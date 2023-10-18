Jaguar ve McLaren yeni Formula E aracının örtüsünü kaldırdı
Jaguar ve McLaren, 2024 Formula E sezonunda yarışacakları renk düzenlerini tanıttılar.
Jaguar TCS Racing, 2023/24 sezonu için asimetrik renk düzenini korudu ve göz alıcı tasarımında çok az değişiklik yaptı.
Bugün tanıtılan araç siyah, beyaz ve altın renkleri taşırken, tasarım anlamında bazı sponsorlarının logoları hariç küçük değişiklikler yapıldı.
Nick Cassidy'nin Sam Bird'ün yerine geçmesiyle Jaguar, yeni sezonda Mitch Evans ve Cassidy kadrosuna sahip olacak.
Jaguar Racing görünümü
Fotoğraf: Jaguar Racing
McLaren da yeni aracını tanıttı
NEOM McLaren Formula E Takımı, önümüzdeki hafta Valencia'da yapılacak sezon öncesi testi öncesinde 10. sezon renk düzenini tanıttı.
Tasarım artık tamamen papaya ve siyah renklerden oluşuyor. Takımın dokuzuncu sezon renk düzeninde açık mavi de yer alıyordu fakat yeni sezonda araçta yer almayacak.
Bu yıl McLaren'ın direksiyonunda Jake Hughes ve Sam Bird olacak.
McLaren FE Takım görünümü
Fotoğraf: McLaren
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