F2 Avusturya: Vesti pole pozisyonunda, Cem 13. oldu

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F2'de sezonun 8. ayağı Red Bull Ring'de gerçekleştiriliyor ve tıpkı F1'de olduğu gibi, F2'de de sprint yarış formatı uygulanıyor.

Bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansının ardından direkt olarak sıralama seansına geçildi.

30 dakikalık sıralama seansı güzel koşullar altında gerçekleştirildi. Yağmur yoktu ve hava 20 dereceydi. Asfalt sıcaklığının ise 40 dereceye yaklaştığını gördük.

Pilotlar, ilk 3 dakika boyunca zaman turu atmaktan çok hazırlık turları atmaya odaklandılar ve lastiklerini hazırladılar.

İlk zaman turlarının atılmasının ardından Jack Doohan, Logan Sargeant, Felipe Drugovich, Juri Vips, Marino Sato ilk 5'i vardı. Cem ise liderin 1.2 saniye arkasında 14. sıradaydı.

İlk zaman turlarında birçok kişinin zamanı silindi. Frederik Vesti, Jehan Daruvala, Dennis Hauger gibi isimlerin turları silindi.

İkinci zaman turlarına geldiğimizde, Doohan-Sargeant ikilisi hâlâ ilk iki sıradaydı ve bu ikili arasında sadece 0.010 sn vardı. Ancak sonrasında Sargeant'in ikinci zaman turu silindi ve Amerikalı pilot, 7. sıraya geriledi. Böylelikle ikinci zaman turlarının sonrasında Doohan, Drugovich, Vips, Liam Lawson, Theo Pourchaire ilk 5'i oluştu.

Bu noktada seansı yarılamıştık ve pilotlar son turlarına hazırlanmak için pite geldiler. Pilotlar, 10 dakika kala yeniden piste çıktılar ve yeniden lastiklerini hazırladılar.

Seans boyunca turları silinen Vesti, seansın sonlarına doğru ilk kez temiz bir tur atabildi ve turunu tamamladığında ilk sıraya yükseldi. Drugovich, Doohan, Amaury Cordeel, Vips onu takip ettiler. Cem'in ise bu noktada attığı turu pist limitleri ihlalinden dolayı silindi.

Böylelikle son turlara gelmiş olduk. Pilotlar, son zaman turlarına başladılar. Son zaman turlarında Vesti'yi geçebilen olmadı ve ana yarış için pole pozisyonu Vesti'ye gitmiş oldu.

Juri Vips ikinci sırayı alırken, son yarışın galibi Sargeant üçüncü en hızlı zamanı kaydetti. Red Bull akademi pilotu Ayumu Iwasa 4. sırayı alırken, şampiyona lideri Drugovich 5. oldu.

Seans boyunca hızlı gözüken Doohan, son dakikalarda turunu bir araya getirmedi ve 6.'lıkla yetindi. Britanya yarışından men edilen Amaury Cordeel, harika bir geri dönüşe imza attı ve 7. oldu. Bu sezon en iyi grid pozisyonu 15. sıra olan Cordeel, 7. sırayla birlikte bu alanda en iyi sonucuna imza attı.

Richard Verschoor 8, Pourchaire 9. oldu. Fransız pilot, şampiyona lideri Drugovich'ten puan almak istiyorsa iyi yarışlar çıkarması gerekecek. Marcus Armstrong ise ilk 10'u tamamladı.

Temsilcimiz Cem, takım arkadaşının sadece 0.025 saniye arkasında 13. sırayı aldı ve liderin de sadece 0.6 saniye kadar arkasındaydı. Bu, temsilcimizin belki de şu ana kadar ki en iyi sıralama performansı oldu.

F2 hafta sonu, yarın 18.55'te gerçekleştirilecek sprint yarış ile devam edecek.

Seans sonucu: