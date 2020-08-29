Spa F2: Mazepin’in cezasıyla beraber Tsunoda kazandı

Yarışın startında Mazepin, pole pozisyonunun sahibi Tsunoda ile yan yana geldi. Ancak Hitech sürücüsü Mazepin dışa açılmak durumunda kaldı ve Eau Rouge’a gelinirken Nobuharu Matsushita’ya geçildi.

Ancak Matsushita ikinci sırayı uzun süre koruyamadı ve iki tur sonra Mazepin yerini geri aldı.

MP Motorsport sürücüsü Matsushita gerilemeye devam ederken, Blanchimont’ta takım arkadaşı Felipe Drugovich ile temas etti ve yarış dışı kaldı. Drugovich’in ön kanadı kırılırken, devreye sanal güvenlik aracı girdi.

Bu sırada ilk üçte Tsunoda, Mazepin, Mick Schumacher sıralaması vardı.

Ön sıralarda ilk olarak Mazepin ve Schumacher 10. turda pite geldi. Bir tur sonra pite gelen Tsunoda ise yavaş bir pitin ardından Mazepin’in arkasında piste döndü.

Bir noktada dört saniyeye kadar çıkan farkı her tur eriten Tsunoda, son bölümde Rus sürücüye iyice yaklaştı.

Yarışın 20. ve 24. turlarında Les Combes’da ataklar deneyen Japon sürücü, Mazepin’in agresif savunmasıyla beraber pist dışına çıkmaya zorlandı.

Son turda bir kez daha atak yapan Tsunoda bu sefer geri çekildi ve Mazepin pist üzerinde yarışı kazandı. Ancak finişten hemen sonra Rus sürücüye 5 saniye zaman cezası verildi. Bunun üzerine Carlin sürücüsü Tsunoda yarışın galibi oldu.

Cezayla beraber ikinciliğe gerileyen Mazepin, güvensiz şekilde pitten çıktığı için de bir kez daha inceleme altına alındı.

Pit stopunda birkaç saniye kaybeden Prema sürücüsü Schumacher ise üçüncü olarak bu seneki beşinci podyumunu elde etti.

Charouz’dan Louis Deletraz dördüncü olurken, Prema’dan Robert Shwartzman beşinci sırada yer aldı.

COVID-19 testinin belirsiz çıkmasının ardından cuma antrenmanlarını kaçıran DAMS sürücüsü Dan Ticktum, son turlarda Guanyu Zhou’nun baskısına direnip altıncı olurken, geç pitle beraber son bölümde iyi bir yükseliş gerçekleştiren Roy Nissany sekizinci sırada yer aldı ve yarınki sprint yarışına pole pozisyonundan başlama hakkı kazandı.

İlk 10’u ise Luca Ghiotto ve şampiyona lideri Callum Ilott tamamladı.

Kariyerinin ilk F2 yarışına çıkan ve sıralama turlarındaki teknik arıza nedeniyle yarışa son sıradan başlayan Juri Vips ise iyi bir performansla 11. olmayı başardı.

Böylece Ilott 122 puana ulaşırken, Shwartzman 115, Tsunoda 111 puana yükseldi.

Yarış sonucu: