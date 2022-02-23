2022 Formula 2 gridi tamamlandı
Richard Verschoor, 2022 sezonunda Trident ile Formula 2'de yarışacağını açıkladı ve böylelikle sürücü kadroları tamamlanmış oldu.
Richard Verschoor, Formula 3'te geçirdiği iki sezonun ardından geçen yıl Formula 2'ye geçiş yapmıştı.
Sezona MP Motorsport ile başlayan Hollandalı sürücü Silverstone hafta sonunda güçlü bir performans sergiledi ve ikini sprint yarışında zafere ulaştı.
Sochi'den sonra koltuğunu kaybeden genç pilot, yılın son yarış hafta sonunda Enzo Fittipaldi'nin yerine Charouz Racing'e katıldı.
Şimdi genç sürücünün Trident ile Formula 2'de yarışacağı açıklandı.
Verschoor, “2022 F2 sezonunda Trident gibi son derece profesyonel ve kazanan bir takıma katılmaktan oldukça mutluyum Aynı zamanda çok da motiveyim."
"Hedeflerimize ulaşmak ve iyi bir sezon geçirmek için gereken tüm malzemelere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu büyük fırsattan en iyi şekilde yararlanmak için her şeyimi vereceğim.” dedi.
21 yaşındaki Verschoor, Trident takımında geçen yıl Formula 3'te yarışan Calan Williams ile takım arkadaşı olacak.
Böylelikle temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın da yer aldığı 24 sürücülük grid tamamlanmış oldu.
2022 F2 sürücü kadroları:
|Pilot
|Takım
|1. Dennis Hauger
|Prema Racing
|2. Jehan Daruvala
|Prema Racing
|3. Jack Doohan
|Virtuosi Racing
|4. Marino Sato
|Virtuosi Racing
|5. Liam Lawson
|Carlin
|6. Logan Sargeant
|Carlin
|7. Marcus Armstrong
|Hitech GP
|8. Juri Vips
|Hitech GP
|9. Frederik Vesti
|ART GP
|10. Theo Pourchaire
|ART GP
|11. Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|12. Clement Novalak
|MP Motorsport
|14. Oliver Caldwell
|Campos Racing
|15. Ralph Boschung
|Campos Racing
|16. Roy Nissany
|DAMS
|17. Ayumu Iwasa
|DAMS
|20. Richard Verschoor
|Trident
|21. Calan Williams
|Trident
|22. Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing
|23. Cem Bölükbaşı
|Charouz Racing
|24. Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|25. Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing