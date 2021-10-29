Envision Virgin, iki koltuklu ilk elektrikli formula aracını tanıttı

FTSE 100, sürdürülebilir teknoloji şirketi Johnsno Matthey ile ortak girişimini sonucu üretildi ve Grand Prix Masters araçlarının yanı sıra iki koltuklu Formula 1 aracını üreten Delta Engineering de bu çalışmalara öncülük etti.

Güç ünitesi sistemi, geleneksel yol otomobili teknolojisine göre %20 daha fazla enerji yoğunluğu sağlamak adına, nikel açısından zengin katotları kullanan Johnson Matthey'in eLNO lityum iyon bataryasının ilk tam boyutlu halini içeriyor.

Bu, 335 beygire eşdeğer olan 250 kW'lık bir güç üretmesini sağlıyor.

Yayınlanan rakamlara göre araç, 225 km/s'lik bir maksimum hıza sahip olacak ve 0'dan 100 km/s hıza 3,2 saniyede çıkabilecek.

Yani Gen2 Formula E araçlarının son bir yıldaki değerlerinden 55 km/s veya 0,4 saniye daha yavaş olacak.

İki koltuklu karbon fiber monokok, sürücü ve yolcuyu yerleştirmek için tandem bir konfigürasyon kullanıyor ve otomobil şu anda Formula E araçlarında da kullanılan Michelin'in tüm hava koşullarına uygun lastiklerinin aksine kuru zemin tasarımını taşıyor.

Envision Virgin Racing'in genel müdürü ve baş teknoloji sorumlusu Sylvain Filippi, "İki koltuklu yarış aracı, batarya performansını test etmek ve bundan en iyi şekilde faydalanmak adına özel olarak tasarlandı."

"Bu batarya teknolojisi, daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor ve onu gerçekten zorlayacak ve devasa potansiyelini sergileyecek bir prototip araç yaratmak istedik."

"Pistte yapılan testler, bataryanın ticari kullanımda nasıl performans gösterebileceğine dair doğru bir gösterge de sağlayacak."

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Managing Director, Sylvain Filippi Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yarış pistiyle aynı hızlara ulaşması gerekmeyecek, ancak güç ve dayanıklı batarya performansı gerektiren -işe gidip gelme gibi- diğer günlük işlerle ve yolda sürüş için gereken taleplerle karşı karşıya kalacak."

“Bunlar gerçekten elektrikli araçların daha geniş çapta benimsenmesinde devrim yaratma potansiyeline sahip olan yeni nesil bataryalar.”

Envision Virgin Racing ayrıca 2022 Formula E aracını Glasgow'daki COP26 zirvesinde tanıtacak ve aynı zamanda tamamen plastik atıklardan yapılmış bir Formula E aracı gösterecek.