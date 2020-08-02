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FIA F2 / Silverstone / Yarış raporu

Silverstone F2: Sprint yarışının galibi Ticktum!

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Silverstone F2: Sprint yarışının galibi Ticktum!
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 10:06

Formula 2’nin Silverstone ayağındaki sprint yarışını DAMS sürücüsü Dan Ticktum kazandı.

Ters gridle beraber yarışa pole pozisyonundan başlayan Dan Ticktum harika bir startla yerini korumayı başardı.

Aynı şekilde çok iyi start alan bir başka isim olan Christian Lundaard da beşincilikten ikinciliğe yükseldi. Ancak ikinci virajda Callum Ilott ile temas yaşayan Yuki Tsunoda’nın spin atıp yolda kalmasıyla sanal güvenlik aracı devreye girdi. Bu temasın sonucunda Ilott’a 5 saniye zaman cezası geldi.

Dünkü yarışın ikincisi Guanyu Zhou 8. turda Hangar düzlüğünde aynı anda hem Felipe Drugovich’i hem de Nikita Mazepin’i harika şekilde geçerek 5. sıraya yerleşti.

Ilott da art arda geçişler yaparak ikinciliğe yükseldi. İngiliz sürücü, lider Ticktum’a büyük bir hızla yaklaşıyordu ancak bitime 5 tur kala son virajda spin attı ve yarış dışı kaldı. Bunun üzerine güvenlik aracı devreye girdi.

Araç pistten kaldırılırken sürücülere pitten geçme talimati verildi. Bunu fırsat bilen bazı sürücüler lastiklerini de değiştirdiler. Ancak lastikleri takılırken sorun yaşayan Sean Gelael yarış dışı kaldı.

 

Ayrıca şampiyona lideri Robert Shwartzman ve Mick Schumacher de çok fazla zaman kaybetti ve geriye düştüler.

Güvenlik aracından sonra yerini korumayı başaran Ticktum ise tamamını önde götürmeyi başardığı yarışta galibiyete ulaştı.

Güvenlik aracı periyodunda risk alıp pite gelen Lundgaard, bunun karşılığını aldı ve Ticktum'u son turda yakalamasına rağmen rakibini geçme fırsatı bulamadı ve ikincilikle yetindi.

Podyumu tamamlayan isim ise Louis Deletraz oldu.

Jehan Daruvala da son turlarda yükselen isimlerden biri oldu ve son virajda Mazepin'i geçerek dördüncü sırada yer aldı.

MP Motorsport sürücüleri Drugovich ve Nobuharu Matsushita 6. ve 7. olurlarken, ilk 10'u Jack Aitken, son turda spin atan Zhou ve Marcus Armstrong tamamladı.

Prema sürücüleri Shwartzman ve Schumacher ise 13. ve 14. olabildiler.

Böylece Lundgaard, sürücüler şampiyonasında Shwartzman'ın iki puan önünde liderliğe yükseldi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Fark Ara Puan
1 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 21     15
2 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 21 0.300 0.300 12
3 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 21 2.600 2.300 10
4 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 21 6.200 3.600 8
5 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 21 6.400 0.200 6
6 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 21 8.400 2.000 4
7 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 21 8.900 0.500 2
8 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 21 9.700 0.800 1
9 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 21 10.800 1.100  
10 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 21 10.900 0.100  
11 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 21 17.400 6.500  
12 Japan Marino Sato Italy Trident 21 18.600 1.200  
13 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 21 22.300 3.700  
14 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 21 26.200 3.900  
15 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 21 28.500 2.300  
16 Israel Roy Nissany Italy Trident 21 31.900 3.400  
17 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 21 41.300 9.400  
18 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 20      
19 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 19      
20 Indonesia Sean Gelael France DAMS 16      
21 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 14      
22 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 0      
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Silverstone F2: Mazepin rahat şekilde kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Silverstone
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Cem Özel

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