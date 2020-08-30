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FIA F2 / Spa-Francorchamps / Yarış raporu

Spa F2: Shwartzman rahat kazandı, Schumacher ikinci

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Spa F2: Shwartzman rahat kazandı, Schumacher ikinci
Ekleyen:
, Editör

Formula 2’nin Spa ayağındaki sprint yarışını kazanan isim Robert Shwartzman olurken, Mick Schumacher’in ikinci olmasıyla beraber Prema duble yapmış oldu.

Ters gridle beraber yarışa pole pozisyonundan başlayan Roy Nissany, startta yerini Dan Ticktum’a kaybetti. Ancak Kemmel düzlüğünde yerini geri alan İsrailli sürücü yeniden liderliğe yükseldi.

Kemmel düzlüğünden hemen sonra ise dünkü yarışın galibi Yuki Tsunoda ile şampiyona lideri Callum Ilott temas yaşadı. Bunun sonucunda Tsunoda 5 saniye zaman cezası alırken Ilott yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi.

Yarış yeniden başlarken Nissany-Ticktum-Robert Shwartzman sıralaması vardı.

Kemmel düzlüğünde liderlik için atak yapan Ticktum, Les Combes’da geçişi tamamlamak üzereyken Nissany’nin temasıyla dışarı taştı ve piste geri dönerken ikili temas yaşadı. Bunun sonucunda Nissany duvara çarpıp yarış dışı kalırken, Shwartzman liderliğe yükseldi ve yeniden güvenlik aracı periyodu başladı.

Yarış ikinci kez yeniden başladıktan sonra Shwartzman gittikçe arayı açmaya başladı. İkinci sıradaki Ticktum ise kaza sonrasında aracında oluşan muhtemel sorunla beraber arkasındaki sürücülere zaman kaybettiriyordu.

Yarışın 11. turunun son şikanında büyük bir blokaj yaşayan Ticktum, Mick Schumacher’e geçilerek 3. sıraya geriledi.

13. turda ise Guanyu Zhou, Ticktum’u geride bıraktı ve podyumun son basamağına yükseldi.

 

Sonraki turda Jehan Daruvala, son şikanda Marino Sato’ya çarptı ve rakibinin yarış dışı kalmasına sebep olduğu için 10 saniye zaman cezası aldı.

Bu kaza sonrasında kısa süreliğine sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Tüm bunlar yaşanırken rahat şekilde liderliğini sürdüren Shwartzman yarışı kazanmayı başardı.

Schumacher’in ikinci olmasıyla beraber Prema duble yaparken, podyumu tamamlayan isim Zhou oldu.

Hitech sürücüleri Nikita Mazepin ile Luca Ghiotto dördüncü ve beşinci olurlarken, Louis Deletraz altıncı, Christian Lundgaard yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanı Artem Markelov’a giderken, Tsunoda yarış başında aldığı cezayla beraber dokuzuncu oldu.

Yarışı uzun süre ikinci sırada götüren ancak son bölümde büyük performans kaybı yaşayan Ticktum 10. oldu.

Bu hafta sonu ilk kez F2’de mücadele eden Jüri Vips ise formasyon turunda aracının kalkmamasıyla beraber yarışa pit yolundan başladı ve iyi bir yükselişle 11. olmayı başardı.

Bu sonuçlarla beraber Shwartzman 130 puanla şampiyona liderliğine yükselmiş oldu. Ilott 122 puanla ikinci, Tsunoda 111 puanla üçüncü, Schumacher 106 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 18 42'44.391     15
2 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 18 42'53.416 9.025 9.025 12
3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 18 42'55.584 11.193 2.168 10
4 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 18 43'05.336 20.945 9.752 8
5 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 18 43'06.298 21.907 0.962 6
6 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 18 43'09.573 25.182 3.275 4
7 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 18 43'11.187 26.796 1.614 2
8 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 18 43'14.883 30.492 3.696 1
9 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 18 43'14.950 30.559 0.067  
10 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 18 43'16.517 32.126 1.567  
11 Estonia Jüri Vips France DAMS 18 43'16.722 32.331 0.205  
12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 18 43'17.223 32.832 0.501  
13 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 18 43'17.432 33.041 0.209  
14 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 18 43'17.839 33.448 0.407  
15 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 18 43'19.120 34.729 1.281  
16 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 18 43'28.469 44.078 9.349  
17 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 18 44'00.695 1'16.304 32.226  
  Japan Marino Sato Italy Trident 13 5 laps      
  New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 9 9 laps      
  Israel Roy Nissany Italy Trident 3 15 laps      
  United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 0 18 laps      
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Spa F2: Mazepin’in cezasıyla beraber Tsunoda kazandı

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Seri FIA F2
Etkinlik Spa-Francorchamps
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Cem Özel

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