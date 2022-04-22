F3 Imola antrenman turları: Üç kırmızı bayrağın çıktığı seansta Martin lider

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FIA Formula 3'te sezonun ikinci yarışı bu hafta sonu Imola'da yapılacak ve cuma günü antrenman turları yağmur altında gerçekleştirildi.

45 dakika süren seansta sürücüler, yağmura rağmen ilk andan itibaren piste çıkıp turlamaya başladılar.

İlk 15 dakikanın ardından Ido Cohen aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Bu noktada Victor Martins, Isack Hadjar'ın önünde liderdi. Dakikalar sonra seans tekrar başladı fakat şartlar çok zordu. Bundan ötürü pist dışına taşan isimler vardı.

Bu hafta sonu seriye geri dönen David Schumacher frenleme noktasında pist dışına çıktı ve o da çakıl havuzuna gömüldü. Bundan ötürü de günün ikinci kırmızı bayrağı çıktı.

Benzer senaryolar seansın kalan kısmında da devam etti. Üçüncü kırmızı bayrak Caio Colletti'in spini ve çakıl havuzuna gömülmesi nedeniyle çıktı.

Sonrasında seans devam etmedi ve Victor Martins 1:50.134'lük turuyla en hızlı isim oldu.

Hadjar sadece 0.034 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü Roman Stanek tamamladı. Kaylen Frederick'in dördüncü olduğu seansta Rafael Villagomez beşinci, Franco Colapinto altıncı ve Zane Maloney yedinci oldu.

İlk onu Zak O'Sullivan, Cohen ve Oliver Rasmussen tamamladı.

Antrenman sonucu: