlıyor. Gabriel ile çalışmayı ve onun motor sporları kariyerinin gelişmesine destek olmayı dört gözle bekliyorum.”

McLaren genç pilot programına başka genç yetenekleri de dahil etmeyi ihmal etmedi. Bu İtalya F4 şampiyonasını dördüncü sırada tamamlayan Brando Badoer ile de bir yıllık sözleşme imzalandı. Brando Badoer, eski Minardi ve Ferrari pilotu Luca Badoer’in oğlu olmasıyla dikkatleri çekiyor.