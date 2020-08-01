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FIA F2 / Silverstone / Yarış raporu

Silverstone F2: Mazepin rahat şekilde kazandı

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Silverstone F2: Mazepin rahat şekilde kazandı
Ekleyen:
, Editör
1 Ağu 2020 16:06

2020 Formula 2 sezonunun Silverstone ayağının açılış yarışını Hitech sürücüsü Nikita Mazepin kazandı.

Drama, daha yarış startının öncesinde başladı ve yarışa 2. sıradan başlayacak olan Callum Ilott formasyon turuna başlarken yolda kaldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan Mick Schumacher harika bir startla daha ilk metrelerde liderliğe oturdu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Felipe Drugovich ise Schumacher dışında Nikita Mazepin ve Christian Lundgaard’a da geçilerek 4. sıraya geriledi.

Üçüncü turun sonuna gelinirken ise Mazepin, Schumacher’i geçerek liderliğe yükseldi.

Pitlerden sonra da aradaki farkı yavaş yavaş açan Rus sürücü, yarışı rahat şekilde kazanmayı başardı.

 

Ters strateji ile iyi yükselen UNI-Virtuosi sürücüsü Guanyu Zhou ikinci olmayı başarırken, podyumu Carlin'den Yuki Tsunoda tamamladı.

ART sürücüsü Lundgaard dördüncü sırada kendisine yer bulurken, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalan Ilott beşinci olarak harika bir performans gösterdi.

Charouz'dan Louis Deletraz'ın altıncı olduğu yarışta Drugovich yedinci, Dan Ticktum sekizinci, son turlarda çok gerileyen Schumacher dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isim Nobuharu Matsushita oldu.

Şampiyona lideri Robert Shwartzman ise 18. sıradan başladığı yarışı 14. sırada tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 29 51'17.953     25
2 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 29 51'23.276 5.323 5.323 18
3 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 29 51'25.359 7.406 2.083 15
4 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 29 51'26.047 8.094 0.688 12
5 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 29 51'28.717 10.764 2.670 10
6 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 29 51'34.074 16.121 5.357 8
7 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 29 51'36.089 18.136 2.015 6
8 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 29 51'38.533 20.580 2.444 4
9 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 29 51'42.695 24.742 4.162 2
10 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 29 51'43.272 25.319 0.577 1
11 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 29 51'44.183 26.230 0.911  
12 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 29 51'44.480 26.527 0.297  
13 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 29 51'44.697 26.744 0.217  
14 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 29 51'48.720 30.767 4.023  
15 Indonesia Sean Gelael France DAMS 29 51'49.538 31.585 0.818  
16 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 29 51'55.780 37.827 6.242  
17 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 29 52'03.216 45.263 7.436  
18 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 29 52'11.481 53.528 8.265  
19 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 29 52'18.532 1'00.579 7.051  
20 Japan Marino Sato Italy Trident 29 52'30.081 1'12.128 11.549  
21 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 29 52'45.728 1'27.775 15.647  
  Israel Roy Nissany Italy Trident 4 25 laps      
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Silverstone F2: Drugovich pole pozisyonunu kazandı!

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Silverstone
Alt-etkinlik Yarış 1
Editör Cem Özel

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