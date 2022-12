Red Bull sürücüsü Edgar, MP Motorsport ile F3'te yarışmaya devam edecek

FRECA'dan yükselen Mari Boya'nın ardından MP Motorsport'un duyurduğu ikinci pilot olan Edgar'ın diğer takım arkadaşı ise henüz belli değil.

Red Bull Sürücü Akademisi üyesi Edgar, geçen yıl Crohn hastalığı teşhisi nedeniyle ilk iki yarışı kaçırmak zorunda kaldı ve özellikle ilk yarışlarda istediği tempoyu tutturamadı.

İkinci yarı hızlanan ve son altı yarışın tamamından puan alan 18 yaşındaki sürücü, böylece hem şampiyonayı 12. sırada tamamladı, hem de çaylak sezonuna göre iki kat daha fazla puan topladı.

Geçen sezon sonu "bitmemiş bir işi olduğunu" söyleyen ve üçüncü bir sezon için MP ile test yapan Edgar'ın takımla anlaşmaya varması bekleniyordu, dolayısıyla açıklama sadece beklentileri resmileştirdi.

Edgar, "2023 yılında MP ailesinin bir parçası olacağım için gerçekten çok mutluyum."

"MP kendini kanıtlamış bir takım, bünyesindeki birçok sürücünün yarış kazanması bu gerçeği sürekli olarak kanıtlamakta."

"Jerez'de takımla bir başlangıç yapmak, Mari [Boya] ve diğer herkesle tanışmak harikaydı."

"Geçen sezon sağlık sorunlarım nedeniyle zor geçti, ancak geri dönmek için çaba sarf ettim ve sürüş esnasında daha iyi bir kondisyon tutturmak için çok çalıştım. Şu an sadece yeni sezonun tadını çıkarmaya çalışıyorum, çünkü bu bana bitmemiş bir iş gibi geliyor. Başlamak için sabırsızlanıyorum!" dedi.

MP Motorsport takım patronu Sander Dorsman, Edgar'ın "doğal yeteneklere sahip olağanüstü bir sürücü" olduğunu söyledi ve onunla çalışmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Dorsman, "Ona rekabetçi bir F3 aracı sağlayarak gelecek vaat eden kariyerinin yeniden başlamasında pay sahibi olmayı dört gözle bekliyoruz."

"Jerez'de onunla çalışmaktan keyif aldık ve saf hızını güçlü sonuçlara dönüştürmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 2023 sezonu başlasın!" dedi.

