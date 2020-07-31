Silverstone F2: Drugovich pole pozisyonunu kazandı!

Silverstone'da gerçekleştirilen sıralama turları 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve sürücüler hemen zaman turu kaydetmeye başladılar.

Başlangıçta dereceler yavaştı ve seans ilerledikçe dereceler sürekli gelişti.

İlk on dakika geride kalırken Jack Aitken 1:40.211 yaparak liderliğe oturdu. Sonrasında liderliği Christian Lundgaard ve ardından Jehan Daruvala aldı.

Son dakikalarda Felipe Drugovich 1:39.527 yaparak liderliğe oturmayı başardı.

Callum Ilott ise 0.139 saniye geride ikinci sıraya çıktı.

Kalan bölümde bu iki sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Drugovich pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ilott ikinci olurken, Mick Schumacher 0.234 saniye geride üçüncü oldu.

Lundgaard'ın dördüncü olduğu seansta Nikita Mazepin beşinci, Jack Aitken altıncı ve Daruvala yedinci oldu.

Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda ve Louis Deletraz ilk onu tamamladı.

Şampiyona lideri Robert Shwartzman kötü bir seans geçirdi ve ancak 18. olabildi.

Seans sonucu: