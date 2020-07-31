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FIA F2 / Silverstone / Sıralama turları raporu

Silverstone F2: Drugovich pole pozisyonunu kazandı!

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Silverstone F2: Drugovich pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Tem 2020 17:32

Felipe Drugovich, Silverstone'daki Formula 2 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Silverstone'da gerçekleştirilen sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve sürücüler hemen zaman turu kaydetmeye başladılar.

Başlangıçta dereceler yavaştı ve seans ilerledikçe dereceler sürekli gelişti.

İlk on dakika geride kalırken Jack Aitken 1:40.211 yaparak liderliğe oturdu. Sonrasında liderliği Christian Lundgaard ve ardından Jehan Daruvala aldı.

Son dakikalarda Felipe Drugovich 1:39.527 yaparak liderliğe oturmayı başardı.

Callum Ilott ise 0.139 saniye geride ikinci sıraya çıktı.

Kalan bölümde bu iki sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Drugovich pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ilott ikinci olurken, Mick Schumacher 0.234 saniye geride üçüncü oldu.

Lundgaard'ın dördüncü olduğu seansta Nikita Mazepin beşinci, Jack Aitken altıncı ve Daruvala yedinci oldu.

Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda ve Louis Deletraz ilk onu tamamladı.

Şampiyona lideri Robert Shwartzman kötü bir seans geçirdi ve ancak 18. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 12 1'39.527  
2 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 12 1'39.666 0.139
3 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 11 1'39.761 0.234
4 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 12 1'39.846 0.319
5 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 11 1'39.963 0.436
6 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 11 1'40.082 0.555
7 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 12 1'40.140 0.613
8 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 12 1'40.180 0.653
9 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 12 1'40.216 0.689
10 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 13 1'40.324 0.797
11 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 12 1'40.347 0.820
12 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 12 1'40.396 0.869
13 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 12 1'40.421 0.894
14 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 13 1'40.443 0.916
15 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 11 1'40.448 0.921
16 Indonesia Sean Gelael France DAMS 11 1'40.476 0.949
17 Japan Marino Sato Italy Trident 12 1'40.958 1.431
18 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 12 1'41.047 1.520
19 Israel Roy Nissany Italy Trident 12 1'41.052 1.525
20 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 12 1'41.274 1.747
21 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 12 1'41.342 1.815
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 11 1'42.204 2.677
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Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2

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Silverstone F2: Antrenmanlarda Tsunoda lider, Carlin 1-2
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Silverstone
Pilotlar Felipe Drugovich
Takımlar MP Motorsport
Editör Jake Boxall-Legge

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