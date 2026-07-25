Hamilton: “Yarın bizim için zorlu bir gün olacak”
Macaristan GP sıralama turlarında 2. sıraya yerleşen Lewis Hamilton, seans sonundaki zamanlama stratejisini eleştirdi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Hungaroring’de gerçekleştirilen sıralama turlarında Norris’in az farkla gerisinde kalan Lewis Hamilton, seansın ardından ilk değerlendirmelerini yaptı.
Sıralama turlarının son bölümü olan Q3'teki stratejiyi sorgulayan Hamilton, son denemeler öncesinde pist pozisyonunun kendilerine avantaj sağlamadığını dile getirdi: "Öncelikle harika bir tur attığı için Lando’yu tebrik ederim.”
“Takım olarak hafta sonu boyunca gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyorduk. Sıralama turları süresince kendimi çok sağlam ve ritminde hissettim.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Ancak bir nedenden ötürü Q3'ün son anlarında piste ilk çıkan taraf biz olduk. Açıkçası bunun doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum."
"Tüm bunlara ek olarak, anlamadığımız bir şekilde son turumuzda ne benim ne de Charles’ın aracında yeterli yol tutuşu yoktu.”
“Burası yarışmayı çok sevdiğim bir pist. Şüphesiz rekabetçiyiz ama dürüst olmak gerekirse yarın bizim için oldukça zorlu bir gün olacak."
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