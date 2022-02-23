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2022 Formula 2 gridi tamamlandı

Richard Verschoor, 2022 sezonunda Trident ile Formula 2'de yarışacağını açıkladı ve böylelikle sürücü kadroları tamamlanmış oldu.

2022 Formula 2 gridi tamamlandı
Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Richard Verschoor, Formula 3'te geçirdiği iki sezonun ardından geçen yıl Formula 2'ye geçiş yapmıştı. 

Sezona MP Motorsport ile başlayan Hollandalı sürücü Silverstone hafta sonunda güçlü bir performans sergiledi ve ikini sprint yarışında zafere ulaştı.

Sochi'den sonra koltuğunu kaybeden genç pilot, yılın son yarış hafta sonunda Enzo Fittipaldi'nin yerine Charouz Racing'e katıldı.

Şimdi genç sürücünün Trident ile Formula 2'de yarışacağı açıklandı.

Verschoor, “2022 F2 sezonunda Trident gibi son derece profesyonel ve kazanan bir takıma katılmaktan oldukça mutluyum Aynı zamanda çok da motiveyim."

"Hedeflerimize ulaşmak ve iyi bir sezon geçirmek için gereken tüm malzemelere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu büyük fırsattan en iyi şekilde yararlanmak için her şeyimi vereceğim.” dedi.

21 yaşındaki Verschoor, Trident takımında geçen yıl Formula 3'te yarışan Calan Williams ile takım arkadaşı olacak.

Böylelikle temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da yer aldığı 24 sürücülük grid tamamlanmış oldu.

2022 F2 sürücü kadroları:

Pilot Takım
1. Dennis Hauger Prema Racing
2. Jehan Daruvala Prema Racing
3. Jack Doohan Virtuosi Racing
4. Marino Sato Virtuosi Racing
5. Liam Lawson Carlin
6. Logan Sargeant Carlin
7. Marcus Armstrong Hitech GP
8. Juri Vips Hitech GP
9. Frederik Vesti ART GP
10. Theo Pourchaire ART GP
11. Felipe Drugovich MP Motorsport
12. Clement Novalak MP Motorsport
14. Oliver Caldwell Campos Racing
15. Ralph Boschung Campos Racing
16. Roy Nissany DAMS
17. Ayumu Iwasa DAMS
20. Richard Verschoor Trident
21. Calan Williams Trident
22. Enzo Fittipaldi Charouz Racing
23. Cem Bölükbaşı Charouz Racing
24. Jake Hughes Van Amersfoort Racing
25. Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing
 
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