Silverstone F2: Sprint yarışının galibi Ticktum!

Ters gridle beraber yarışa pole pozisyonundan başlayan Dan Ticktum harika bir startla yerini korumayı başardı.

Aynı şekilde çok iyi start alan bir başka isim olan Christian Lundaard da beşincilikten ikinciliğe yükseldi. Ancak ikinci virajda Callum Ilott ile temas yaşayan Yuki Tsunoda’nın spin atıp yolda kalmasıyla sanal güvenlik aracı devreye girdi. Bu temasın sonucunda Ilott’a 5 saniye zaman cezası geldi.

Dünkü yarışın ikincisi Guanyu Zhou 8. turda Hangar düzlüğünde aynı anda hem Felipe Drugovich’i hem de Nikita Mazepin’i harika şekilde geçerek 5. sıraya yerleşti.

Ilott da art arda geçişler yaparak ikinciliğe yükseldi. İngiliz sürücü, lider Ticktum’a büyük bir hızla yaklaşıyordu ancak bitime 5 tur kala son virajda spin attı ve yarış dışı kaldı. Bunun üzerine güvenlik aracı devreye girdi.

Araç pistten kaldırılırken sürücülere pitten geçme talimati verildi. Bunu fırsat bilen bazı sürücüler lastiklerini de değiştirdiler. Ancak lastikleri takılırken sorun yaşayan Sean Gelael yarış dışı kaldı.

Ayrıca şampiyona lideri Robert Shwartzman ve Mick Schumacher de çok fazla zaman kaybetti ve geriye düştüler.

Güvenlik aracından sonra yerini korumayı başaran Ticktum ise tamamını önde götürmeyi başardığı yarışta galibiyete ulaştı.

Güvenlik aracı periyodunda risk alıp pite gelen Lundgaard, bunun karşılığını aldı ve Ticktum'u son turda yakalamasına rağmen rakibini geçme fırsatı bulamadı ve ikincilikle yetindi.

Podyumu tamamlayan isim ise Louis Deletraz oldu.

Jehan Daruvala da son turlarda yükselen isimlerden biri oldu ve son virajda Mazepin'i geçerek dördüncü sırada yer aldı.

MP Motorsport sürücüleri Drugovich ve Nobuharu Matsushita 6. ve 7. olurlarken, ilk 10'u Jack Aitken, son turda spin atan Zhou ve Marcus Armstrong tamamladı.

Prema sürücüleri Shwartzman ve Schumacher ise 13. ve 14. olabildiler.

Böylece Lundgaard, sürücüler şampiyonasında Shwartzman'ın iki puan önünde liderliğe yükseldi.

Yarış sonucu: