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FIA F3 / Imola Antrenman raporu

F3 Imola antrenman turları: Üç kırmızı bayrağın çıktığı seansta Martin lider

FIA Formula 3'te Imola'da gerçekleştirilen antrenman turlarını Victor Martins ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
F3 Imola antrenman turları: Üç kırmızı bayrağın çıktığı seansta Martin lider
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FIA Formula 3'te sezonun ikinci yarışı bu hafta sonu Imola'da yapılacak ve cuma günü antrenman turları yağmur altında gerçekleştirildi.

45 dakika süren seansta sürücüler, yağmura rağmen ilk andan itibaren piste çıkıp turlamaya başladılar.

İlk 15 dakikanın ardından Ido Cohen aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Bu noktada Victor Martins, Isack Hadjar'ın önünde liderdi. Dakikalar sonra seans tekrar başladı fakat şartlar çok zordu. Bundan ötürü pist dışına taşan isimler vardı.

Bu hafta sonu seriye geri dönen David Schumacher frenleme noktasında pist dışına çıktı ve o da çakıl havuzuna gömüldü. Bundan ötürü de günün ikinci kırmızı bayrağı çıktı.

Benzer senaryolar seansın kalan kısmında da devam etti. Üçüncü kırmızı bayrak Caio Colletti'in spini ve çakıl havuzuna gömülmesi nedeniyle çıktı.

Sonrasında seans devam etmedi ve Victor Martins 1:50.134'lük turuyla en hızlı isim oldu.

Hadjar sadece 0.034 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü Roman Stanek tamamladı. Kaylen Frederick'in dördüncü olduğu seansta Rafael Villagomez beşinci, Franco Colapinto altıncı ve Zane Maloney yedinci oldu.

İlk onu Zak O'Sullivan, Cohen ve Oliver Rasmussen tamamladı.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 France Victor Martins France ART Grand Prix 5 1'50.134  
2 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 6 1'50.168 0.034
3 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 5 1'50.959 0.825
4 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 7 1'51.283 1.149
5 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 8 1'51.324 1.190
6 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 8 1'51.374 1.240
7 Barbados Zane Maloney Italy Trident 6 1'51.582 1.448
8 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 9 1'51.772 1.638
9 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 7 1'51.774 1.640
10 Denmark Oliver Rasmussen Italy Trident 5 1'51.917 1.783
11 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 7 1'52.177 2.043
12 Spain David Vidales Spain Campos Racing 8 1'52.541 2.407
13 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 7 1'52.605 2.471
14 Hunter Yeany Spain Campos Racing 7 1'52.766 2.632
15 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 8 1'53.095 2.961
16 Pepe Martí Spain Campos Racing 7 1'53.208 3.074
17 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 5 1'53.213 3.079
18 Italy Enzo Trulli Carlin 8 1'54.536 4.402
19 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 7 1'54.557 4.423
20 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 5 1'55.388 5.254
21 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 5 1'55.983 5.849
22 United States Brad Benavides Carlin 6 1'56.325 6.191
23 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 5 2'01.373 11.239
24 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 5 2'06.241 16.107
25 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 3    
26 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 4    
27 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 4    
28 Germany David Schumacher Czech Republic Charouz Racing System 1    
29 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 2    
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