Schumacher: "F2'de şampiyon olabilirim"

Bu yıl Formula 2'deki ikinci yılını geçiren Mick Schumacher, şimdiye kadar yapılan 7 yarış/14 ayakta altı podyum almayı başardı ve şu anda şampiyonada en çok podyuma çıkan isim konumunda yer alıyor.

Sezonun bitimine 5 yarış ve 10 ayak var. Şu anda şampiyonayı F2'nin çaylak sürücüsü ve Mick Schumacher'in takım arkadaşı Robert Shwartzman ilk sırada götürüyor.

Shwartzman inişli çıkışlı bir yıl geçirdi ve beş yarıştan puansız ayrıldı. Buna rağmen aldığı üç galibiyet ve beş podyumla Mick'in 26 puan önünde yer alıyor.

Mick, bu yıl henüz şampiyon olamasa da şampiyonluk şansına inanmaya devam ediyor ve hedefinin mümkün olan en yüksek puanları toplamak olduğunu söylüyor.

Alman pilot, "Gerçekten puan almaya odaklandım. Bir hafta sonundan diğerine tutarlı olmak en önemli şey."

"Eğer bunu yapabilirsem, zafer er ya da geç gelecek."

"Belçika'daki yarış hızıma baktığımda, daha fazlasını yapmam mümkündü."

"Daha iyi bir başlangıçla, daha önde savaşabilirdim, ancak ikinci sıra da iyi bir sonuçtu."

"Hedefim -şampiyonluk için- mümkün olan en tutarlı şekilde puanlar kazanmak." dedi.