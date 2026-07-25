Leclerc: “Araç ayarları konusunda iyi bir iş çıkaramadım”
Macaristan GP sıralama turlarında 3. sıraya yerleşen Charles Leclerc, seans boyunca rüzgâr değişimlerine uyum sağlamakta zorlandığını söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images
Sabah seansından itibaren araçta kendini tam anlamıyla konforlu hissetmediğini belirten Leclerc, pist koşullarındaki değişimin sürüşünü ve araç dengesini olumsuz etkilediğini vurguladı.
Sıralama turları boyunca yaşadığı karmaşaya dikkat çeken Monakolu pilot, seansın ilerleyen bölümlerinde kaybettiği zamanı telafi etmeye çalıştığını söyledi: "Pistte belirgin bir rüzgâr değişimi yaşandı ve açıkçası araç ayarları konusunda bu durumu doğru öngörüp iyi bir iş çıkaramadım.”
“Sabah seansından itibaren istediğim performansı gösteremedim; bu yüzden sıralama turları benim açımdan oldukça karmaşık geçti.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Q2 seansında yaşanan sarı bayrak nedeniyle de şanssızdık ve sonrasında sürekli durumu toparlamaya çalıştık."
Takım arkadaşı Hamilton'ın gerisinde kalmasını değerlendiren Leclerc, şartlara göre en iyi sonucu aldığını ifade etti: "Hafta sonu genelinde tempo olarak hiçbir zaman Lewis’in seviyesine çıkamadım.”
“Bugün ana hedef durumu idare edip elde edilebilecek en iyi sonucu almaktı ve bir bakıma bunu başardığımı hissediyorum."
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