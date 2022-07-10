F2 Avusturya: Verschoor rahat kazandı, Cem yarış dışı kaldı

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Formula 2'de, sabah saatlerinde yağan yağmurdan ötürü yarış ıslak zeminde başladı ve sürücüler yağmur lastiklerini kullanmak zorunda kaldılar.

Yarış, ıslak zemine rağmen gridden durarak başlarken, Juri Vips çok iyi başladı ve ilk virajda liderliği eline geçirdi. Vesti ikinci sıraya gerilerken, Ayumu Iwasa üçüncülüğü aldı.

İlk turda birden fazla olay vardı. Yaşanan temasın ardından Marcus Armstrong spin attı ve aracı yol üstünde kaldı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı da ilk turda yaşanan temasın ardından ön kanadını kırdı ve ardından pite gelerek yarışı bıraktı. Cem böylelikle hafta sonunun her iki yarışında da finiş görememiş oldu.

Armstrong'un aracı pist üstünde kaldığı için güvenlik aracı girdi ve bu süreçte bazı isimler kuru zemin lastiklerine geçiş yaptılar.

Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı ve Vips yerini korumayı sürdürürdü. Pist kurumaya başladığı için, kuru zemin lastiklerinde olan pilotlar avantaj kazanmaya başladılar.

Richard Verschoor yarışa kuru zemin lastiğiyle başlayan isimler arasındaydı ve pistin çabucak kurumasıyla, aldığı risk karşılığını verdi. Peş peşe ataklar yapan genç sürücü, yedinci turda liderliği aldı. Jehan Daruvala ve Roberto Merhi de benzer stratejiyle ilk üçe yükseldiler. Vips ve Vesti gibi isimler ise geriye düşmeye başladı.

Herkesin kuru zemin lastiğine geçmesiyle 10. tur itibariyle sıralama Verschoor, Daruvala, Merhi, Dennis Hauger, Enzo Fittipaldi ve Liam Lawson şeklinde oldu.

Yarışın 16. turunda Verschoor pite geldi ve sorunsuz şekilde piste geri döndü. Sonrasında sıralama yavaş yavaş oturmaya başladı.

Son 10 turluk bölüme girilirken Verschoor farkı 6 saniyeye kadar çıkarmıştı. Merhi ise harika bir performansla ikinci sıradaki Daruvala'yı yakalamaya başladı. Rakibini iyice sıkıştıran Merhi, güzel bir atakla önce geçti ve ikinciliği aldı. Fakat saniyeler sonra pist limiti ihlali nedeniyle kendisine beş saniye zaman cezası verildiği duyuruldu.

Ön tarafta Verschoor rahat bir zafer elde ederken, Merhi'nin aldığı cezanın ardından ikincilik Daruvala'ya gitmiş oldu.

Logan Sargeant, Merhi'nin cezasıyla üçüncü olup podyumlarına bir yenisini eklerken, Enzo Fittipaldi güçlü bir performansla dördüncü oldu.

Merhi aldığı cezayla beşinci sıraya gerilerken Hauger altıncı, Jake Hughes yedinci ve Oli Caldwell sekizinci oldu. İlk onu Iwasa ve Vips tamamladı.

Lawson yarışı ilk altıda bitirmesine rağmen aldığı cezayla 12. oldu.

Jehan Daruvala, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool