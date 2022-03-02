FIA F2 Bahreyn testi 1. gün: Açılış gününün en hızlısı Daruvala
Prema sürücüsü Jehan Daruvala, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ilk gününde en hızlı isim oldu.
Bu yıl Carlin'le yarışan Liam Lawson, sabah bölümünün orta kısmına gelindiğinde, 1:44.522 yaptı ve en hızlı zamanı eline geçirdi.
Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmazken Lawson sabah bölümünü 1:44.522 ile ilk sırada tamamlamış oldu.
MP Motorsport'a geri dönen Felipe Drugovich 1:44.910 ile ikinci olurken, ilk üçü Williams'ın genç yeteneği Logan Sargeant tamamladı.
Red Bull'un genç sürücüsü Jehan Daruvala'nın dördüncü olduğu bu bölümde Virtuosi'den Jack Doohan ilk beşi tamamladı.
Marino Sato, Marcus Armstrong, Jake Hughes, Théo Pourchaire ve Ralph Boschung ilk 10'u tamamladılar.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, sabah bölümünde Ayumu Iwasa gibi 26 tur attı ve seansın en çok tur atan ismi oldu.
Bahreyn testi 1. gün - Sabah bölümü sonucu:
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Liam Lawson
|Carlin
|1:44.522
|22
|2
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:44.910
|25
|3
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:45.010
|22
|4
|Jehan Daruvala
|PREMA Racing
|1:45.103
|23
|5
|Jack Doohan
|Virtuosi Racing
|1:45.182
|21
|6
|Marino Sato
|Virtuosi Racing
|1:45.204
|23
|7
|Marcus Armstrong
|Hitech Grand Prix
|1:45.363
|12
|8
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|1:45.424
|19
|9
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:45.451
|16
|10
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:45.522
|20
|11
|Clément Novalak
|MP Motorsport
|1:45.606
|22
|12
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:45.617
|9
|13
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:45.783
|21
|14
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:45.824
|21
|15
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:45.996
|26
|16
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:46.002
|16
|17
|Roy Nissany
|DAMS
|1:46.037
|22
|18
|Richard Verschoor
|Trident
|1:46.565
|14
|19
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:46.576
|20
|20
|Cem Bölükbaşı
|Charouz Racing System
|1:47.425
|26
|21
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|2:02.518
|5
|22
|Calan Williams
|Trident
|2:05.945
|4
Öğleden sonra
Öğleden sonra dereceler büyük oranda gelişti ve önce 1:44'ün, sonra da 1:43'ün altına inildi.
Seansın ikinci kısmına girerken Jehan Daruvala 1:42.074 yaptı ve zaman tablosunun en tepsine çıkmayı başardı. Bu, tüm gün atılan en iyi dereceydi.
Hindistanlı pilotun derecesini seansın kalan kısmında kimse geçemedi. Böylelikle Daruvala birinci olurken, aynı dereceyi yapan Calan Williams ve Dennis Hauger sırasıyla ikinci/üçüncü oldular.
Carlin sürücüleri Liam Lawson ve Logan Sargeant hemen hemen aynı turları atarak ilk beşi tamamladılar. Her ikisi de 31 tur attı.
MP Motorsport'ta Drugovich altıncı olurken, Marcus Armstrong yedinci, Enzo Fittipaldi sekizinci, Juri Vips dokuzuncu ve Roy Nissany 10. oldu.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, öğleden sonra ufak bir şanssızlık yaşadı ve 10 tur atarak 22. oldu. Temsilcimiz gün boyunca performanstan ziyade aracı tanımaya odaklandı.
Sezon öncesi testlerin ikinci günü Çarşamba günü saat 11.45'te başlayacak.
Öğleden sonra sonucu:
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Tur
|1
|Jehan Daruvala
|PREMA Racing
|1:42.074
|25
|2
|Calan Williams
|Trident
|1:42.590
|31
|3
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|1:42.590
|25
|4
|Liam Lawson
|Carlin
|1:43.478
|31
|5
|Logan Sargeant
|Carlin
|1:43.483
|31
|6
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1:43.590
|31
|7
|Marcus Armstrong
|Hitech Grand Prix
|1:43.590
|37
|8
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|1:43.946
|33
|9
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:43.946
|15
|10
|Roy Nissany
|DAMS
|1:44.003
|30
|11
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:44.132
|32
|12
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:44.156
|38
|13
|Marino Sato
|Virtuosi Racing
|1:44.212
|27
|14
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|1:44.271
|25
|15
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|1:44.289
|27
|16
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|1:44.443
|34
|17
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1:44.457
|34
|18
|Jack Doohan
|Virtuosi Racing
|1:44.498
|28
|19
|Clément Novalak
|MP Motorsport
|1:44.539
|30
|20
|Richard Verschoor
|Trident
|1:44.778
|23
|21
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1:45.644
|13
|22
|Cem Bölükbaşı
|Charouz Racing System
|1:48.637
|10
Formula 2, Bahreyn testleri ile start alıyor, yeni sezon öncesi bilinmesi gerekenler neler?