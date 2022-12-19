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Alonso'nun öğrencisi Nikola Tsolov, gelecek sezon ART ile F3'te yarışacak

İspanya Formula 4 şampiyonu Nikola Tsolov, gelecek sezon ART GP ile Formula 3'te mücadele edecek.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Alonso'nun öğrencisi Nikola Tsolov, gelecek sezon ART ile F3'te yarışacak
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Menajerliği çifte şampiyon Fernando Alonso tarafından yürütülen 16 yaşındaki Bulgar sürücü geçen sezon İspanya Formula 4 şampiyonasını domine ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sezonu 13 galibiyetle kapatan Tsolov, geçtiğimiz haftalarda son sürücüler ve takımlar şampiyonu ART ile Jerez'deki F3 sezon sonu testine katılmış ve yarışabileceğine yönelik sinyaller vermişti.

F4'ten direkt F3'e atlayan ve kendi neslinin bir diğer yetenekli ismi Andrea Kimi Antonelli'nin aksine Formula Regional Europe Championship'te yarışmamayı tercih eden Tsolov'un Theo Pourchaire'in yolundan gittiği söylenebilir.

Tsolov şunları söyledi: "ART Grand Prix ile gelecek yıl Formula 3'e adım atacak olmak benim için bir zevk.

"ART katıldığı her şampiyonada çok başarılı olmuş bir takım, ayrıca pek çok Formula 1 pilotunun yolu da buradan geçti." 

"Birlikte bir yolculuğa çıkacağımız için çok mutluyum."

 

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Bulgaristan gibi motor sporlarında pek temsilcisi bulunmayan bir ülkeden gelmesine rağmen babasının desteğiyle karting'e başlayan Tsolov, 2016 ve 2017'de Bulgaristan Cumhuriyet Şampiyonası'nı kazandı.

Bu başarıların ardından uluslararası sulara atılan Tsolov, 2019'da WSK Open Cup şampiyonu oldu, 2021'de ise İtalya Karting Şampiyonası ve Wsk Final Cup'ta ikinciliğe ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Campos Racing ile İspanya F4'e geçen, sezon öncesinde ise Alonso'nun sahibi olduğu A14 Management ile anlaşarak Alpine Affiliate programına katılan Tsolov, açık kokpit serilerindeki henüz ilk sezonunda herkesi hayret içinde bıraktı.

ART takım patronu Sebastien Philippe, "Nikola, Jerez testinde ilk kez bir F3 aracının direksiyonuna geçmesine rağmen yarışmasına rağmen yeni bir ortama hızlı ve iyi bir şekilde uyum sağlama ve araçtan en iyi şekilde yararlanma yeteneğini gösterdi."

"Doğal hızı ve öğrenmeye olan büyük açlığı, bu kadar genç bir sürücü için dikkate değer bir ciddiyet ve kararlılıkla destekleniyor."

"Nikola ART Grand Prix'nin kanatları altına aldığı genç sürücülerin profiline uyuyor ve takımın Victor Martins ile ilk kez şampiyonluğa ulaşmasının ardından, 2023'ün ilk yarışından itibaren bir diğer şampiyonluk için mücadele edebilecek kadar güçlü bir kadronun temellerini atmak istiyoruz." dedi.

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