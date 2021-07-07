Prema, İtalyan takım Iron Lynx ile birleşti

Geçmişte, Aston Martin F1’in mevcut sahibi Lawrence Stroll’un yönetimi altında olan Prema takımının hisselerinin çoğunu İsviçre merkezli DC Racing Solutions'ın aldığı biliniyor. Fakat Prema, bunu ne doğruluyor ne de inkar ediyor.

Ayrıca, Prema'nın şu anki patronu Rene Rosin ile takımın kurucusu ve başkanı olan babası Angelo'nun takımdaki hisselerini korudukları düşünülüyor.

2017'de kurulan Iron Lynx ekibinin dört ortağından biri olan finansçı ve amatör yarışçı Deborah Mayer DC'nin ana sahibi.

Yeni ekip, tek koltuklu seriler ve spor otomobiller dünyasında şu anda önemli bir yere sahip.

Prema’nın başarıları arasında 2020 FIA Formula 2, Formula 3, FRegional Avrupa ve F4 İtalya şampiyonlukları yer alıyor. Iron Lynx ise Ferrari ile birlikte WEC, Avrupa Le Mans ve GT World Challenge Avrupa’da başarılı sonuçlar elde etti.

Üstelik, Prema gibi Iron Lynx de F4 İtalya’da yarışıyor.

Iron Lynx’in takım patronu ve dört iş ortağından biri olan Andrea Piccini, bu birleşme ile motor sporlara daha geniş çaplı bir vizyondan bakabilecek bir İtalyan takımı oluşturduklarını düşünüyor.

“Daha çok birlikte çalışacağız ve gelecek için birlikte yeni projeler ortaya koymayı hedefliyoruz.”

#85 Iron Lynx Ferrari 488 GTE EVO: Rahel Frey, Michelle Gatting, Manuela Gostner Photo by: JEP / Motorsport Images

“Fakat Prema olduğu gibi kalacak, bu kadar önemli bir motor spor kuruluşunu değiştirmeye çalışmak gerçekten aptalca olurdu.”

Rene Rosin ise DC ile olan anlaşmayı takımın 1980’e kadar tarihinde “yeni bir bölüm” olarak tanımladı.

“Prema ile ileride ne yapacağımız üzerinde düşünüyoruz ama şu anki tek koltuklu serilerden memnunuz.”

“Her şeyin nasıl gelişeceğini göreceğiz ama ortak fikirlerimiz ve hedeflerimiz var.”

“Genel olarak baktığınızda şu anda tek koltuklulardan GT’lere kadar tüm kategorilerde varız ve bence bu, çok iyi ve olumlu bir hikaye oluşturuyor.”

DC'nin Prema'dan hisse alma anlaşması, F4 İtalya'nın 2019 sezonuna kadar uzanan bir ilişkiden ortaya çıktı.

Prema, Iron Lynx seriye ilk katıldığından beri takıma teknik yardım sağlıyor.

İki ekip arasındaki işbirliği, Guanyu Zhou'nun bu seneki F3 Asya'yı Abu Dhabi Racing by Prema ile kazanmasını sağlamıştı.

Piccini, "F4, bize birbirimizi tanıma fırsatı ve birlikte çalışabileceğimize dair güven verdi diyebiliriz." dedi.