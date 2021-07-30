F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

Bu hafta sonu Macaristan'da Formula 3'ün dördüncü ayağı gerçekleştirilecek ve aksiyon, bugün sabah yapılan antrenman seansıyla başladı.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen antrenman turları, sıcak havada yapıldı ve sürücüler erkenden piste çıkarak piste alışmaya çalıştılar.

İlk sekiz dakikanın ardından Ayumu Iwasa, 1:36.418'le zirveye çıktı ancak pist, seansın kalan kısmında gelişeceği için gerçekçi bir zaman turu değildi. Seans ilerledikçe dereceler 1:36'nın altına indi ve Frederik Vesti, son yarım saate 1:35.723'le girdi.

David Schumacher 1:35.313'le liderliği eline geçirirken, Caio Collet en hızlı dereceyi 1:35.001'e çekti.

1:35'in altına inen ilk isim 1:34.958'le Olli Caldwell oldu ve ilk sıraya oturdu. Daha sonra bu dereceyi 1:34.691'e çekti.

Bu yıl iyi bir performans ortaya koyan Jack Doohan, 1:34.512 ile ilk sırayı Caldwell'den aldı.

Fakat son beş dakikada, dereceler daha da gelişti. Alexander Smolyar, 1:33.112'lik turuyla ilk sırayı eline geçirdi. Kalan bölümde ART Grand Prix sürücüsünü geçebilen bir isim çıkmadı ve Rus pilot, seansın en hızlı ismi oldu.

Dennis Hauger, son iki dakikaya girerken attığı 1:33.294'lük turuyla 0.182 saniye geride ikinci olurken, David Schumacher 1:33.426 ile üçüncü sırada yer aldı. Alman pilot hafta sonuna beklenenden iyi başladı.

Clement Novalak'ın dördüncü olduğu seansta Caldwell beşinci, Vesti altıncı ve Jake Hughes yedinci oldu.

İlk onu Lorenzo Colomco, Iwasa ve Matteo Nannini tamamladı. Arthur Leclerc, seansı 0.7 saniye geride 11. bitirdi.

Antrenman sonucu: