Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar
FIA F3 / Hungaroring Haberler

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Prema Powerteam'in genç pilotu Arthur Leclerc, Macaristan'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu

Macaristan'da gerçekleştirilen sıralama turları epey sıcak şartlarda gerçekleştirildi.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turları oldukça heyecanlıydı ve sürücülerin hepsi, seans başlar başlamaz Hungaroring pistinde pole pozisyonunu almak için çekiştiler.

İlk dakikaların ardından liderliği, 1:33.805'lik turuyla Lorenzo Colombo aldı ve sıralama turlarının ilk kısmında zirvede yer aldı.

Sonrasında sürücüler bir başka deneme daha yaptılar ve zaman tablosu tamamen değişti. Peş peşe hızlı turlar geldi ve son 13 dakikaya girilirken Arthur Leclerc, 1:33.164'le zirveye yerleşti.

İlk üç Leclerc, Jack Doohan ve David Schumacher'den oluştu. Bu üç isim sadece 0.120 saniye içinde dizildi.

Son bölümde Dennis Hauger derecesini geliştirmeyi başardı ancak pole pozisyonu, Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc'in oldu.

Monakolu pilot böylelikle F3 kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Hauger, 0.089 saniye geride ikinci olurken, Trident sürücüleri Doohan, Schumacher ve Novalak sırasıyla 3, 4 ve 5. sıralarda yer aldılar.

Böylelikle ilk beş sadece 0.167 aniye içinde dizilmiş oldu.

ART Grand Prix'den Alexander Smolyar 0.265 saniye geride altıncı olurken, Frederik Vesti 0.285 saniye geride yedinci ve Logan Sargeant 0.468 saniye geride sekizinci oldu.

İlk 10'u Olli Caldwell ve Ayumu Iwasa tamamladı. Juan Manuel Correa, seansı 0.858 saniye geride 14. sırada noktaladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 11 1'33.164  
2 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 11 1'33.253 0.089
3 Australia Jack Doohan Italy Trident 12 1'33.260 0.096
4 Germany David Schumacher Italy Trident 12 1'33.284 0.120
5 United Kingdom Clement Novalak Italy Trident 12 1'33.331 0.167
6 Russian Federation Alexander Smolyar France ART Grand Prix 12 1'33.429 0.265
7 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 12 1'33.449 0.285
8 United States Logan Sargeant Czech Republic Charouz Racing System 12 1'33.632 0.468
9 United Kingdom Olli Caldwell Italy Prema Powerteam 11 1'33.704 0.540
10 Ayumu Iwasa United Kingdom Hitech Racing 11 1'33.777 0.613
11 Italy Lorenzo Colombo Spain Campos Racing 10 1'33.805 0.641
12 United Kingdom Jonny Edgar United Kingdom Carlin 12 1'33.878 0.714
13 Italy Matteo Nannini Germany HWA AG 10 1'34.004 0.840
14 United States Juan Correa France ART Grand Prix 12 1'34.022 0.858
15 Czech Republic Roman Staněk United Kingdom Hitech Racing 11 1'34.025 0.861
16 Australia Calan Williams Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'34.037 0.873
17 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 12 1'34.071 0.907
18 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom Carlin 12 1'34.113 0.949
19 Amaury Cordeel Spain Campos Racing 11 1'34.124 0.960
20 Tijmen van Netherlands MP Motorsport 13 1'34.242 1.078
21 Oliver Rasmussen Germany HWA AG 11 1'34.250 1.086
22 Jak Crawford United Kingdom Hitech Racing 11 1'34.256 1.092
23 United Kingdom Johnathan Hoggard Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'34.385 1.221
24 France Victor Martins Netherlands MP Motorsport 13 1'34.518 1.354
25 Caio Collet Netherlands MP Motorsport 13 1'34.585 1.421
26 Ido Cohen United Kingdom Carlin 12 1'34.614 1.450
27 Reshad de Czech Republic Charouz Racing System 12 1'34.787 1.623
28 Rafael Villagómez Germany HWA AG 11 1'34.887 1.723
29 László Tóth Spain Campos Racing 12 1'34.916 1.752
30 Filip Ugran Switzerland Jenzer Motorsport 12 1'35.068 1.904
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

Önceki haber

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

2 s
2
Formula 1

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler

1 s
3
Formula 1

Haas, 2022'de kullanılacak karbon tekerlek kanatçığını test etti

41 dk
4
Formula 1

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

1 s
5
Formula 1

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

1 s
Son Haberler
F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu
F3

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu

15dk
F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar
F3

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

3 s
Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
FIA F2

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

7 Tem 2021
F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı
F3

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı

4 Tem 2021
Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı
F3

Avusturya F3: David Schumacher ilk zaferini kazandı

4 Tem 2021
Son Videolar
Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış 01:00:00
FIA F3
20 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 3. yarış

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış 01:00:00
FIA F3
13 Şub 2021

Canlı yayın - F3 Asya Dubai: 2. yarış

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış 01:00:00
FIA F3
12 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Dubai: 1. Yarış

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış 01:00:00
FIA F3
6 Şub 2021

Canlı: F3 Asya - Yas Marina: 1. yarış

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış 01:00:00
FIA F3
5 Şub 2021

Canlı: FIA F3 Asya - Yas Marina 3. yarış

Daha fazlası
Megan White
F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar Hungaroring
FIA F3

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı Silverstone
FIA F2

F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı Silverstone
W Series

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler
Formula 1 Formula 1

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler

Haas, 2022'de kullanılacak karbon tekerlek kanatçığını test etti
Formula 1 Formula 1

Haas, 2022'de kullanılacak karbon tekerlek kanatçığını test etti

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Formula 1 Formula 1

Beş pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Verstappen: "Silverstone'da, doğru takımla beraber olduğumu gördüm"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Silverstone'da, doğru takımla beraber olduğumu gördüm"

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu
FIA F3 FIA F3

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu

Son Haberler

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu
FIA F3 FIA F3

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar
FIA F3 FIA F3

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti
FIA F2 FIA F2

Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı
FIA F3 FIA F3

F3 Avusturya: Vesti, Hauger'in önünde kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.