David Schumacher, Imola'da F3'e dönüyor

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Charouz'dan sürücü değişikliğiyle alakalı herhangi bir açıklama yapılmasa da Simmons, F3 Barselona testlerinde yer almadı ve koltuğuna Schumacher geçti.

Geçen yıl Britanya F3 şampiyonasını ikinci bitiren Simmons, geçen ay FIA F3'teki ilk yarışına çıkmış ve Bahreyn'de sırasıyla 18. ve 19. olmuştu.

Imola'da Simmons'ın yerine geçecek David ise 2020 F3 sezonunda Charouz ile yarışmış ancak takıma adına zor geçen sezondan tek bir puan dahi alamamıştı.

Eski Formula 1 pilotu Ralf'ın oğlu David, 2021'de Trident'e geçtikten sonra çok daha iyi bir sezon geçirdi. Buna rağmen 2022 yılında Mercedes ile DTM'e geçmek üzere tek koltuklu yarışlardan ayrıldı.

Bir diğer değişiklik ise ART GP'de oldu. Sol ayağında kırık bulunan Juan Manuel Correa, doktorların tavsiyesi üzerine bu hafta sonu yarışamayacak. 22 yaşındaki sürücünün yerine bu hafta sonu kimse geçmeyecek.

Son olarak Jenzer, Niko Kari'nin artık takımın bir parçası olmayacağını açıklarken, yerini Federico Malvestiti'nin alacağını doğruladı.

Juan Manuel Correa, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam