F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu

Macaristan'da gerçekleştirilen sıralama turları epey sıcak şartlarda gerçekleştirildi.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turları oldukça heyecanlıydı ve sürücülerin hepsi, seans başlar başlamaz Hungaroring pistinde pole pozisyonunu almak için çekiştiler.

İlk dakikaların ardından liderliği, 1:33.805'lik turuyla Lorenzo Colombo aldı ve sıralama turlarının ilk kısmında zirvede yer aldı.

Sonrasında sürücüler bir başka deneme daha yaptılar ve zaman tablosu tamamen değişti. Peş peşe hızlı turlar geldi ve son 13 dakikaya girilirken Arthur Leclerc, 1:33.164'le zirveye yerleşti.

İlk üç Leclerc, Jack Doohan ve David Schumacher'den oluştu. Bu üç isim sadece 0.120 saniye içinde dizildi.

Son bölümde Dennis Hauger derecesini geliştirmeyi başardı ancak pole pozisyonu, Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc'in oldu.

Monakolu pilot böylelikle F3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Hauger, 0.089 saniye geride ikinci olurken, Trident sürücüleri Doohan, Schumacher ve Novalak sırasıyla 3, 4 ve 5. sıralarda yer aldılar.

Böylelikle ilk beş sadece 0.167 aniye içinde dizilmiş oldu.

ART Grand Prix'den Alexander Smolyar 0.265 saniye geride altıncı olurken, Frederik Vesti 0.285 saniye geride yedinci ve Logan Sargeant 0.468 saniye geride sekizinci oldu.

İlk 10'u Olli Caldwell ve Ayumu Iwasa tamamladı. Juan Manuel Correa, seansı 0.858 saniye geride 14. sırada noktaladı.

Seans sonucu: