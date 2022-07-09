Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / F2 Avusturya: Vesti pole pozisyonunda, Cem 13. oldu
FIA F2 / Red Bull Ring Haberler

Vips, ırkçı söylemiyle ilgili Formula 2 tarafından yapılan açıklamayı "tamamen kabul ediyor"

Juri Vips, Formula 2 tarafından yapılan ve ırkçı bir söylemde bulunduğu için onu yarış koltuğunda tutmayacaklarını söyleyen bir açıklamanın "tamamen haklı" olduğunu söyledi.

Megan White
Ekleyen:
Vips, ırkçı söylemiyle ilgili Formula 2 tarafından yapılan açıklamayı "tamamen kabul ediyor"
Haberi dinle

Estonyalı pilot, internette yaptığı bir canlı yayın sırasında ırkçı bir söylemde bulunmuştu. Bu olaydan sonra F1 ‘de Red Bull takımındaki test ve yedek pilotluğunu kaybetti ancak F2'de Hitech, takımda tutmaya devam etti.

F2, Hitech'in Vips’i takımda tutmayı seçmesinden sonra şaşkınlığını dile getirdi ve bunun, takımın yerinde olsaydı şampiyonanın almayacağı "şaşırtıcı" bir karar olduğunu belirtti.

Autosport tarafından bu açıklamaya bir yanıtı olup olmadığı sorulduğunda, Vips şunları söyledi: "Bunu tamamen kabul ediyorum.”

"Büyük bir hata yaptım, birçok insan tarafından suçlandım ve bunları söylemekte tamamen haklılar.”

“Sadece Hitech'e bana ikinci şansı verdiği için minnettarım.”

“Açıkçası, şimdi hedefim sezona devam etmek ve onlara iyi puanlar getirmek. Esas hedefim ise daha iyi bir insan olmak ve bundan öğrendiklerimi herkese göstermek."

Vips, soruşturma devam ederken geçen ay yaşanan olaydan sonra Red Bull tarafından takımdan gönderilmişti.

Geçen hafta sonu Britanya Grand Prix'sinden önce takım, Twitter'da Vips'in sözleşmesinin feshedildiğini ve dört yılın ardından takımla olan ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Ancak Perşembe günü yaptığı açıklamada, yaptığı yayında söylediği sözler nedeniyle test ve yedek pilot olarak sözleşmesinin iptal edilmesine rağmen, “Genç Pilotlar programlarının bir parçası olarak Red Bull kalacağı” açıklandı.

"Oracle Red Bull Racing'deki rolünden alınsa da onu destekliyoruz."

Neden eskiden Red Bull sponsorluğunda giydiği tulumlar yerine Hitech tulumları giydiği sorulduğunda ise Vips yorum yapmak istemedi.

Juri Vips, Hitech GP

Juri Vips, Hitech GP

Photo by: Red Bull Content Pool

F2'nin tam açıklaması şu şekildeydi: "Juri Vips'i içeren son olayın ardından F2, ırkçı veya ayrımcı bir dil kullanımının hiçbir yerde tolere edilemeyeceğini yeniden teyit etmek istiyor.”

"Hitech Grand Prix'nin bugünkü kararı şaşırtıcı ve bizim alacağımız bir karar değil. Bu tür davranışların uygun şekilde ele alındığından emin olmak için durumu onlarla birlikte dikkatle takip edeceğiz."

Hitech patronu Oliver Oakes, takımın Vips’i F2'de tutması gerekip gerekmediğini "tartışmaya" devam ederken, 21 yaşındaki pilota kendini kurtarmak için bir şans vermesi gerektiğini düşünüyor.

Oakes, "Juri'nin sezonun geri kalanında Hitech ile F2 koltuğunu tutma kararını ciddi şekilde tartıştığımız bir karar verdim. Sezonunu Hitech ile tamamlamasına izin vermek, davranışlarıyla nasıl bir insan olduğunu göstermesi için bir fırsat."

"Kullanılan dilin tamamen kabul edilemez olduğunu düşündüğümü açıkça belirttim ancak ona kendini kurtarması için bir şans vermeyi seçiyorum.” dedi.

Çeviren: Yasenur Sever

paylaşım
yorumlar
F2 Avusturya: Vesti pole pozisyonunda, Cem 13. oldu
Önceki haber

F2 Avusturya: Vesti pole pozisyonunda, Cem 13. oldu

Megan White Daha fazlası
Megan White
F3 Avusturya: Hadjar pole pozisyonunda Red Bull Ring
FIA F3

F3 Avusturya: Hadjar pole pozisyonunda

F3 Britanya: Hadjar sprint yarışını harika performansıyla kazandı Silverstone
FIA F3

F3 Britanya: Hadjar sprint yarışını harika performansıyla kazandı

F2 Silverstone: Sargeant, F2'deki ilk pole pozisyonunu aldı Silverstone
FIA F2

F2 Silverstone: Sargeant, F2'deki ilk pole pozisyonunu aldı

Son Haberler

Vips, ırkçı söylemiyle ilgili Formula 2 tarafından yapılan açıklamayı "tamamen kabul ediyor"
FIA F2 FIA F2

Vips, ırkçı söylemiyle ilgili Formula 2 tarafından yapılan açıklamayı "tamamen kabul ediyor"

F2 Avusturya: Vesti pole pozisyonunda, Cem 13. oldu
FIA F2 FIA F2

F2 Avusturya: Vesti pole pozisyonunda, Cem 13. oldu

F2 Avusturya 1. antrenman: Hughes, Pourchaire'in önünde lider
FIA F2 FIA F2

F2 Avusturya 1. antrenman: Hughes, Pourchaire'in önünde lider

Boschung boyun ağrıları nedeniyle Red Bull Ring'deki yarıştan çekildi, yerini Merhi alacak
FIA F2 FIA F2

Boschung boyun ağrıları nedeniyle Red Bull Ring'deki yarıştan çekildi, yerini Merhi alacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.