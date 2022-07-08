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FIA F2 / Red Bull Ring Sıralama turları raporu

F2 Avusturya: Vesti pole pozisyonunda, Cem 13. oldu

F2 Avusturya yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Mercedes akademi pilotu Frederik Vesti'ye gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
F2 Avusturya: Vesti pole pozisyonunda, Cem 13. oldu
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F2'de sezonun 8. ayağı Red Bull Ring'de gerçekleştiriliyor ve tıpkı F1'de olduğu gibi, F2'de de sprint yarış formatı uygulanıyor. 

Bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansının ardından direkt olarak sıralama seansına geçildi. 

1. antrenman raporu :

30 dakikalık sıralama seansı güzel koşullar altında gerçekleştirildi. Yağmur yoktu ve hava 20 dereceydi. Asfalt sıcaklığının ise 40 dereceye yaklaştığını gördük. 

Pilotlar, ilk 3 dakika boyunca zaman turu atmaktan çok hazırlık turları atmaya odaklandılar ve lastiklerini hazırladılar. 

İlk zaman turlarının atılmasının ardından Jack Doohan, Logan Sargeant, Felipe Drugovich, Juri Vips, Marino Sato ilk 5'i vardı. Cem ise liderin 1.2 saniye arkasında 14. sıradaydı. 

İlk zaman turlarında birçok kişinin zamanı silindi. Frederik Vesti, Jehan Daruvala, Dennis Hauger gibi isimlerin turları silindi. 

İkinci zaman turlarına geldiğimizde, Doohan-Sargeant ikilisi hâlâ ilk iki sıradaydı ve bu ikili arasında sadece 0.010 sn vardı. Ancak sonrasında Sargeant'in ikinci zaman turu silindi ve Amerikalı pilot, 7. sıraya geriledi. Böylelikle ikinci zaman turlarının sonrasında Doohan, Drugovich, Vips, Liam Lawson, Theo Pourchaire ilk 5'i oluştu. 

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Bu noktada seansı yarılamıştık ve pilotlar son turlarına hazırlanmak için pite geldiler. Pilotlar, 10 dakika kala yeniden piste çıktılar ve yeniden lastiklerini hazırladılar. 

Seans boyunca turları silinen Vesti, seansın sonlarına doğru ilk kez temiz bir tur atabildi ve turunu tamamladığında ilk sıraya yükseldi. Drugovich, Doohan, Amaury Cordeel, Vips onu takip ettiler. Cem'in ise bu noktada attığı turu pist limitleri ihlalinden dolayı silindi. 

Böylelikle son turlara gelmiş olduk. Pilotlar, son zaman turlarına başladılar. Son zaman turlarında Vesti'yi geçebilen olmadı ve ana yarış için pole pozisyonu Vesti'ye gitmiş oldu. 

Juri Vips ikinci sırayı alırken, son yarışın galibi Sargeant üçüncü en hızlı zamanı kaydetti. Red Bull akademi pilotu Ayumu Iwasa 4. sırayı alırken, şampiyona lideri Drugovich 5. oldu. 

Seans boyunca hızlı gözüken Doohan, son dakikalarda turunu bir araya getirmedi ve 6.'lıkla yetindi. Britanya yarışından men edilen Amaury Cordeel, harika bir geri dönüşe imza attı ve 7. oldu. Bu sezon en iyi grid pozisyonu 15. sıra olan Cordeel, 7. sırayla birlikte bu alanda en iyi sonucuna imza attı. 

Richard Verschoor 8, Pourchaire 9. oldu. Fransız pilot, şampiyona lideri Drugovich'ten puan almak istiyorsa iyi yarışlar çıkarması gerekecek. Marcus Armstrong ise ilk 10'u tamamladı. 

Temsilcimiz Cem, takım arkadaşının sadece 0.025 saniye arkasında 13. sırayı aldı ve liderin de sadece 0.6 saniye kadar arkasındaydı. Bu, temsilcimizin belki de şu ana kadar ki en iyi sıralama performansı oldu.

F2 hafta sonu, yarın 18.55'te gerçekleştirilecek sprint yarış ile devam edecek. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph
1 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 15 1'14.123     209.716
2 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 14 1'14.158 0.035 0.035 209.617
3 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 15 1'14.288 0.165 0.130 209.250
4 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 17 1'14.307 0.184 0.019 209.196
5 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 16 1'14.315 0.192 0.008 209.174
6 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 16 1'14.318 0.195 0.003 209.166
7 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 15 1'14.457 0.334 0.139 208.775
8 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 16 1'14.568 0.445 0.111 208.464
9 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 15 1'14.616 0.493 0.048 208.330
10 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 14 1'14.670 0.547 0.054 208.179
11 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 15 1'14.702 0.579 0.032 208.090
12 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 17 1'14.740 0.617 0.038 207.985
13 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 16 1'14.765 0.642 0.025 207.915
14 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 15 1'14.792 0.669 0.027 207.840
15 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 16 1'14.794 0.671 0.002 207.834
16 Australia Calan Williams Italy Trident 18 1'14.836 0.713 0.042 207.718
17 Israel Roy Nissany France DAMS 17 1'14.895 0.772 0.059 207.554
18 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 14 1'14.936 0.813 0.041 207.441
19 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 16 1'15.005 0.882 0.069 207.250
20 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 16 1'15.123 1.000 0.118 206.924
21 Spain Roberto Merhi Spain Campos Racing 16 1'15.200 1.077 0.077 206.712
22 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 16 1'15.656 1.533 0.456 205.466
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