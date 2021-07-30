Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
FIA F3 / Hungaroring Antrenman raporu

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 3'te Macaristan'da gerçekleştirilen antrenman turlarının en hızlı ismi ART Grand Prix sürücüsü Alexander Smolyar oldu.

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

Bu hafta sonu Macaristan'da Formula 3'ün dördüncü ayağı gerçekleştirilecek ve aksiyon, bugün sabah yapılan antrenman seansıyla başladı.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman turları, sıcak havada yapıldı ve sürücüler erkenden piste çıkarak piste alışmaya çalıştılar.

İlk sekiz dakikanın ardından Ayumu Iwasa, 1:36.418'le zirveye çıktı ancak pist, seansın kalan kısmında gelişeceği için gerçekçi bir zaman turu değildi. Seans ilerledikçe dereceler 1:36'nın altına indi ve Frederik Vesti, son yarım saate 1:35.723'le girdi.

David Schumacher 1:35.313'le liderliği eline geçirirken, Caio Collet en hızlı dereceyi 1:35.001'e çekti.

1:35'in altına inen ilk isim 1:34.958'le Olli Caldwell oldu ve ilk sıraya oturdu. Daha sonra bu dereceyi 1:34.691'e çekti.

Bu yıl iyi bir performans ortaya koyan Jack Doohan, 1:34.512 ile ilk sırayı Caldwell'den aldı.

Fakat son beş dakikada, dereceler daha da gelişti. Alexander Smolyar, 1:33.112'lik turuyla ilk sırayı eline geçirdi. Kalan bölümde ART Grand Prix sürücüsünü geçebilen bir isim çıkmadı ve Rus pilot, seansın en hızlı ismi oldu.

Dennis Hauger, son iki dakikaya girerken attığı 1:33.294'lük turuyla 0.182 saniye geride ikinci olurken, David Schumacher 1:33.426 ile üçüncü sırada yer aldı. Alman pilot hafta sonuna beklenenden iyi başladı.

Clement Novalak'ın dördüncü olduğu seansta Caldwell beşinci, Vesti altıncı ve Jake Hughes yedinci oldu.

İlk onu Lorenzo Colomco, Iwasa ve Matteo Nannini tamamladı. Arthur Leclerc, seansı 0.7 saniye geride 11. bitirdi.

Antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 18 1'33.112  
2 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 16 1'33.294 0.182
3 Germany David Schumacher Italy Trident 17 1'33.426 0.314
4 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 15 1'33.449 0.337
5 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 18 1'33.609 0.497
6 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 18 1'33.615 0.503
7 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom Carlin 18 1'33.691 0.579
8 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 19 1'33.721 0.609
9 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 19 1'33.743 0.631
10 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 16 1'33.752 0.640
11 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 18 1'33.814 0.702
12 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 16 1'33.831 0.719
13 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 16 1'34.009 0.897
14 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 18 1'34.015 0.903
15 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 15 1'34.257 1.145
16 United States Juan Correa France ART Grand Prix 19 1'34.418 1.306
17 Australia Jack Doohan Italy Trident 16 1'34.512 1.400
18 Ido Cohen United Kingdom Carlin 17 1'34.533 1.421
19 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 19 1'34.608 1.496
20 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 18 1'34.696 1.584
21 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 17 1'34.778 1.666
22 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 18 1'34.848 1.736
23 Rafael Villagómez Germany HWA AG 16 1'34.896 1.784
24 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 20 1'35.076 1.964
25 László Tóth Spain Campos Racing 19 1'35.118 2.006
26 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 17 1'35.318 2.206
27 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 20 1'35.355 2.243
28 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 15 1'35.470 2.358
29 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 14 1'35.636 2.524
30 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 17 1'36.372 3.260
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

Önceki haber

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

19 s
2
Formula 1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

12 s
3
Formula 1

Verstappen: "Silverstone'da, doğru takımla beraber olduğumu gördüm"

2 s
4
Formula 1

Leclerc: "Monako'daki kadar hızlı olmayacağız"

4 s
5
Formula 1

Vettel: ''2022 lastikleri iyi hissettirdi''

17 dk
Son Haberler
F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar
F3

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

1 s
Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
FIA F2

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

7 Tem 2021
F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı
F3

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı

4 Tem 2021
Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı
F3

Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı

4 Tem 2021
Sargeant, F3 Avusturya podyumunu kaybederken 11 pilot ceza aldı
F3

Sargeant, F3 Avusturya podyumunu kaybederken 11 pilot ceza aldı

3 Tem 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Daha fazlası
Megan White
F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı Silverstone
FIA F2

F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı Silverstone
W Series

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı

F2 Silverstone: Antrenman turlarının en hızlısı Ticktum Silverstone
FIA F2

F2 Silverstone: Antrenman turlarının en hızlısı Ticktum

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

Verstappen: "Silverstone'da, doğru takımla beraber olduğumu gördüm"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Silverstone'da, doğru takımla beraber olduğumu gördüm"

Leclerc: "Monako'daki kadar hızlı olmayacağız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Monako'daki kadar hızlı olmayacağız"

Vettel: ''2022 lastikleri iyi hissettirdi''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''2022 lastikleri iyi hissettirdi''

Ricciardo: ''Kendime 9.5 puan veririm''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Kendime 9.5 puan veririm''

Netflix, Michael Schumacher hakkında yeni bir belgesel yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

Netflix, Michael Schumacher hakkında yeni bir belgesel yayınlayacak!

Perez: ''Silverstone hafta sonu bir faciaydı''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''Silverstone hafta sonu bir faciaydı''

Son Haberler

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar
FIA F3 FIA F3

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
FIA F2 FIA F2

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı
FIA F3 FIA F3

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı

Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı
FIA F3 FIA F3

Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.