Formula E'nin 2021/22 sezonu takvimi açıklandı

Sadece takvimi açıklamakla kalmayan Formula E, aynı zamanda sıralama ve yarış sistemlerinde de değişikliğe gitti ve bu değişiklik, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde kabul edildi.

Bu değişiklik ile beraber sürücüler, 11 kişilik iki gruba ayrılacaklar. Bu ayrım ise, sezonun ilk yarışı dışında, Sürücüler Şampiyonası'ndaki sıralamaya göre yapılacak ve sürücüler 10 dakikalık pist süresine sahip olacaklar.

Bu süre boyunca sürücüler, 220 kW güç seviyesinde oldukları sürece istedikleri kadar tur atabilecekler.

İki seansın ardından, bu iki seansta ilk dört sırada bulunan toplam sekiz sürücü, nakavt sistemi temelinde elemelere gidecek - bu elemelerde ise 250 kW güç seviyesi kullanılacak. Dört tane çeyrek final, iki tane yarı final ve tek finalin ardından grid şekillenecek.

Final mücadelesinin galibi ilk sırada yer alırken, kaybedeni ise ikinci sırada olacak. Yarı finallerdeki yenilenler ise attıkları tur zamanına göre üçüncü ve dördüncü olacaklar. Çeyrek finalde elenen isimler ise tur zamanlarına göre beşinci ve sekizinci sıra içerisinde yerleşecek.

Final mücadelesinde kazanan ismin mücadele verdiği gruptaki isimler, sıralamalarına göre tek sayılı start pozisyonlarına geçerken, kaybeden ismin mücadele verdiği gruptaki isimler ise çift sayılı start pozisyonlarında yarışa başlayacak.

Yarış formatında yapılan değişiklikler ise yarışın zamanı ile ilgili oldu. Geçtiğimiz senelerde yarışa Güvenlik Aracı girdiğinde veya pist boyunca sarı bayrak çıktığında, kalan zamana kayıp zamanı eklemek yerine bir enerji azaltımına gidiliyordu.

Ancak gelecek sezondan itibaren bu ortadan kalkacak. Yeni sistemde, Güvenlik Aracı'nın pistte kaldığı ve pist boyunca sarı bayrak sisteminin sürdüğü her bir dakikadan 45 saniyelik süre, 45 dakikalık yarış zamanına eklenecek.

Güvenlik Aracı'nın pistte kaldığı süre veya pist boyunca sarı bayrak sistemi 40. dakikaya sarktığı, 40. dakika sırasında veya hemen sonrasında olduğu durumda ise herhangi bir zaman eklentisi yapılmayacak.

Geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisinden etkilenen seri takviminde Formula E, sadece sekiz pistte yarışmıştı ve Monaco yarışı dışındaki tüm yarışlarda iki kez mücadele etmişti. Pandeminin etkisini azaltmasıyla beraber takvime daha fazla yer eklendi ve çifte yarış hafta sonları azaldı.

İlk iki yarış, aynı geçen seneki gibi, Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde, gece yarışı olarak düzenlenecek. Formula E, 12 Şubat'ta yapılacak üçüncü yarışta ise Meksika'ya gidecek ancak geçen senenin aksine bu yarış, Mexico City'deki Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilecek.

Dördüncü yarış için 5 Mart tarihi belirlenmiş olsa da yarışın yapılacağı yer belirsizliğini koruyor. 19 Mart'taki beşinci yarış ise Çin'de koşulacak ancak yarışın Çin'de nerede yapılacağı açıklanmadı.

Altıncı yarış için Roma'ya gidecek olan Formula E, 30 Nisan'da ise Monaco caddelerinde mücadele edecek. 14 Mayıs'ta sezonun sekizinci yarışı için Berlin'e gidecek olan tamamen elektrikli seri, 4 Haziran'da Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yarışacak. Sezonun son tek yarışlı hafta sonusu ise, 2 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver şehrinde olacak.

Üst üste yapılacak iki yarışlı hafta sonunun ilki, sezonun 11. ve 12. yarışlarına ev sahipliği yapacak olan New York City, 16-17 Temmuz'da Formula E'yi ağırlayacak. 30-31 Temmuz'da Londra'da ikili yarış hafta sonunu yapacak olan Formula E, sezonu 13-14 Ağustos tarihlerinde Güney Kore'nin Seul şehrinde tamamlayacak.

Formula E yarış takvimi:

Yarış sayısı Tarih Yarışın koşulacağı yer 1. ve 2. yarış 28-29 Ocak Suudi Arabistan, Diriye 3. yarış 12 Şubat Meksika, Mexico City 4. yarış 5 Mart Daha açıklanmadı 5. yarış 19 Mart Çin, daha açıklanmadı 6. yarış 9 Nisan İtalya, Roma 7. yarış 30 Nisan Monaco, Monte Carlo 8. yarış 14 Mayıs Almanya, Berlin 9. yarış 4 Haziran Endonezya, Jakarta 10. yarış 2 Temmuz Kanada, Vancouver 11. ve 12. yarış 16-17 Temmuz ABD, New York City 13. ve 14. yarış 30-31 Temmuz Birleşik Krallık, Londra 15. ve 16. yarış 13-14 Ağustos Güney Kore, Seul