Minardi, FIA Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu başkanı olarak seçildi

İtalyan, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin elektronik oylaması ile seçildi.

Minardi, eski FIA başkanı Jean Todt'un altında Aralık 2020'de göreve seçilen eski Force India takım patronu yardımcısı Bob Fernley'nin yerine geldi.

Fakat geçen yıl Aralık ayında Muhammed Ben Sulayem'in yeni başkan olarak seçilmesinin ardından, Fernley'in görevine devam etmesi istenmedi ve yeri, FIA'nın önemli atamaları listesinde boş bırakıldı.

Fernley, Chase Carey'nin yerine geçmek için FIA rolünden vazgeçmek zorunda kalan mevcut F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin yerini aldı.

Aslen 2010 yılında kurulan komisyon, F2, F3, F4 ve Formula Regional olmak üzere F1'in altındaki kategorileri denetliyor.

FIA, yeni başkanı açıklarken şu ifadeleri kulandı: "Minardi, FIA'nın son yıllarda yenilikçi teknolojiler ve iyileştirilmiş güvenlik önlemleri sunarak genç sürücü portföyünü yeniden şekillendirmesi için bir enstrüman olan Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu'nu yönetecek."

Ben Sulayem ise şunları ekledi: "Giarncarlo Minardi'nin FIA Tek Koltuklu Araçlar Komisyonu'na başkan olarak seçilmesini memnuniyetle karşılıyorum."

"O motor sporlarında büyük bir isim. Dünya çapındaki tek koltuklu araçlar piramidini geliştirmeye devam etmek adına onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Minardi first entered F1 with single car for Pierluigi Martini in 1985

Photo by: Motorsport Images