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F3 Jerez testi: İki günlük testin lideri Arthur Leclerc

Prema pilotu Arthur Leclerc, Jerez'de yapılan F3 testlerinin en hızlı ismi olmayı başardı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F3 Jerez testi: İki günlük testin lideri Arthur Leclerc
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Charles Leclerc'in kardeşi ve Ferrari sürücü akademisi pilotu Arthur Leclerc, 1.29.366'lık turu ile testlerin en iyi zamanını kaydetmeyi başardı.

Leclerc ayrıca Salı sabahı yağmurun etkilediği bölümü de 1.40.202'lik turuyla lider tamamladı ve bu bölümü ikinci sırada tamamlayan Trident pilotu Roman Stanek'ten neredeyse 1 saniye daha hızlıydı!

Şampiyona lideri ART GP pilotu Victor Martins testleri ikinci sırada tamamlarken, Bahreyn'deki sprint yarışının galibi Hitech GP pilotu Isack Hadjar üçüncü sıradaydı.

Bahreyn'de pole pozisyonunu elde eden Franco Colapinto, seriye yeni katılan Van Amersfoort Racing ile dördüncü, bu sezon ilk kez F3 koltuğuna geçen Oliver Rasmussen beşinci sırada yer aldı.

Rasmussen, Crohn hastalığı teşhisi konulması nedeniyle şampiyonadan çekilen Jonny Edgar'ın yerine Trident'ın ikinci koltuğuna oturmuştu.

Testin en hızlı zamanlarının tamamı en iyi koşullarının görüldüğü Çarşamba öğleden sonra kaydedildi.

Oliver Bearman, Prema Racing

Oliver Bearman, Prema Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Salı günü Leclerc'in takım arkadaşı Ollie Bearman, öğleden sonra pistin kurumasından faydalanarak 1.33.009'luk derecesiyle Salı gününü lider tamamladı, Bearman ikinci sıradaki Campos pilotu Josep Maria Marti'den 0.6 saniye daha hızlıydı.

Trident'ın diğer pilotu Zane Maloney, üçüncü sırada yer alırken, Martins ve Leclerc sırayla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Yağışlı sabah seansı, Hadjar'ın aracının çakıllara saplanmasının ardından bir kırmızı bayrak periyoduna da sahne oldu.

Bir saatlik ara sırasında daha fazla yağmur yağmasına rağmen, pist öğleden sonra kurumaya başladı. Bu periyotta yalnızca Collet'in sebep olduğu tek bir kırmızı bayrak periyodu gerçekleşti. 

Martins, Stanek, Rasmussen, Leclerc ve Bearman, Salı günü 1.35'in altına düşmeyi başaran isimler oldular.

F3, seri 22-24 Nisan'da Imola'daki ikinci yarışı için geri dönmeden önce 15-16 Nisan'da Barselona'da bir sezon içi test daha yapacak.

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