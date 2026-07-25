Güncellendi: Hamilton, Macaristan GP sıralama turlarının ardından inceleme altında
Macaristan GP sıralama turlarında 2. sırayı elde eden Lewis Hamilton'ın start pozisyonu tehlikede.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Lewis Hamilton, Q3’te Oscar Piastri’yi engellediği şüphesiyle FIA hakemleri tarafından inceleme altına alındı. Deneyimli pilot, sonucun aleyhine çıkması durumunda ikincilik pozisyonunu kaybedebilir.
Seans biter bitmez turunu tamamladığı anlara odaklandığını belirten tecrübeli pilot, Oscar Piastri'nin turunu engellemiş olma ihtimalinden dolayı endişeli olduğunu gizlemedi: "Açıkçası şu anda aklım tamamen başka bir yerde.”
“Çünkü turumu bitirdiğimde arkamdan birinin gelip gelmediğini, birinin yoluna çıkıp çıkmadığımı tam olarak bilmiyorum.”
“Tam o anları zihnimde canlandırmaya ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorum; çünkü arkamdan hızlı bir aracın geldiğinin farkında değildim."
Hamilton ve Piastri'nin TSİ 19:00'da FIA hakemlerine ifade vereceği paylaşıldı.
Lewis Hamilton'a 3 sıra grid cezası verildi.
Yeni sıralama şöyle:
- Sıra: Lando Norris
- Sıra: Charles Leclerc
- Sıra: Kimi Antonelli
- Sıra: Oscar Piastri
- Sıra: Lewis Hamilton
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