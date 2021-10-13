Formula E sıralama turları formatında değişikliğe gidiyor

Formula E, 2018-19 sezonundan bu yana, şampiyonada en önde yer alan sürücüleri cezalandıran bir grup sıralama formatı kullanıyor. Sürücüler, şampiyonadaki sıralamalarına göre altışarlı sıralama gruplarına ayrılıyorlar ve bunun sonucunda, şampiyonada önde olan sürücüler, piste ilk çıktıkları için, şartların en kötü olduğu anda sürüş yapıyorlar. Bu da genellikle yarışa gerilerden başlamalarına yol açıyor.

Bu sistem, şampiyonluk mücadelesinin son yarışa kadar devam etmesinde büyük pay sahibi oldu. Fakat sürücüler, bunun çok yapmacık olduğunu ve en iyi performansı gösteren pilotların, haksız yere cezalandırıldığını düşündükleri için, formattan pek de memnun olmadılar.

Şimdi Formula E, yaptıkları analizlerin ardından taraftarlar için anlaşılması daha kolay olan ve aynı zamanda heyecanı korumaya devam edecek yeni bir formata geçiş yapma kararı aldı.

Yeni formatta sürücüler, iki ayrı gruba bölünecekler. Ardından her gruptaki en hızlı dört sürücü, bir sonraki tura, yani çeyrek final turuna geçecek. Burada birebir zaman turu mücadelesi verecekler ve bu dört düellonun kazananları, yarı finale yükselecek. Ardından en hızlı iki isim, pole pozisyonu için finale kalacak. Bu mücadelenin galibi de pole pozisyonunu kazanacak.

Meksika'da düzenlenen basın toplantısında konuşan şampiyonanın eş kurucusu ve şefi Alberto Longo, format değişikliğini doğruladı ve amaçlarının, yarış formatını basitleştirmek olduğunu belirtti.

Longo, "Köklerimize geri döndük fakat aynı zamanda yenilikçi olmak da hoşumuza gidiyor."

"Bu yeni format çok daha anlaşılır olacak çünkü herkes tenis turnuvasındaki final kura çekimini anlıyor. Görsel anlamda son derece çekici ve televizyon için muhteşem bir şey ortaya koyacağız."

"Her biri 11 sürücüden oluşan iki ayrı grubumuz olacak ve sürücüler sıralama turlarının devam edeceği 12 dakikalık süreçte, birkaç hızlı tur atma şansı yakalayacak. Bundan sonra her gruptaki en hızlı dört sürücüyü belirleyeceğiz."

"Çeyrek final bölümünde, birinci grubun en hızlısı, ikinci grubun dördüncüsüyle karşı karşıya gelecek. Bundan sonra yarı finale ve ardından iki finaliste geçeceğiz. Bu savaşı kim kazanırsa da pole pozisyonun onun olacak." dedi.

Longo, bu fikri kendisinin ortaya attığını ancak yeni format için Sam Bird'ün kendisine tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Yeni formatın 15 Ekim'de yapılacak Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanması bekleniyor.

2021-22 Formula E sezonu, 28-29 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek çifte yarışla başlayacak.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images