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FIA F2 / Spa-Francorchamps / Yarış raporu

Spa F2: Mazepin’in cezasıyla beraber Tsunoda kazandı

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Spa F2: Mazepin’in cezasıyla beraber Tsunoda kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Red Bull ve Honda destekli Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin’in ceza alıp geriye düşmesiyle beraber bu sezon Formula 2’deki ikinci galibiyetini elde etti.

Yarışın startında Mazepin, pole pozisyonunun sahibi Tsunoda ile yan yana geldi. Ancak Hitech sürücüsü Mazepin dışa açılmak durumunda kaldı ve Eau Rouge’a gelinirken Nobuharu Matsushita’ya geçildi.

Ancak Matsushita ikinci sırayı uzun süre koruyamadı ve iki tur sonra Mazepin yerini geri aldı.

MP Motorsport sürücüsü Matsushita gerilemeye devam ederken, Blanchimont’ta takım arkadaşı Felipe Drugovich ile temas etti ve yarış dışı kaldı. Drugovich’in ön kanadı kırılırken, devreye sanal güvenlik aracı girdi.

Bu sırada ilk üçte Tsunoda, Mazepin, Mick Schumacher sıralaması vardı.

Ön sıralarda ilk olarak Mazepin ve Schumacher 10. turda pite geldi. Bir tur sonra pite gelen Tsunoda ise yavaş bir pitin ardından Mazepin’in arkasında piste döndü.

Bir noktada dört saniyeye kadar çıkan farkı her tur eriten Tsunoda, son bölümde Rus sürücüye iyice yaklaştı.

Yarışın 20. ve 24. turlarında Les Combes’da ataklar deneyen Japon sürücü, Mazepin’in agresif savunmasıyla beraber pist dışına çıkmaya zorlandı.

 

Son turda bir kez daha atak yapan Tsunoda bu sefer geri çekildi ve Mazepin pist üzerinde yarışı kazandı. Ancak finişten hemen sonra Rus sürücüye 5 saniye zaman cezası verildi. Bunun üzerine Carlin sürücüsü Tsunoda yarışın galibi oldu.

Cezayla beraber ikinciliğe gerileyen Mazepin, güvensiz şekilde pitten çıktığı için de bir kez daha inceleme altına alındı.

Pit stopunda birkaç saniye kaybeden Prema sürücüsü Schumacher ise üçüncü olarak bu seneki beşinci podyumunu elde etti.

Charouz’dan Louis Deletraz dördüncü olurken, Prema’dan Robert Shwartzman beşinci sırada yer aldı.

COVID-19 testinin belirsiz çıkmasının ardından cuma antrenmanlarını kaçıran DAMS sürücüsü Dan Ticktum, son turlarda Guanyu Zhou’nun baskısına direnip altıncı olurken, geç pitle beraber son bölümde iyi bir yükseliş gerçekleştiren Roy Nissany sekizinci sırada yer aldı ve yarınki sprint yarışına pole pozisyonundan başlama hakkı kazandı.

İlk 10’u ise Luca Ghiotto ve şampiyona lideri Callum Ilott tamamladı.

Kariyerinin ilk F2 yarışına çıkan ve sıralama turlarındaki teknik arıza nedeniyle yarışa son sıradan başlayan Juri Vips ise iyi bir performansla 11. olmayı başardı.

Böylece Ilott 122 puana ulaşırken, Shwartzman 115, Tsunoda 111 puana yükseldi.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark Ara Puan
1 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 53'42.538     25
2 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 53'46.968 4.430 4.430 18
3 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 53'48.177 5.639 1.209 15
4 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 53'52.919 10.381 4.742 12
5 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 53'56.133 13.595 3.214 10
6 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 53'58.756 16.218 2.623 8
7 3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 53'58.991 16.453 0.235 6
8 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 54'03.330 20.792 4.339 4
9 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 54'06.760 24.222 3.430 2
10 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 54'08.346 25.808 1.586 1
11 1 Estonia Jüri Vips France DAMS 54'11.415 28.877 3.069  
12 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 54'12.314 29.776 0.899  
13 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 54'18.952 36.414 6.638  
14 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 54'19.151 36.613 0.199  
15 23 Japan Marino Sato Italy Trident 54'21.480 38.942 2.329  
16 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 54'26.796 44.258 5.316  
17 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 54'28.589 46.051 1.793  
18 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 54'29.583 47.045 0.994  
19 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 55'15.332 1'32.794 45.749  
20 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 55'53.255 2'10.717 37.923  
  10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 10 laps      
  14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 22 laps      
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Tsunoda, Abu Dhabi testinde AlphaTauri ile piste çıkacak

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Seri FIA F2
Etkinlik Spa-Francorchamps
Editör Rachit Thukral

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