WEC 2024’ten itibaren tüm sıralama turlarında Hyperpole formatını uygulayacak

Önümüzdeki sezondan itibaren WEC’in (Dünya Dayanıklılık Şampiyonası) iki sınıfı olan Hypercar ve LMGT3, iki seanstan oluşacak bir sıralama turuna tabi tutulacak. İlk 12 dakikalık sıralama periyodunun ardından en hızlı 10 araç., her sınıftaki sıralamanın ilk beş sırasını belirleyecek olan 10 dakikalık Hyperpole seansına geçecek.

Yeni format 2020’de iki kat puan verilen Le Mans WEC yarışı için uygulanan sisteme oldukça benzemekte.

Le Mans 24 saat yarışlarında uygulanan formata göre tüm sınıflardaki araçlar Çarşamba akşamı Le Mans’ta bir saatlik sıralama turu seansına katılıyor. Her sınıftan en hızlı altı araç Perşembe günü 30 dakika süren Hyperpole seansına geçiyor.

FIA tarafından “gelişmiş sıralama formatı” olarak tanımlanan bu format, Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı.

WEC’te uygulanacak bu yeni format, üç sınıfın her birinin 15 dakikalık tek bir sıralama seansına sahip olduğu mevcut sıralama formatının yerini alacak.

LMP2 sınıfının şampiyonada yer almayacağı kararının ardından WEC’in, Le Mans hariç tutulursa sadece iki kategori ile yola devam edecek.

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images #50 AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Le Mans’daki Hyperpole formatının gelecek yıl için hangi düzenlemelerle WEC’e uyarlanacağı ise henüz açıklanmadı. Uygulanacak yeni formatın ufak değişikliklerle seriye uyarlanması bekleniyor.

Öte yandan gelecek yıldan itibaren GTE Am’in yerini alacak olan LMGT3 ile ilgili düzenlemeler Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı.

GT3 kurallarının WEC’e özgü uyarlamaları arasında, aracın kendi sınıfında ilk üçte yer alıp almadığını gösteren ışıklı numara panelleri de yer alacak.

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images Mohammed bin Sulayem, President, FIA

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, yaptığı açıklamada Aston Martin’in bu ayın başlarında Dünya Motor Sporları Konseyi’nde Le Mans Hypercar kurallarına uygun geliştirilmiş bir Valkyrie yarıştırmayı planladığını doğruladı ve şöyle söyledi: “Aston Martin’in son açıklamasını ve 2025’ten itibaren WEC’in Hypercar sınıfına girme yönündeki taahhütlerini memnuniyetle karşılıyorum.”

“Hypercar sınıfı, dünyanın en büyük üreticilerinin katılımıyla giderek güçleniyor.”