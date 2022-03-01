Formula 2, Bahreyn testleri ile start alıyor, yeni sezon öncesi bilinmesi gerekenler neler?

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Formula 2, 2 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak üç günlük test programı ile yeniden start alıyor. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı da bu yıl seride yer alacağı için gözümüz kulağımız bu seride olacak.

Geçtiğimiz sene Formula 2, Oscar Piastri'nin ilk sezonunda şampiyon olması ile sonuçlanmıştı. Piastri böylece 2017'den bu yana ilk sezonunda şampiyon olan 3. pilot oldu. Diğer iki pilotun Charles Leclerc ve George Russell olduğu düşünülürse, Piastri'nin başarısının boyutları daha iyi anlaşılacaktır.

Formula 2, tıpkı Formula 1 gibi Bahreyn yarış hafta sonunda başlayacak. Cumartesi sprint yarışının, Pazar ise ana yarışın düzenlendiği format her zamanki gibi devam etmekte. Takvimde ise toplam 13 pistte yapılacak tam 26 yarış bulunmakta.

Bahreyn'de yapılacak testler, Formula 1 testleri gibi üç gün sürecek. Günler sabah ve öğlen olmak üzere toplam 5 saatlik iki seansa bölünecek. İlk seans Türkiye saati ile 11.45'te başlayıp 14.15'te son bulacak, ikinci seans ise 17.15'te başlayıp 19.45'te son bulacak.

Pirelli, Bahreyn'e sert ve yumuşak hamur olmak üzere iki farklı hamur getiriyor. Her araç test boyunca altı set normal, iki set de yağmur lastiği olmak üzere toplam 8 set lastiğe sahip olacak.

Testin canlı yayını olmayacak fakat F2 sitesi üzerinden canlı zaman ekranı yayınlanacak.

Race winner Oscar Piastri, Prema Racing Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd

Formula 2'de bu yıl yarışacak pilotlara dair bilinmesi gerekenler neler?

Seriden ayrılan pilotlar ve seriye yeni katılan çaylak pilotlarla birlikte bu sezon Formula 2 bir nevi kabuk değiştiriyor diyebiliriz.

Formula 2 gridinden ayrılan pilot sayısı 10. Bu 10 koltuğu dolduran pilotların dokuzu geçtiğimiz sene Formula 3'te yarışan pilotlar, ki bunların arasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu, Mercedes pilotu Dennis Hauger ve Red Bull'dan ayrılıp Alpine'e geçiş yapan şampiyona ikincisi Jack Doohan'da bulunuyor.

Formula 2 gridindeki 11 takımın 10'u pilot kadrolarında değişiklik yaptı. Değişiklik yapmayan tek takım Hitech Grand Prix oldu. Takım, Marcus Armstrong ve Jüri Vips'ten oluşan kadrosunu korudu.

Griddeki pilotların ortalama yaşı 21. Gridin en genç pilotu ise geçtiğimiz sene "Formula 2 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu" unvanını elde eden 18 yaşındaki Theo Pourchaire.

Geçtiğimiz sene gridde bulunan 12 pilotun yedisi önceden yarış kazanmayı başarmış pilotlar. Bunların arasında en çok zafer elde edenler üç kez yarış galipleri Jehan Daruvala ve Felipe Drugovich. Bu 12 pilotun dokuzu da en az bir kez podyuma çıkmayı başardı.

En ilginç olan detaylardan birisi ise, bu 22 pilotun tam 16 ayrı ülkeyi temsil ediyor olmaları! Bu 16 ülke arasında 2006'dan bu yana ilk kez bu klasmanda temsil edilecek bir ülke de bulunmakta: Türkiye. Charouz Racing ile Formula 2'de yarışacak olan Cem Bölükbaşı, ayrıca simülatör turnuvalarından Formula 2'ye geçiş yapan da ilk pilot olacak.

Son olarak, bu sene gride yeni bir takım katılıyor: Van Amersfoort Racing. Alt serilerde takımları bulunan Hollandalı takım, Bahreyn'de Abu Dhabi testlerinden bu yana ilk kez Formula 2 gridine çıkacak.

Biz de Motorsport.com Türkiye olarak temsilcimiz Cem'le ilgili haberleri sizlerle buluşturacağız.

Test kadroları:

Pilot Takım 1. Dennis Hauger Prema Racing 2. Jehan Daruvala Prema Racing 3. Jack Doohan Virtuosi Racing 4. Marino Sato Virtuosi Racing 5. Liam Lawson Carlin 6. Logan Sargeant Carlin 7. Marcus Armstrong Hitech GP 8. Juri Vips Hitech GP 9. Frederik Vesti ART GP 10. Theo Pourchaire ART GP 11. Felipe Drugovich MP Motorsport 12. Clement Novalak MP Motorsport 14. Oliver Caldwell Campos Racing 15. Ralph Boschung Campos Racing 16. Roy Nissany DAMS 17. Ayumu Iwasa DAMS 20. Richard Verschoor Trident 21. Calan Williams Trident 22. Enzo Fittipaldi Charouz Racing 23. Cem Bölükbaşı Charouz Racing 24. Jake Hughes Van Amersfoort Racing 25. Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing