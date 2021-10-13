Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
Formula E Haberler

Formula E sıralama turları formatında değişikliğe gidiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula E, 2021-2022 sezonu için pek de beğenilmeyen sıralama formatında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor ve bu hafta sonu FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında yeni format için onay bekliyor.

Formula E sıralama turları formatında değişikliğe gidiyor

Formula E, 2018-19 sezonundan bu yana, şampiyonada en önde yer alan sürücüleri cezalandıran bir grup sıralama formatı kullanıyor. Sürücüler, şampiyonadaki sıralamalarına göre altışarlı sıralama gruplarına ayrılıyorlar ve bunun sonucunda, şampiyonada önde olan sürücüler, piste ilk çıktıkları için, şartların en kötü olduğu anda sürüş yapıyorlar. Bu da genellikle yarışa gerilerden başlamalarına yol açıyor.

Bu sistem, şampiyonluk mücadelesinin son yarışa kadar devam etmesinde büyük pay sahibi oldu. Fakat sürücüler, bunun çok yapmacık olduğunu ve en iyi performansı gösteren pilotların, haksız yere cezalandırıldığını düşündükleri için, formattan pek de memnun olmadılar.

Şimdi Formula E, yaptıkları analizlerin ardından taraftarlar için anlaşılması daha kolay olan ve aynı zamanda heyecanı korumaya devam edecek yeni bir formata geçiş yapma kararı aldı.

Yeni formatta sürücüler, iki ayrı gruba bölünecekler. Ardından her gruptaki en hızlı dört sürücü, bir sonraki tura, yani çeyrek final turuna geçecek. Burada birebir zaman turu mücadelesi verecekler ve bu dört düellonun kazananları, yarı finale yükselecek. Ardından en hızlı iki isim, pole pozisyonu için finale kalacak. Bu mücadelenin galibi de pole pozisyonunu kazanacak.

Meksika'da düzenlenen basın toplantısında konuşan şampiyonanın eş kurucusu ve şefi Alberto Longo, format değişikliğini doğruladı ve amaçlarının, yarış formatını basitleştirmek olduğunu belirtti.

Longo, "Köklerimize geri döndük fakat aynı zamanda yenilikçi olmak da hoşumuza gidiyor."

"Bu yeni format çok daha anlaşılır olacak çünkü herkes tenis turnuvasındaki final kura çekimini anlıyor. Görsel anlamda son derece çekici ve televizyon için muhteşem bir şey ortaya koyacağız."

"Her biri 11 sürücüden oluşan iki ayrı grubumuz olacak ve sürücüler sıralama turlarının devam edeceği 12 dakikalık süreçte, birkaç hızlı tur atma şansı yakalayacak. Bundan sonra her gruptaki en hızlı dört sürücüyü belirleyeceğiz." 

"Çeyrek final bölümünde, birinci grubun en hızlısı, ikinci grubun dördüncüsüyle karşı karşıya gelecek. Bundan sonra yarı finale ve ardından iki finaliste geçeceğiz. Bu savaşı kim kazanırsa da pole pozisyonun onun olacak." dedi.

Longo, bu fikri kendisinin ortaya attığını ancak yeni format için Sam Bird'ün kendisine tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Yeni formatın 15 Ekim'de yapılacak Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanması bekleniyor.

2021-22 Formula E sezonu, 28-29 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek çifte yarışla başlayacak.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

Önceki haber

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, Perez’in neden inceleme altına alınmadığını açıkladı

16 s
2
Formula 1

Altaylı: “F1, gelecek sene Türkiye’de yapılmayacak”

20 s
3
Formula 1

Brawn, F1 kurallarında değişikliğe gerek olmadığı yönündeki iddiaları reddetti

15 s
4
Formula 1

Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"

22 s
5
Formula 1

Norris: "Korkutucu sprey, Türkiye'de sürüş yapmayı zorlaştırdı"

1 s
Son Haberler
Formula E sıralama turları formatında değişikliğe gidiyor
Formula E

Formula E sıralama turları formatında değişikliğe gidiyor

45dk
Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
DTM

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

30 Eyl 2021
Di Grassi, 2022 Formula E sezonunda Venturi ile yarışacak
Formula E

Di Grassi, 2022 Formula E sezonunda Venturi ile yarışacak

15 Eyl 2021
Rowland, 2022'de Lynn'in yerine Mahindra ile yarışacak
Formula E

Rowland, 2022'de Lynn'in yerine Mahindra ile yarışacak

7 Eyl 2021
Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"
F1

Wolff: "Vries'in Formula 1'e geçmesini engellemem"

4 Eyl 2021
Son Videolar
Formula E: ROKiT Venturi Racing yeni sürücü kadrosunu açıkladı 10:39
Formula E
15 Eyl 2021

Formula E: ROKiT Venturi Racing yeni sürücü kadrosunu açıkladı

Nyck de Vries, Formula E dünya şampiyonu oldu 01:08
Formula E
16 Ağu 2021

Nyck de Vries, Formula E dünya şampiyonu oldu

Formula E Berlin E-Prix 1. yarış özeti 05:31
Formula E
15 Ağu 2021

Formula E Berlin E-Prix 1. yarış özeti

Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı 00:58
Formula E
2 Ağu 2021

Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward 14:03
Formula E
22 Tem 2021

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward

Luis Ramírez Daha fazlası
Luis Ramírez
Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"
IndyCar

Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"

Perez'in ailesinin konvoyu, Meksika'da saldırıya uğramış Monako GP
Formula 1

Perez'in ailesinin konvoyu, Meksika'da saldırıya uğramış

Durumu iyiye giden Reutemann yoğun bakımdan çıkarıldı Monako GP
Formula 1

Durumu iyiye giden Reutemann yoğun bakımdan çıkarıldı

Çok Okunanlar Bugün

FIA, Perez’in neden inceleme altına alınmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Perez’in neden inceleme altına alınmadığını açıkladı

Altaylı: “F1, gelecek sene Türkiye’de yapılmayacak”
Formula 1 Formula 1

Altaylı: “F1, gelecek sene Türkiye’de yapılmayacak”

Brawn, F1 kurallarında değişikliğe gerek olmadığı yönündeki iddiaları reddetti
Formula 1 Formula 1

Brawn, F1 kurallarında değişikliğe gerek olmadığı yönündeki iddiaları reddetti

Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Perez'i pite sokmaya çalıştı"

Norris: "Korkutucu sprey, Türkiye'de sürüş yapmayı zorlaştırdı"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Korkutucu sprey, Türkiye'de sürüş yapmayı zorlaştırdı"

Vettel: "F1'in 'işe yaramaz' hibrid kuralları yeterince doğa dostu değil"
Haber video
Formula 1 Formula 1

Vettel: "F1'in 'işe yaramaz' hibrid kuralları yeterince doğa dostu değil"

Red Bull, Austin’de Honda yazılarını Acura ile değiştirecek
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Austin’de Honda yazılarını Acura ile değiştirecek

2021 Türkiye GP İstatistik Analizi
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP İstatistik Analizi

Son Haberler

Formula E sıralama turları formatında değişikliğe gidiyor
Formula E Formula E

Formula E sıralama turları formatında değişikliğe gidiyor

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
DTM DTM

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

Di Grassi, 2022 Formula E sezonunda Venturi ile yarışacak
Formula E Formula E

Di Grassi, 2022 Formula E sezonunda Venturi ile yarışacak

Rowland, 2022'de Lynn'in yerine Mahindra ile yarışacak
Formula E Formula E

Rowland, 2022'de Lynn'in yerine Mahindra ile yarışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.