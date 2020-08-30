Spa F2: Shwartzman rahat kazandı, Schumacher ikinci

Ters gridle beraber yarışa pole pozisyonundan başlayan Roy Nissany, startta yerini Dan Ticktum’a kaybetti. Ancak Kemmel düzlüğünde yerini geri alan İsrailli sürücü yeniden liderliğe yükseldi.

Kemmel düzlüğünden hemen sonra ise dünkü yarışın galibi Yuki Tsunoda ile şampiyona lideri Callum Ilott temas yaşadı. Bunun sonucunda Tsunoda 5 saniye zaman cezası alırken Ilott yarış dışı kaldı ve güvenlik aracı devreye girdi.

Yarış yeniden başlarken Nissany-Ticktum-Robert Shwartzman sıralaması vardı.

Kemmel düzlüğünde liderlik için atak yapan Ticktum, Les Combes’da geçişi tamamlamak üzereyken Nissany’nin temasıyla dışarı taştı ve piste geri dönerken ikili temas yaşadı. Bunun sonucunda Nissany duvara çarpıp yarış dışı kalırken, Shwartzman liderliğe yükseldi ve yeniden güvenlik aracı periyodu başladı.

Yarış ikinci kez yeniden başladıktan sonra Shwartzman gittikçe arayı açmaya başladı. İkinci sıradaki Ticktum ise kaza sonrasında aracında oluşan muhtemel sorunla beraber arkasındaki sürücülere zaman kaybettiriyordu.

Yarışın 11. turunun son şikanında büyük bir blokaj yaşayan Ticktum, Mick Schumacher’e geçilerek 3. sıraya geriledi.

13. turda ise Guanyu Zhou, Ticktum’u geride bıraktı ve podyumun son basamağına yükseldi.

Sonraki turda Jehan Daruvala, son şikanda Marino Sato’ya çarptı ve rakibinin yarış dışı kalmasına sebep olduğu için 10 saniye zaman cezası aldı.

Bu kaza sonrasında kısa süreliğine sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Tüm bunlar yaşanırken rahat şekilde liderliğini sürdüren Shwartzman yarışı kazanmayı başardı.

Schumacher’in ikinci olmasıyla beraber Prema duble yaparken, podyumu tamamlayan isim Zhou oldu.

Hitech sürücüleri Nikita Mazepin ile Luca Ghiotto dördüncü ve beşinci olurlarken, Louis Deletraz altıncı, Christian Lundgaard yedinci sırada yer aldı.

Günün son puanı Artem Markelov’a giderken, Tsunoda yarış başında aldığı cezayla beraber dokuzuncu oldu.

Yarışı uzun süre ikinci sırada götüren ancak son bölümde büyük performans kaybı yaşayan Ticktum 10. oldu.

Bu hafta sonu ilk kez F2’de mücadele eden Jüri Vips ise formasyon turunda aracının kalkmamasıyla beraber yarışa pit yolundan başladı ve iyi bir yükselişle 11. olmayı başardı.

Bu sonuçlarla beraber Shwartzman 130 puanla şampiyona liderliğine yükselmiş oldu. Ilott 122 puanla ikinci, Tsunoda 111 puanla üçüncü, Schumacher 106 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Yarış sonucu: