Vips, ırkçı söylemiyle ilgili Formula 2 tarafından yapılan açıklamayı "tamamen kabul ediyor"

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Estonyalı pilot, internette yaptığı bir canlı yayın sırasında ırkçı bir söylemde bulunmuştu. Bu olaydan sonra F1 ‘de Red Bull takımındaki test ve yedek pilotluğunu kaybetti ancak F2'de Hitech, takımda tutmaya devam etti.

F2, Hitech'in Vips’i takımda tutmayı seçmesinden sonra şaşkınlığını dile getirdi ve bunun, takımın yerinde olsaydı şampiyonanın almayacağı "şaşırtıcı" bir karar olduğunu belirtti.

Autosport tarafından bu açıklamaya bir yanıtı olup olmadığı sorulduğunda, Vips şunları söyledi: "Bunu tamamen kabul ediyorum.”

"Büyük bir hata yaptım, birçok insan tarafından suçlandım ve bunları söylemekte tamamen haklılar.”

“Sadece Hitech'e bana ikinci şansı verdiği için minnettarım.”

“Açıkçası, şimdi hedefim sezona devam etmek ve onlara iyi puanlar getirmek. Esas hedefim ise daha iyi bir insan olmak ve bundan öğrendiklerimi herkese göstermek."

Vips, soruşturma devam ederken geçen ay yaşanan olaydan sonra Red Bull tarafından takımdan gönderilmişti.

Geçen hafta sonu Britanya Grand Prix'sinden önce takım, Twitter'da Vips'in sözleşmesinin feshedildiğini ve dört yılın ardından takımla olan ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Ancak Perşembe günü yaptığı açıklamada, yaptığı yayında söylediği sözler nedeniyle test ve yedek pilot olarak sözleşmesinin iptal edilmesine rağmen, “Genç Pilotlar programlarının bir parçası olarak Red Bull kalacağı” açıklandı.

"Oracle Red Bull Racing'deki rolünden alınsa da onu destekliyoruz."

Neden eskiden Red Bull sponsorluğunda giydiği tulumlar yerine Hitech tulumları giydiği sorulduğunda ise Vips yorum yapmak istemedi.

Juri Vips, Hitech GP Photo by: Red Bull Content Pool

F2'nin tam açıklaması şu şekildeydi: "Juri Vips'i içeren son olayın ardından F2, ırkçı veya ayrımcı bir dil kullanımının hiçbir yerde tolere edilemeyeceğini yeniden teyit etmek istiyor.”

"Hitech Grand Prix'nin bugünkü kararı şaşırtıcı ve bizim alacağımız bir karar değil. Bu tür davranışların uygun şekilde ele alındığından emin olmak için durumu onlarla birlikte dikkatle takip edeceğiz."

Hitech patronu Oliver Oakes, takımın Vips’i F2'de tutması gerekip gerekmediğini "tartışmaya" devam ederken, 21 yaşındaki pilota kendini kurtarmak için bir şans vermesi gerektiğini düşünüyor.

Oakes, "Juri'nin sezonun geri kalanında Hitech ile F2 koltuğunu tutma kararını ciddi şekilde tartıştığımız bir karar verdim. Sezonunu Hitech ile tamamlamasına izin vermek, davranışlarıyla nasıl bir insan olduğunu göstermesi için bir fırsat."

"Kullanılan dilin tamamen kabul edilemez olduğunu düşündüğümü açıkça belirttim ancak ona kendini kurtarması için bir şans vermeyi seçiyorum.” dedi.

Çeviren: Yasenur Sever