FIA F2 Bahreyn testi 1. gün: Açılış gününün en hızlısı Daruvala

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Bu yıl Carlin'le yarışan Liam Lawson, sabah bölümünün orta kısmına gelindiğinde, 1:44.522 yaptı ve en hızlı zamanı eline geçirdi. Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmazken Lawson sabah bölümünü 1:44.522 ile ilk sırada tamamlamış oldu. MP Motorsport'a geri dönen Felipe Drugovich 1:44.910 ile ikinci olurken, ilk üçü Williams'ın genç yeteneği Logan Sargeant tamamladı.

Red Bull'un genç sürücüsü Jehan Daruvala'nın dördüncü olduğu bu bölümde Virtuosi'den Jack Doohan ilk beşi tamamladı.

Marino Sato, Marcus Armstrong, Jake Hughes, Théo Pourchaire ve Ralph Boschung ilk 10'u tamamladılar. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, sabah bölümünde Ayumu Iwasa gibi 26 tur attı ve seansın en çok tur atan ismi oldu. Bahreyn testi 1. gün - Sabah bölümü sonucu:

Sürücü Takım Derece Tur 1 Liam Lawson Carlin 1:44.522 22 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.910 25 3 Logan Sargeant Carlin 1:45.010 22 4 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:45.103 23 5 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:45.182 21 6 Marino Sato Virtuosi Racing 1:45.204 23 7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:45.363 12 8 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:45.424 19 9 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:45.451 16 10 Ralph Boschung Campos Racing 1:45.522 20 11 Clément Novalak MP Motorsport 1:45.606 22 12 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:45.617 9 13 Dennis Hauger PREMA Racing 1:45.783 21 14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:45.824 21 15 Ayumu Iwasa DAMS 1:45.996 26 16 Olli Caldwell Campos Racing 1:46.002 16 17 Roy Nissany DAMS 1:46.037 22 18 Richard Verschoor Trident 1:46.565 14 19 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:46.576 20 20 Cem Bölükbaşı Charouz Racing System 1:47.425 26 21 Jüri Vips Hitech Grand Prix 2:02.518 5 22 Calan Williams Trident 2:05.945 4

Öğleden sonra

Öğleden sonra dereceler büyük oranda gelişti ve önce 1:44'ün, sonra da 1:43'ün altına inildi.

Seansın ikinci kısmına girerken Jehan Daruvala 1:42.074 yaptı ve zaman tablosunun en tepsine çıkmayı başardı. Bu, tüm gün atılan en iyi dereceydi.

Hindistanlı pilotun derecesini seansın kalan kısmında kimse geçemedi. Böylelikle Daruvala birinci olurken, aynı dereceyi yapan Calan Williams ve Dennis Hauger sırasıyla ikinci/üçüncü oldular.

Carlin sürücüleri Liam Lawson ve Logan Sargeant hemen hemen aynı turları atarak ilk beşi tamamladılar. Her ikisi de 31 tur attı.

MP Motorsport'ta Drugovich altıncı olurken, Marcus Armstrong yedinci, Enzo Fittipaldi sekizinci, Juri Vips dokuzuncu ve Roy Nissany 10. oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, öğleden sonra ufak bir şanssızlık yaşadı ve 10 tur atarak 22. oldu. Temsilcimiz gün boyunca performanstan ziyade aracı tanımaya odaklandı.

Sezon öncesi testlerin ikinci günü Çarşamba günü saat 11.45'te başlayacak.

Öğleden sonra sonucu: Sürücü Takım Derece Tur 1 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:42.074 25 2 Calan Williams Trident 1:42.590 31 3 Dennis Hauger PREMA Racing 1:42.590 25 4 Liam Lawson Carlin 1:43.478 31 5 Logan Sargeant Carlin 1:43.483 31 6 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:43.590 31 7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:43.590 37 8 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:43.946 33 9 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:43.946 15 10 Roy Nissany DAMS 1:44.003 30 11 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:44.132 32 12 Ralph Boschung Campos Racing 1:44.156 38 13 Marino Sato Virtuosi Racing 1:44.212 27 14 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:44.271 25 15 Ayumu Iwasa DAMS 1:44.289 27 16 Olli Caldwell Campos Racing 1:44.443 34 17 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:44.457 34 18 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:44.498 28 19 Clément Novalak MP Motorsport 1:44.539 30 20 Richard Verschoor Trident 1:44.778 23 21 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:45.644 13 22 Cem Bölükbaşı Charouz Racing System 1:48.637 10