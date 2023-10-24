Sezon öncesi testinde çıkan yangının ardından Formula E padoğu boşaltıldı
Formula E padoğu, Valencia'daki sezon öncesi testler sırasında çıkan yangının ardından boşaltıldı.
Yangın, İspanya'da yerel saatle 13:00'ten kısa bir süre önce, batarya tedarikçisi WAE'nin (eski adıyla Williams Advanced Engineering) garajındaki şüpheli bir patlamanın ardından meydana geldi.
Ricardo Tormo Pisti'nin bu bölümü hemen çevrelendi ve takım personeli tahliye edildi.
Formula E konuyla ilgili bir açıklama yayınladı: "Formula E ve FIA, pit alanında meydana gelen bir yangın olayını kontrol altına almak için yerel yetkililerle birlikte çalışıyor."
"Bina tahliye edildi ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi. İkinci test seansı hakkında daha fazla bilgi zamanı geldiğinde verilecek.
Şampiyona daha sonra bir güncelleme yayınlayarak yangının kontrol altına alındığını belirtti.
"Pistteki Olay Müdahale Ekibi, olayı kontrol altına almak için derhal harekete geçerken, ana bina ve garajlar hızla tahliye edildi."
"Bir kişi sağlık görevlileri tarafından muayene edildi ve tedbir amaçlı hastaneye nakledildi."
"Formula E, FIA ve yerel itfaiye yetkilileri olayın nedenini araştırıyor; zamanı geldiğinde daha ayrıntılı bilgi verilecek."
Sezon öncesi testlerin ikinci seansı yerel saatle 14:00'te başlayacaktı, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda henüz bir karar verilmedi.
Mitch Evans bu sabahki seansta Jaguar ile en hızlı zamanı yapmıştı.
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