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Ocon: “Yeni yatırımcılar Alpine'e güç katacak”

Geçtiğimiz günlerde spor dünyasının tanınmış isimlerinin Alpine takımına yatırım yapacağı açıklanmıştı. Konu üzerine açıklama yapan Ocon, yatırımcıların Alpine takımını güçlendireceğini ve kendisinin performansını artıracağını açıkladı.

Editör Fırat Kocaman
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Esteban Ocon, Alpine F1 Team, attending the FIA press conference

Esteban Ocon, spor dünyasının tanınmış isimlerinin Alpine’e yaptığı son yatırım hamlesinin Alpine projesine inandığını gösterdiğini ve kendi performansının artmasına yardımcı olacağından emin olduğunu söyledi.

Dünyanın en ünlü golfçülerinden Rory Mcllroy, eski ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua ve Amerikan futbolu takımı Kansas City Chiefs’in yıldızları Patrick Mahomes ve Travis Kelce gibi isimlerin Alpine takımına yatırım yapacağı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Hollywood’un ünlü aktörlerinden Ryan Reynolds’ın da Fransız takıma yatırım yaptığı açıklanmıştı. Ryan Reynolds’ın ardından Alpine yatırımcılarına yeni ünlü isimler eklenmiş oldu.

Pierre Gasly, Alpine A523, pitte

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine A523, pitte

Yatırımlar üzerine açıklama yapan Ocon, bu habere duyduğu heyecanı dile getirdi. Fransız pilot düşüncelerini şöyle açıkladı: “Takımımıza yatırım yapılması güzel, ancak bu değerli isimlerin yatırımcı olması benim için çok anlamlı. Yatırımcılarımızla şahsen tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bazılarıyla şimdiden iletişime geçtim.”

“Farklı spor branşları arasında böylesine bir etkileşimin olduğunu görmek gerçekten harika. Kendi branşlarında başarılı isimler şüphesiz bana da güç katacak. Diğer yandan bu isimlerin takıma kattığı değer de inanılmaz.”

“Bu başarılı isimlerin takımımıza destek olduğunu görmek gerçekten çok güzel."

Kendi branşlarında başarılı olmuş yatırımcıların takım içinde moralleri yükselmesi üzerine ise Ocon, şöyle cevap verdi: “Kesinlikle bu haber takımı da iyi etkilemiş durumda. İnsanların bize güvendiğini, Alpine projesine ve birlikte harika şeyler başarabileceğimize olan inançlarını gösteriyor.”

Pierre Gasly, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine F1 Takımı

Konu hakkında açıklama yapan Gasly, tıpkı takım arkadaşı gibi heyecanlı olduğunu dile getirdi ve şöyle söyledi: “Takıma çok büyük isimler katılıyor.”

“Takımdaki herkes ünlü isimlerin takımı desteklediğini ve Alpine’i zirveye taşıma projesine inandığını görmekten çok mutlu. Bu ünlü isimlerle tanışmak için sabırsızlanıyorum.”

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