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Jaguar ve McLaren yeni Formula E aracının örtüsünü kaldırdı

Jaguar ve McLaren, 2024 Formula E sezonunda yarışacakları renk düzenlerini tanıttılar.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayınlandı
McLaren FE Takım görünümü

Jaguar TCS Racing, 2023/24 sezonu için asimetrik renk düzenini korudu ve göz alıcı tasarımında çok az değişiklik yaptı.

Bugün tanıtılan araç siyah, beyaz ve altın renkleri taşırken, tasarım anlamında bazı sponsorlarının logoları hariç küçük değişiklikler yapıldı.

Nick Cassidy'nin Sam Bird'ün yerine geçmesiyle Jaguar, yeni sezonda Mitch Evans ve Cassidy kadrosuna sahip olacak.

Jaguar Racing görünümü

Jaguar Racing görünümü

Fotoğraf: Jaguar Racing

 

McLaren da yeni aracını tanıttı

NEOM McLaren Formula E Takımı, önümüzdeki hafta Valencia'da yapılacak sezon öncesi testi öncesinde 10. sezon renk düzenini tanıttı.

Tasarım artık tamamen papaya ve siyah renklerden oluşuyor. Takımın dokuzuncu sezon renk düzeninde açık mavi de yer alıyordu fakat yeni sezonda araçta yer almayacak.

Bu yıl McLaren'ın direksiyonunda Jake Hughes ve Sam Bird olacak.

McLaren FE Takım görünümü

McLaren FE Takım görünümü

Fotoğraf: McLaren

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