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FIA F2 Haberler

Minardi, FIA Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu başkanı olarak seçildi

Eski Formula 1 takımı sahibi Giancarlo Minardi, FIA Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu'nun yeni başkanı olarak seçildi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Minardi, FIA Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu başkanı olarak seçildi
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İtalyan, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin elektronik oylaması ile seçildi.

Minardi, eski FIA başkanı Jean Todt'un altında Aralık 2020'de göreve seçilen eski Force India takım patronu yardımcısı Bob Fernley'nin yerine geldi.

Fakat geçen yıl Aralık ayında Muhammed Ben Sulayem'in yeni başkan olarak seçilmesinin ardından, Fernley'in görevine devam etmesi istenmedi ve yeri, FIA'nın önemli atamaları listesinde boş bırakıldı.

Fernley, Chase Carey'nin yerine geçmek için FIA rolünden vazgeçmek zorunda kalan mevcut F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin yerini aldı.

Aslen 2010 yılında kurulan komisyon, F2, F3, F4 ve Formula Regional olmak üzere F1'in altındaki kategorileri denetliyor.

FIA, yeni başkanı açıklarken şu ifadeleri kulandı: "Minardi, FIA'nın son yıllarda yenilikçi teknolojiler ve iyileştirilmiş güvenlik önlemleri sunarak genç sürücü portföyünü yeniden şekillendirmesi için bir enstrüman olan Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu'nu yönetecek." 

Ben Sulayem ise şunları ekledi: "Giarncarlo Minardi'nin FIA Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu'na başkan olarak seçilmesini memnuniyetle karşılıyorum."

"O motor sporlarında büyük bir isim. Dünya çapındaki tek koltuklu araçlar piramidini geliştirmeye devam etmek adına onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Minardi first entered F1 with single car for Pierluigi Martini in 1985

Minardi first entered F1 with single car for Pierluigi Martini in 1985

Photo by: Motorsport Images

Minardi ilk olarak 1970'lerin başında Everest adı altındaki bir F2 takımının sahibi olmasıyla tanındı.

Minardi, 1980'de kendi F2 araçlarını inşa etmeye başladı ve daha sonra 1985'te Pierluigi Martini ile F1'e girdi.

Minardi ismi yirmi yıl boyunca F1'de kaldı ve takımın son dönemlerindeki sahibi Paul Stoddart'dı.

Takım, 2005 yazında Red Bull'a satıldı ve bir sonraki sezon Scuderia Toro Rosso oldu. 

Minardi, motor sporlarında çeşitli rollerde yer aldı. 2004 yılında Automobile Club d'Italia’s Land Speed Records Commission'un başkanı oldu ve 2020'de Imola pist organizasyonunun başkanı oldu.

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