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Formula 1 Macaristan GP

Antonelli sarı bayrak incelemesi altında: "Yavaşlamak için elimden geleni yaptım"

Macaristan GP sıralama turlarını 4. sırada tamamlayan şampiyona lideri Kimi Antonelli, Q3'ün son anlarında sarı bayraklar altında hız kesmediği iddiasıyla inceleme altına alındı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Hungaroring’deki sıralama turlarında 4. en hızlı zamana imza atan şampiyona lideri Kimi Antonelli, seansın ardından hakemlerin radarında. Genç pilot, Q3'ün son bölümünde Max Verstappen'in spini sonrası sallanan sarı bayraklar esnasında yeterince yavaşlayıp yavaşlamadığı gerekçesiyle incelemeye alındı.

Seans sonrasında Sky Sports F1'e konuşan Antonelli, hem turlarındaki kayıpları değerlendirdi hem de sarı bayrak anında yaşananları detaylandırdı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Sarı bayrakların tam viraj girişinde karşısına çıktığını belirten Mercedes pilotu, kurallara uymak için hızını gözle görülür şekilde düşürdüğünü ifade etti: "Sarı bayrak tam ben viraja girerken dalgalandı, ben de yavaşlamak için elimden gelenin en iyisini yaptım.” 

“Kesinlikle gaz kestim ve bir önceki turuma kıyasla viraj ortası hızımı kaybettim. Bu durum tabii ki tur süresi açısından yazık oldu."

Turunun diğer bölümlerindeki rüzgâr etkisine ve olası potansiyeline de değinen Antonelli, sarı bayrak olmasaydı ön sırada yer alabileceğini dile getirdi: "Tura baktığımızda, 9. virajda arkadan esen sert bir rüzgâr aldım ve orada saniyenin onda biri kadar zaman kaybettim.” 

“Son virajdaysa bir önceki turuma göre onda bir buçukluk bir gelişim potansiyeli vardı çünkü ilk denememde yol tutuşunu tam değerlendirememiştim.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Sarı bayrak olmasaydı 3. sırayı kesinlikle alırdım ancak pole pozisyonunun geleceğini sanmıyorum.” 

“Lando'ya çok yakın olurdum, muhtemelen saniyenin onda yarısı kadar gerisinde kalırdım ama yine de pole için yeterli olmazdı."

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