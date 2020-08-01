Silverstone F2: Mazepin rahat şekilde kazandı

Drama, daha yarış startının öncesinde başladı ve yarışa 2. sıradan başlayacak olan Callum Ilott formasyon turuna başlarken yolda kaldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan Mick Schumacher harika bir startla daha ilk metrelerde liderliğe oturdu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Felipe Drugovich ise Schumacher dışında Nikita Mazepin ve Christian Lundgaard’a da geçilerek 4. sıraya geriledi.

Üçüncü turun sonuna gelinirken ise Mazepin, Schumacher’i geçerek liderliğe yükseldi.

Pitlerden sonra da aradaki farkı yavaş yavaş açan Rus sürücü, yarışı rahat şekilde kazanmayı başardı.

Ters strateji ile iyi yükselen UNI-Virtuosi sürücüsü Guanyu Zhou ikinci olmayı başarırken, podyumu Carlin'den Yuki Tsunoda tamamladı.

ART sürücüsü Lundgaard dördüncü sırada kendisine yer bulurken, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalan Ilott beşinci olarak harika bir performans gösterdi.

Charouz'dan Louis Deletraz'ın altıncı olduğu yarışta Drugovich yedinci, Dan Ticktum sekizinci, son turlarda çok gerileyen Schumacher dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isim Nobuharu Matsushita oldu.

Şampiyona lideri Robert Shwartzman ise 18. sıradan başladığı yarışı 14. sırada tamamladı.

Yarış sonucu: