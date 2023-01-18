Red Bull Sürücü Akademisi, yeni sezon kadrosunu açıkladı
Red Bull Sürücü Akademisi kadrosu resmi olarak açıklandı, beş yeni isim akademiye katılırken bir isim akademiden ayrıldı.
Bu duyurunun ardından Enzo Fittipaldi ve Zane Maloney'nin gelecek sezon Carlin ile Formula 2'de yarışacakları da kesinleşti.
Akademiye katılan diğer isimlerse Juan-Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya, Enzo Deligny ve CIK-FIA dünya şampiyonu Enzo Tarnvanichkul.
Büyük oranda kadrosunu koruyan akademi, Liam Lawson, Dennis Hauger, Ayumu Iwasa, Souta Arao, Arvid Lindblad, Isack Hadjar ve Jak Crawford gibi isimleri de bünyesinde tutmaya devam ediyor.
F2'deki üç sezonu boyunca isteneni veremeyen Jehan Daruvala ise akademiden ayrıldı.
Carlin takım patronu Trevor Carlin, "Bir takım patronu olarak, Enzo ve Zane hem deneyim hem de potansiyele sahip rüya gibi bir ikili."
"Enzo geçen yıl gerçekten dikkatimizi çeken bir sürücüydü ve çaylak sezonunda elde ettiği güçlü sonuçları geliştirmeye çalışacak."
"Zane ise F3'teki çaylak sezonunda inanılmaz derecede etkileyiciydi, dolayısıyla onu Carlin'e geri döndürmek harika."
"Sezonun ilk yarısında kesinlikle tecrübe kazanmaya odaklanması gerekiyor ama bence yolun ortasına geldiğimizde ne kadar potansiyelli olduğunun parıltılarını görmeye başlayacağız." dedi.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, with Enzo Fittipaldi
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
2022 F3 sezonunu sırasıyla dördüncü ve yedinci sırada tamamlayan Hadjar ve Crawford da bir üst klasmana yükselen diğer isimler.
Hitech takım patronu Oliver Oakes, "Gelecek sezon bir kez daha Red Bull Junior Team renklerinde iki araçla yarışacağımız için heyecanlıyız, özellikle de böylesine gelecek vaat eden iki genç yetenekle."
"Isack'ı geçen yıl Formula 3'te çaylak olarak ilk elden tanıma imkanı bulduk, aynı şekilde Jak'ı da 2021'de bizimle geçirdiği ilk F3 sezonundan iyi tanıyoruz." dedi.
2023 Red Bull Sürücü Akademisi
|Sürücü
|Seri
|Takım
|Enzo Fittipaldi
|F2
|Carlin
|Zane Maloney
|F2
|Carlin
|Isack Hadjar
|F2
|Hitech
|Jak Crawford
|F2
|Hitech
|Liam Lawson
|Super Formula
|Mugen
|Dennis Hauger
|F2
|MP Motorsport
|Ayumu Iwasa
|F2
|DAMS
|Souta Arao
|GB3
|Hitech
|Arvid Lindblad
|İtalya, BAE F4
|Prema, Hitech
|Sebastian Montoya
|F3
|Hitech
|Enzo Deligny
|İspanya F4
|Campos
|Enzo Tarnvanichkul
|Karting
|Prema
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